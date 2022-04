The Hundred : Quand sont les matchs ? Quels joueurs sont concernés ? Tout ce que vous devez savoir avant la saison 2022 | Nouvelles du cricket

L’édition 2022 de The Hundred n’est plus qu’à 100 jours.

L’équipe masculine de Southern Brave commencera la défense de son titre le 3 août, tandis que l’équipe féminine d’Oval Invincibles lancera la sienne une semaine plus tard, le 11 août.

Chacun des 60 matchs sera diffusé en direct sur Sky Sports, les vainqueurs étant couronnés à Lord’s le 3 septembre.

Voici tout ce que vous devez savoir…

L’équipe féminine d’Oval Invincibles a battu Southern Brave en finale de The Hundred en 2021

Les rendez-vous clés

3 août : Premier match masculin – Southern Brave vs Welsh Fire, The Ageas Bowl, Southampton

Premier match masculin – Southern Brave vs Welsh Fire, The Ageas Bowl, Southampton 11 août : Ouverture des femmes – Oval Invincibles vs Northern Superchargers, le Kia Oval, Londres

Ouverture des femmes – Oval Invincibles vs Northern Superchargers, le Kia Oval, Londres 2 septembre : Éliminateurs féminins et masculins – équipe classée deuxième contre équipe classée troisième, The Ageas Bowl, Southampton

Éliminateurs féminins et masculins – équipe classée deuxième contre équipe classée troisième, The Ageas Bowl, Southampton 3 septembre : Finales féminines et masculines – équipe classée première contre vainqueur de l’éliminateur, Lord’s, Londres

Toutes les journées de match à partir du 11 août seront en double avec des matchs masculins et féminins le même jour.

Les équipes (joueurs étrangers en gras)

BIRMINGHAM PHOENIX

Effectif masculin : Moeen Ali (capitaine), Chris Woakes, Jack Leach, Liam Livingstone, Olly Stone, Matthew Wade (Australie), Adam Milne (Nouvelle-Zélande), Kane Richardson (Australie)Benny Howell, Tom Abell, Matthew Fisher, Will Smeed, Chris Benjamin, Miles Hammond, Graeme van Buuren, Henry Brookes

Effectif féminin : Amy Jones (capitaine), Georgia Elwiss, Sophie Devine (Nouvelle-Zélande), Ellyse Perry (Australie), Sophie Molineux (Australie), Kirstie Gordon, Issy Wong, Eve Jones, Emily Arlott, Gwen Davies, Abtaha Maqsood, Ria Fackrell, Phoebe Franklin, Sterre Kalis

Entraîneurs principaux : Daniel Vettori (hommes), Ben Sawyer (femmes)

ESPRIT LONDRES

Effectif masculin : Eoin Morgan (capitaine), Zak Crawley, Mark Wood, Liam Dawson, Dan Lawrence, Kieron Pollard (Antilles), Glenn Maxwell (Australie), Riley Meredith (Australie), Jordan Thompson, Mason Crane, Daniel Bell-Drummond, Chris Wood, Adam Rossington, Ravi Bopara, Blake Cullen, Brad Wheal

Effectif féminin : Heather Knight (capitaine), Freya Davies, Charlie Dean, Beth Mooney (Australie), Megan Schutt (Australie), Amelia Kerr (Nouvelle-Zélande), Danielle Gibson, Amara Carr, Naomi Dattani, Grace Scrivens, Alice Monaghan, Sophie Luff

Entraîneurs principaux : Trevor Bayliss (hommes), Trevor Griffin (femmes)

ORIGINAUX DE MANCHESTER

Effectif masculin : Jos Buttler (capitaine), Ollie Robinson, Phil Salt, Matt Parkinson, Andre Russell (Antilles), Wanindu Hasaranga (Sri Lanka), Sean Abbott (Australie), Laurie Evans, Daniel Worrall, Jamie Overton, Tom Hartley, Tom Lammonby, Colin Ackermann, Wayne Madsen, Fred Klaassen, Calvin Harrison

Effectif féminin : Kate Cross (capitaine), Sophie Ecclestone, Emma Lamb, Lizelle Lee (Afrique du Sud), Deandra Dottin (Antilles), Amy Satterthwaite (Nouvelle-Zélande)Ellie Threlkeld, Cordelia Griffith, Hannah Jones, Ami Campbell, Georgie Boyce, Phoebe Graham, Laura Jackson, Grace Potts

Entraîneurs principaux : Simon Katich (hommes), Paul Shaw (femmes)

SUPERCHARGEURS DU NORD

Effectif masculin : David Willey (capitaine), Ben Stokes, Adil Rashid, Harry Brook, Dwayne Bravo (Antilles), Faf du Plessis (Afrique du Sud), Wahab Riaz (Pakistan), Adam Hose, Brydon Carse, Matthew Potts, John Simpson, Roelof van der Merwe, Adam Lyth, Luke Wright, Callum Parkinson

Effectif féminin : Jenny Gunn, Linsey Smith, Alice Davidson-Richards, Jemimah Rodrigues (Inde), Alyssa Healy (Australie), Laura Wolvaardt (Afrique du Sud), Hollie Armitage, Beth Langston, Katie Levick, Bess Heath, Kalea Moore, Liz Russell, Lucy Higham

Entraîneurs principaux : James Foster (hommes), Danielle Hazell (femmes)

INVINCIBLES OVALES

Effectif masculin : Sam Billings (capitaine), Jason Roy, Sam Curran, Tom Curran, Will Jacks, Saqib Mahmood, Reece Topley, Rory Burns, Sunil Narine (Antilles), Rilee Rossouw (Afrique du Sud), Hilton Cartwright (Australie), Danny Briggs, Matt Milnes, Jack Leaning, Jordan Cox, Nathan Sowter

Effectif féminin : Dané van Niekerk (Afrique du Sud, capitaine),Tash Farrant, Mady Villiers, Lauren Winfield-Hill, Alice Capsey, Marizanne Kapp (Afrique du Sud), Shabnim Ismail (Afrique du Sud)Aylish Cranstone, Danielle Gregory, Grace Gibbs, Emily Windsor, Eva Gray, Kira Chathili, Emma Jones

Entraîneurs principaux : Tom Moody (hommes), Jonathan Batty (femmes)

BRAVE DU SUD

Effectif masculin : James Vince (capitaine), Jofra Archer, Tymal Mills, Chris Jordan, George Garton, Craig Overton, Quinton de Kock (Afrique du Sud), Marcus Stoinis (Australie), Tim David (Singapour)Alex Davies, Jake Lintott, Rehan Ahmed, Ross Whiteley, Joe Weatherley, Dan Moriarty

Effectif féminin : Anya Shrubsole (capitaine), Danni Wyatt, Sophia Dunkley, Maia Bouchier, Lauren Bell, Smriti Mandhana (Inde), Amanda-Jade Wellington (Australie), Tahlia McGrath (Australie)Carla Rudd, Georgia Adams, Tara Norris, Jo Gardner, Paige Scholfield, Freya Kemp, Ella McCaughan

Entraîneurs principaux : Mahela Jayawardene (hommes), Charlotte Edwards (femmes)

FUSÉES TRENT

Effectif masculin : Lewis Gregory (capitaine), Joe Root, Dawid Malan, Alex Hales, Rashid Khan (Afghanistan), Colin Munro (Nouvelle-Zélande), Marchant de Lange (Afrique du Sud)Tom Kohler Cadmore, Ian Cockbain, Luke Wood, Samit Patel, Matt Carter, Steven Mullaney, Sam Cook, Luke Fletcher, Tom Moores

Effectif féminin : Nat Sciver (capitaine), Katherine Brunt, Sarah Glenn, Meg Lanning (Australie), Alana King (Australie), Mignon du Preez (Afrique du Sud), Bryony Smith, Kathryn Bryce, Abbey Freeborn, Marie Kelly, Sophie Munro, Alexa Stonehouse, Georgia Davis

Entraîneurs principaux : Andy Flower (hommes), Salliann Beams (femmes)

FEU GALLOIS

Effectif masculin : Jonny Bairstow (capitaine), Ollie Pope, Tom Banton, Ben Duckett, Adam Zampa (Australie), David Miller (Afrique du Sud), Naseem Shah (Pakistan), Joe Clarke, Jake Ball, David Payne, Sam Hain, Leus du Plooy, Matt Critchley, Ryan Higgins, Jacob Bethell, Josh Cobb

Effectif féminin : Tammy Beaumont (capitaine), Fran Wilson, Katie George, Alex Hartley, Rachael Haynes (Australie), Annabel Sutherland (Australie), Hayley Matthews (Antilles)Claire Nicholas, Fi Morris, Georgia Hennessy, Alex Griffiths, Sarah Bryce, Hannah Baker, Lauren Filer, Nicole Harvey

Entraîneurs principaux : Gary Kirsten (hommes), Mark O’Leary (femmes)

Le format

Il y aura huit matches de groupe dans la compétition masculine, chaque équipe affrontant une fois six autres équipes et deux fois leurs rivaux régionaux les plus proches.

Manchester Originals et Northern Superchargers s’affronteront deux fois, avec les autres derbies à double tête London Spirit contre Oval Invincibles, Trent Rockets contre Birmingham Phoenix et Southern Brave contre Welsh Fire.

En raison de la participation du cricket féminin aux Jeux du Commonwealth, il y aura six matchs de groupe dans la compétition féminine, ce qui signifie que certaines équipes ne se rencontreront pas à ce stade.

Les équipes qui terminent en tête de la phase de groupes passeront directement au jour de la finale et affronteront les vainqueurs de The Hundred Eliminator entre les équipes terminant deuxième et troisième.

Les Eliminators auront lieu au Ageas Bowl de Southampton le vendredi 2 septembre, un jour avant la finale.

Une journée de réserve est disponible le dimanche 4 septembre si les finales de samedi sont affectées par la météo.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nous revenons sur certaines des meilleures pièces de la saison inaugurale de The Hundred en 2021 Nous revenons sur certaines des meilleures pièces de la saison inaugurale de The Hundred en 2021

Comment obtenir des billets

Les billets pour Hundred matches sont maintenant en vente générale. Visiter www.thehundred.com/tickets pour plus d’informations.

Le prix des billets pour The Hundred est fixé à 5 £ pour les moins de 16 ans et gratuit pour les enfants de cinq ans et moins, les acheteurs de billets pouvant choisir leurs propres sièges cette année avec des zones adaptées aux familles dans chaque lieu.

Les cent rencontres 2022

Matches féminins à jouer en premier, sauf indication contraire :

Mer 3 août : Southern Brave contre Welsh Fire (19h)*

jeu. 4 août : Oval Invincibles vs London Spirit (18h30)*

ven. 5 août : Manchester Originals vs Northern Superchargers (18h30)*

Samedi 6 août : Trent Rockets contre Birmingham Phoenix (14h30)*

Dim 7 août : Welsh Fire vs Oval Invincibles (14h)*

Lundi 8 août : London Spirit contre Manchester Originals (18h30)*

mar 9 août : Northern Superchargers contre Trent Rockets (18h30)*

mer 10 août : Birmingham Phoenix contre Southern Brave (18h30)*

jeu. 11 août : Oval Invincibles vs Northern Superchargers (15h et 18h30)**

ven. 12 août : Southern Brave vs London Spirit (15h et 18h30)

Sam 13 août : Manchester Originals vs Trent Rockets (11h et 14h30)

Sam 13 août : Welsh Fire vs Birmingham Phoenix (14h30 et 18h)

dim. 14 août : Northern Superchargers vs London Spirit (11h et 14h30)

dim. 14 août : Oval Invincibles vs Southern Brave (14h30 et 18h)

Lun 15 août : Birmingham Phoenix vs Trent Rockets (15h et 18h30)

mar 16 août : Manchester Originals vs Welsh Fire (15h et 18h30)

mer 17 août : Trent Rockets vs Oval Invincibles (15h30 et 19h)

jeu. 18 août : Southern Brave contre Manchester Originals (15h30 et 19h)

ven. 19 août : Birmingham Phoenix vs Northern Superchargers (15h30 et 19h)

Sam 20 août : Trent Rockets vs London Spirit (15h30 et 19h)

Dim 21 août : Northern Superchargers vs Manchester Originals (15h30 et 19h)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Découvrez quelques-uns des faits saillants de la saison dernière dans The Hundred Découvrez quelques-uns des faits saillants de la saison dernière dans The Hundred

Lundi 22 août : Welsh Fire vs Southern Brave (15h et 18h30)

mar 23 août : Oval Invincibles vs Birmingham Phoenix (15h et 18h30)

mer 24 août : London Spirit vs Welsh Fire (15h et 18h30)

jeu. 25 août : Southern Brave vs Trent Rockets (15h30 et 19h)

ven. 26 août : Welsh Fire vs Northern Superchargers (15h30 et 19h)

Sam 27 août : London Spirit vs Oval Invincibles (15h30 et 19h)

Dim 28 août : Birmingham Phoenix contre Manchester Originals (15h30 et 19h)

Lundi 29 août : Trent Rockets vs Welsh Fire (15h30 et 19h)

mar 30 août : London Spirit vs Birmingham Phoenix (15h et 18h30)

mer 31 août : Northern Superchargers vs Southern Brave (11h30 et 15h)

mer 31 août : Manchester Originals vs Oval Invincibles (15h et 18h30)

Ven 2 septembre : Eliminator, Ageas Bowl (15h et 18h30)

Samedi 3 septembre : Finale, Lord’s (15h et 18h30)

Dim 4 septembre : Jour de réserve

*Match masculin uniquement en raison des Jeux du Commonwealth

** Match féminin à jouer en deuxième

Regardez The Hundred en direct et en intégralité sur Sky Sports à partir du 3 août.