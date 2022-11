The Hundred présentera le tout premier repêchage de joueuses dans un sport majeur au Royaume-Uni | Nouvelles du cricket

The Hundred est sur le point d’entrer dans l’histoire en introduisant le tout premier repêchage de joueuses féminines organisé par un sport britannique majeur avant le tournoi de l’été prochain.

Le repêchage coïncidera avec celui du tournoi masculin alors que les équipes entre elles repêcheront au moins 32 joueuses nationales et étrangères.

Welsh Fire occupe le premier choix au repêchage 2023 après avoir terminé en bas du classement avec un record de 1-5 la saison dernière, tandis que le champion en titre Oval Invincibles choisira en dernier.

Jusqu’à présent, l’absence de repêchage dans le tournoi féminin signifiait que les équipes étaient autorisées à recruter des joueuses du monde entier dans les limites de leur plafond salarial jusqu’à la fin juin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le moment où les Oval Invincibles ont remporté leur deuxième titre consécutif des Hundred.



“C’est une excellente nouvelle que The Hundred organise le tout premier repêchage du football féminin, et ce sera fascinant de voir qui sera le premier choix!” a déclaré Heather Knight de London Spirit.

“Nous en avons déjà parlé en tant que groupe de joueurs – c’est vraiment excitant et je pense que nous avons vu dans le jeu masculin que les brouillons amènent vraiment les gens à discuter et à débattre de la sélection, donc c’est formidable que la compétition féminine fasse partie de cette conversation .”

Le processus de sélection comprendra trois étapes, en commençant par la rétention, car les équipes sont autorisées à conserver un maximum de quatre joueurs de leurs équipes 2022 lorsque la fenêtre de rétention s’ouvrira le mois prochain. À ce stade, les équipes ne peuvent conserver qu’un maximum de trois joueuses sous contrat central ou d’outre-mer pour les femmes d’Angleterre, qui représentent des «joueuses de renom», et ne peuvent signer plus de deux joueuses d’Angleterre ou deux joueuses d’outre-mer.

Pendant le repêchage, les équipes sélectionneront un minimum de quatre joueurs et auront la chance d’utiliser une “carte de match”, ce qui signifie que si une équipe repêche un joueur qui n’a pas joué pour elle en 2022, l’ancienne équipe de ce joueur peut les re-signer à condition ils ont une place disponible dans leur équipe à la même échelle salariale.

Après le repêchage, les équipes signeront leurs sept joueurs restants sur une base de marché libre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur les meilleurs jeux de la deuxième saison de The Hundred alors que les joueurs étrangers et nationaux ont joué le même rôle.



“L’introduction du repêchage représente un autre moment historique pour le sport féminin dans ce pays, alors que The Hundred continue d’innover et d’accélérer le professionnalisme au sein du cricket féminin”, a déclaré Beth Barrett-Wild, responsable de la compétition féminine The Hundred.

“L’impact de The Hundred sur le football féminin après seulement deux éditions de la compétition a été énorme, générant des niveaux de visibilité sans précédent, faisant connaître nos brillantes joueuses et établissant des normes de performance.

“L’inclusion d’un repêchage pour la troisième année s’appuie sur tout cela. Il démontre des progrès hors du terrain et agit également pour soutenir les huit équipes dans la création d’équipes équilibrées sur le terrain, dans le but d’offrir le concours le plus excitant à ce jour. pour le plaisir des fans.”