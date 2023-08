The Hundred: Phoebe Litchfield en écrase 68 pour mener les Northern Superchargers à la victoire sur Oval Invincibles | Nouvelles du cricket

La paire australienne Phoebe Litchfield et Georgia Wareham ont mené les Northern Superchargers à une victoire de 14 points contre les Oval Invincibles à Headingley.

Litchfield a frappé 68 sur 45 balles, alors qu’elle s’est combinée avec la skipper Hollie Armitage pour en ajouter 94, ce qui a aidé les Superchargers à atteindre 143-4, se remettant bien après avoir perdu les deux ouvertures tôt contre l’internationale sud-africaine Marizanne Kapp.

Wareham a ensuite impressionné avec le ballon, prenant 2-20.

Cordelia Griffith a offert une certaine résistance avec un tir rapide de 30 sur 15 livraisons, qui comprenait trois quatre et un six, mais ce n’était pas suffisant pour les Invincibles.

Après le premier coup double de la perte de Jemimah Rodrigues et Marie Kelly, les Superchargers ont trouvé leur rythme avec Litchfield et Armitage trouvant régulièrement la frontière.

Phoebe Litchfield des Northern Superchargers revient sur la victoire de son équipe contre les Oval Invincibles.



Après avoir combiné pour un superbe stand de 94, le skipper Armitage a réussi une livraison Capsey à mi-chemin.

Les six premières manches ne sont arrivées qu’à la 86e balle, lorsque Litchfield a écrasé un lancer complet de Ryana McDonald-Gay au-dessus de la limite du guichet intermédiaire.

Cinq balles plus tard ont vu le renvoi de Litchfield alors qu’elle matraquait une livraison d’Eva Gray directement à long terme.

Les Superchargers ont terminé sur 143-4, Bess Heath frappant la dernière balle pour quatre.

Lauren Winfield-Hill a eu une seconde chance après avoir été battue par Grace Ballinger sur un no-ball pendant 15, mais n’a pas réussi à encaisser car elle a été rattrapée à mi-chemin d’Alice Davidson-Richards pour 19.

Alice Capsey a ensuite été battue par le tour de Wareham et a été perplexe par Heath après avoir tâtonné le ballon au départ.

Linsey Smith a ensuite réclamé le guichet clé de Kapp pour quatre alors qu’elle en forait un large directement à Litchfield dans les couvertures.

Les Superchargers ont affirmé leur domination alors que Paige Scholfield a effectué une livraison de Wareham directement à Smith sur la limite de la jambe carrée.

Les Invincibles ont vu leurs espoirs de victoire s’estomper lorsque la capitaine suppléante Suzie Bates a interrompu une livraison de Kate Cross directement à Rodrigues.

Griffith a montré une certaine résistance pour les Invincibles avec un quickfire 30, mais ce n’était pas suffisant pour arrêter la charge de victoire des Superchargers.

Et après?

The Hundred continue samedi avec quatre autres matchs.

Les équipes masculine et féminine de London Spirit et Trent Rockets se rencontreront à Old Lords, tandis que Welsh Fire et Southern Brave s’affronteront également à Sophia Gardens.

Le double en-tête offrira une journée pleine d’action, avec le premier match commençant à 11h et le match final commençant à 18h.

