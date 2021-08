The Hundred: Oval Invincibles revient sur la voie de la victoire avec une victoire contre Welsh Fire | Nouvelles de cricket

Les 40 de Sam Billings ont vu les Oval Invincibles battre confortablement le Welsh Fire malgré un énorme 65 de Ben Duckett

Les Oval Invincibles ont repris le chemin de la victoire avec une victoire convaincante sur Welsh Fire devant une salle comble de partisans à l’Oval, pour devancer leurs adversaires au classement…

HISTOIRE DU MATCH

Après un bon départ, Welsh Fire chancelait après deux guichets en autant de balles – le premier a vu Tom Banton (2) succomber à bon marché à Reece Topley (1-14 sur 15), avant que Josh Cobb (12) ne soit épuisé dans mode anodine du côté des non-grévistes.

Le duo de spin des Invincibles composé de Sunil Narine (0-19 sur 20) et Tabraiz Shamsi (1-22 sur 20) a contrôlé les débats au milieu des manches, bien que Ben Duckett (65) ait donné l’impulsion avec un coup de capitaine pour le feu.

Josh Cobb a été épuisé de manière bizarre par Reece Topley Josh Cobb a été épuisé de manière bizarre par Reece Topley

Les visiteurs prenaient de l’élan avant que Tom Curran (3-29 sur 20) n’élimine Leus du Plooy (17) et Jimmy Neesham lors de livraisons successives, mais malgré le fait qu’il était affamé de la grève, Duckett a terminé en beauté alors que Welsh Fire affichait 121.

Sam Billings a produit une performance de capitaine alors que les Oval Invincibles ont maintenu leur record de 100% sur le sol national

Jason Roy (8) a souligné son intention avec deux quatres croquants de David Payne, mais le débutant Matt Milnes (1-28 sur 20) a frappé avec son tout premier ballon dans la compétition pour écarter le premier match de l’Angleterre.

Will Jacks (20 sur 9) et Narine (19 sur 11) ont fermement placé les Invincibles aux commandes, mais une rafale de guichets de Neesham (2-23 sur 20) et Qais Ahmad (1-12 sur 20) a redonné espoir au Fire .

Cependant, Sam Billings a été à la hauteur de son « finisseur » avec 40 invaincus sur 34 balles, avant que Laurie Evans (28 * sur 17) ne conclue l’accord avec style, enregistrant six six consécutifs pour guider les hôtes à la maison avec six guichets. et sept balles à revendre.

MATCH HÉROS

Le capitaine des Oval Invincibles, Sam Billings, a été nommé héros du match après avoir mené son équipe à la victoire contre le Welsh Fire Le capitaine des Oval Invincibles, Sam Billings, a été nommé héros du match après avoir mené son équipe à la victoire contre le Welsh Fire

Sam Billings a produit une performance de capitaine lors de la victoire des Invincibles lors de la première journée contre Manchester Originals, et il a de nouveau livré la batte alors qu’ils revenaient à la victoire.

Après une performance au bâton décevante lors de leur dernière sortie contre les Northern Superchargers, les Invincibles ont bégayé au milieu des manches pour préserver les minces espoirs de Welsh Fire, mais Billings a été la quintessence du sang-froid tout au long.

Le skipper des Invincibles a également produit sans doute le coup du jour, repoussant l’impressionnant Milnes directement sur le sol avec un style glorieux.

CE QU’ILS ONT DIT

Sam Billings, capitaine des Invincibles ovales : « Je pense que les quilleurs ont vraiment bien fait lors du dernier match et ont ensuite montré leur classe ce soir également, pour les restreindre sur un très bon guichet.

« C’était génial de revenir sur le tableau avec une victoire, ça a été un peu un départ raté avec la météo, donc un excellent travail devant un public local.

« Notre alignement est définitivement une partie sur laquelle nous devons travailler et rectifier si nous voulons aller loin dans ce tournoi. Cela fait une telle différence dans ce format court du jeu. Nous ne sommes jamais heureux, nous voulons garder aller de l’avant et nous avons une tenue de grande classe pour le faire aussi. »

Le capitaine des Welsh Fire Ben Duckett a été déçu après que son équipe ait été battue par les Oval Invincibles dans The Hundred Le capitaine des Welsh Fire Ben Duckett a été déçu après que son équipe ait été battue par les Oval Invincibles dans The Hundred

Ben Duckett, capitaine des pompiers gallois : « C’était une soirée incroyable, la foule était folle. Quel endroit pour jouer. Nous étions évidemment dégoûtés de ne pas avoir franchi la ligne, cependant.

« Nous étions définitivement à court [of runs]. Nous le savions. Nous avons perdu des guichets tout au long des manches et je n’avais pas l’impression que j’aurais pu me lancer là-bas. J’avais l’impression que nous devions continuer à reconstruire et qu’il n’y avait jamais eu d’élan.

« Je suis tellement fier que les gars se battent jusqu’à la fin, pour être aussi proche alors que nous étions probablement à 20 minutes du pair. Nous apprenons encore. Je suis nouveau en tant que capitaine. J’ai vraiment apprécié ça. ce soir. C’était difficile et j’ai aimé essayer d’être un peu plus agressif que nous ne l’étions lors du dernier match. »

ET APRÈS?

Esprit vs Superchargeurs Vivre de

Nous restons dans la capitale pour le double titre de mardi, alors que London Spirit affronte les Northern Superchargers chez Lord’s.

Le match féminin est en direct sur la chaîne YouTube de Sky Sports Cricket, ainsi que sur Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix et Sky Sports Main Event à partir de 14h30, avec les Superchargers enchérissant pour maintenir leur invincibilité.

La réunion des hommes suivra à 18 heures sur Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix et Sky Sports Main Event, avec le London Spirit d’Eoin Morgan toujours à la recherche de sa première victoire.

