The Hundred : Oval Invincibles remporte une victoire palpitante contre Manchester Originals lors d’un match d’ouverture historique | Nouvelles de cricket

4:06



Le meilleur de l’action du match d’ouverture de The Hundred alors que les Oval Invincibles ont battu les Manchester Originals

Le meilleur de l’action du match d’ouverture de The Hundred alors que les Oval Invincibles ont battu les Manchester Originals

C’était un divertissement énergique et de haute qualité au Kia Oval alors que les Oval Invincibles ont accueilli Manchester Originals lors du premier match de The Hundred.

RÉSULTAT!

Oval Invincibles remporte un match palpitant ! Quelle façon de commencer The Hundred ! Il n’y avait que deux balles à perdre lorsque le capitaine des Invincibles Dane van Niekerk a frappé les points gagnants pour envoyer les fans à domicile au Kia Oval fou d’excitation!

MATCH HÉROS

Danois van Niekerk ! Il y a eu plusieurs performances de haute qualité: Kate Cross de Manchester Originals a pris trois guichets pour 28 courses pour troubler les Invincibles et Marizanne Kapp a frappé 38 sur 27 balles pour Invincibles mais Van Niekerk a été le vainqueur du match avec 56 sur 42 balles.

MOMENT CLÉ

Les Invincibles ont eu besoin de 15 runs sur neuf balles lorsque Mady Villiers a frappé la meilleure lanceuse de spin au monde Sophie Ecclestone au sol pendant six runs ! Ce fut un tir impressionnant à un moment tendu du match et a maintenu l’équipe locale sur la voie de la victoire après un stand de 73 de Van Niekerk et Marizanne Kapp (38 sur 27 balles).

TU DOIS VOIR ÇA!

Les six premiers de The Hundred! Lizelle Lee a frappé fort la balle pour ses 42 balles sur 39 et les 29 balles sur 16 de Harmanpreet Kaur étaient pleines de coups élégants, mais c’est la capitaine d’Originals Kate Cross qui a dégagé les cordes pour la première fois du tournoi après la 94e balle des manches. – et quel coup ça a été ! Ses 12 courses avec quatre balles ont également fourni des feux d’artifice tardifs avant que Cross ne prenne deux guichets en deux balles au début de la réponse des Invincibles!

0:43 La capitaine de Manchester Originals, Kate Cross, frappe les six premiers de The Hundred – pour le plus grand plaisir de la foule de l’Oval ! La capitaine de Manchester Originals, Kate Cross, frappe les six premiers de The Hundred – pour le plus grand plaisir de la foule de l’Oval !

PLUS GRAND BONJOUR

La foule a adoré lorsqu’une jeune fille est intervenue pour chanter une excellente interprétation de « See You Again » de Wiz Khalifa au micro d’un présentateur lors d’une pause tactique ! Mais la plus grande joie individuelle est venue de Van Niekerk lorsqu’elle a frappé les points gagnants pour sceller la victoire de son équipe, la Sud-Africaine levant les bras en l’air en signe de triomphe.

0:52 Les joueurs et les fans appréciaient le divertissement fourni par la chanteuse Becky Hill lors de la soirée d’ouverture de The Hundred! Les joueurs et les fans appréciaient le divertissement fourni par la chanteuse Becky Hill lors de la soirée d’ouverture de The Hundred!

CE QU’ILS ONT DIT…

Dane van Niekerk : « Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur départ. La foule était incroyable. C’était incroyable de voir autant de gens venir et nous soutenir. L’équipe a été brillante dès le début. Je suis en fait très fatigué. Je devrais frapper plus limites! »

Kate Croix : « Quelle soirée ! Je ne pense pas que nous aurions pu rêver d’un meilleur match d’ouverture. J’ai dit aux filles à l’avance : ‘Nous écrivons l’histoire ce soir et le résultat n’a presque aucune importance’ ; c’était comme si nous nous étions beaucoup amusés là-bas. »

Invincibles vs originaux Vivre de

ET APRÈS?

L’action continue avec les Invincibles et les Originals qui s’affrontent à nouveau, mais cette fois chez les hommes ! Vous pouvez regarder en direct sur Sky Sports à partir de 18h le jeudi et suivre la diffusion en direct sur la chaîne YouTube de Sky Sports Cricket !