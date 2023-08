The Hundred : Oval Invincibles a battu Manchester Originals en finale masculine après un partenariat record au bâton | Actualités sur le cricket

Oval Invincibles a réalisé un revirement record avec la batte en battant Manchester Originals par 14 points à Lord’s pour remporter le Cent masculin pour la première fois.

Les Invincibles s’étaient effondrés à 34-5 en 36 balles après avoir été insérés avec Jason Roy et Sam Curran rattrapés pour les canards, seulement pour le frère de Sam, Tom (67 non sur 34) et Jimmy Neesham (57 non sur 33) pour alimenter un 127 invaincu sur 65 balles. – le partenariat le plus élevé de l’histoire du Hundred masculin – alors que les Londoniens ont affiché un score de 161-5.

L’équipe de Sam Billings a limité les Originals à 147-6 avec Jos Buttler qui a joué le moignon central de Danny Briggs pour 11 dans ce qui était le premier match de l’été du spinner Invincibles, et les frères Curran ont ensuite impressionné avec le ballon à la mort.

Résumé des scores Oval Invincibles – 161-5 à partir de 100 balles : Tom Curran (67 sur 34), Jimmy Neesham (57 sur 33) ; Richard Gleeson (2-37), Paul Walter (1-20) Manchester Originals – 141-6 sur 100 balles : Max Holden (37 sur 25) Jamie Overton (28 sur 19) ; Danny Briggs (1-2), Will Jacks (2-11)

Tom (1-25 sur 20 balles) n’a réalisé que neuf points de l’avant-dernier set malgré avoir été écrasé pour six par Tom Hartley, tandis que Sam (1-31 sur 20 balles) a limité les originaux à seulement huit des 23 points dont ils avaient besoin pour la finale. cinq.

Les Originals ont subi une défaite en finale pour la deuxième année consécutive après une défaite de deux guichets contre Trent Rockets il y a 12 mois, tandis que les Invincibles ont remporté trois cents titres pour leur club au total, l’équipe féminine ayant remporté la compétition en 2021 et 2022.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tom Curran a décroché son demi-siècle avec un superbe six contre Josh Little sur le point profond



Tom Curran a décroché un demi-siècle de 26 balles avec un superbe six contre Josh Little, un uppercut au-dessus du point avant de tenir la pose, tandis que Neesham a atteint ses cinquante sur 29 livraisons alors que les deux joueurs ont organisé une reprise dramatique, frappant un six six combiné et 11 quatre.

Curran a réussi cinq des maximums des Invincibles, dont le dernier est survenu lors de la dernière manche de la manche alors qu’il fouettait le rapide pakistanais Zaman Khan au sol et le ballon était superbement capté par un membre ravi du personnel de terrain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Quelle prise ! Un membre du personnel de terrain du Lord a empoché le six de Tom Curran lors de la finale du Cent hommes.



La position de Neesham et Curran a éclipsé les 124 invaincus que Dawid Malan et D’Arcy Short avaient mis pour les Rockets contre Southern Brave lors de l’édition d’ouverture de The Hundred en 2021.

Les manches des Invincibles avaient déjà été en lambeaux avec Paul Stirling (5) réussi un lancer complet, le skipper Sam Billings (10) victime d’un étranglement côté jambe et Will Jacks (14) se creusant au milieu du guichet après que Roy et Sam Curran se soient écartés. derrière pour les blobs – Curran remportant un deuxième premier joueur en autant de matchs.

Le score d’Invincibles était celui que les Originals auraient aimé revoir, les garçons de Buttler ayant complété une poursuite de 197 pour battre Brave lors de l’éliminateur de samedi à Londres au Kia Oval, un match dans lequel Buttler a marqué 82 balles sur 46.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La formidable capture de limite de Nathan Sowter a renvoyé Laurie Evans pour un à Lord’s



Le skipper est tombé à moindre coût en finale, tout comme l’ancien Invincible Laurie Evans, ce dernier étant renvoyé pour un alors que Nathan Sowter a pris une énorme prise de jonglerie sur la limite profonde du guichet central.

Phil Salt (25 sur 16) a tiré fugacement pour les Originals en haut et les 37 sur 25 de Max Holden et les 28 sur 19 invaincus de Jamie Overton ont gardé l’équipe au bâton dans la poursuite alors que le nouveau garçon anglais Gus Atkinson (0-47 sur 20) a enduré un coûteux soirée avec le ballon pour les Invincibles.

Mais les Currans ont veillé à ce que les Invincibles arrivent en tête.