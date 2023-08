The Hundred: Northern Superchargers se lance dans les play-offs en bonne forme alors que Marie Kelly joue | Nouvelles du cricket

Les Northern Superchargers ont battu Welsh Fire par 16 points pour s’assurer qu’ils entrent en bonne forme dans les barrages de The Hundred ce week-end.

Les 69 invaincus de Marie Kelly ont ouvert la voie aux 144 de l’équipe locale pour quatre et le Fire a eu du mal à poursuivre après avoir perdu les guichets clés de Tammy Beaumont et Hayley Matthews avant qu’ils n’aient marqué.

Laura Harris et Sophia Dunkley ont mené une lutte acharnée, aidant Fire à 128 pour huit, mais les Superchargers ont été implacables dans leur prise de guichet pour leur donner une chance extérieure de progresser directement jusqu’à la finale féminine de dimanche.

Les Superchargers auront besoin que les leaders Southern Brave subissent une large défaite à Manchester Originals mercredi pour leur ouvrir la porte d’aller directement à Lord’s, avec un match revanche Eliminator contre Fire le scénario le plus probable au Kia Oval samedi.

Les superchargeurs ont pris un bon départ agressif, alors que Kelly a réalisé une merveilleuse performance pour assurer un jeu de puissance solide.

Kelly a été soutenue par les 40 balles chics et innovantes de Phoebe Litchfield sur 26, l’Australienne soulignant sa frappe avec un slog inversé sur la couverture pour six.

Les retraités Alex Hartley, Freya Davies, Dunkley et Claire Nicholas – qui ont réussi une brillante prise pour renvoyer Litchfield – ont tous réclamé un guichet chacun.

Claire Nicholas a pris cette prise élégante à une main pour renvoyer Phoebe Litchfield contre les Northern Superchargers



Dunkley a donné à Fire son guichet révolutionnaire, prenant une superbe prise sur son propre bowling lorsque Jemimah Rodrigues a tenté de prendre le spinner de jambe mais a renvoyé la balle directement.

Bien que Fire ait déjà réalisé des scores de 165, 144, 181 et 161 dans la compétition jusqu’à présent – ceux-ci venaient tous d’avoir frappé en premier – et leur tâche est devenue plus compliquée lorsque les Superchargers ont remporté l’or avec deux premiers guichets.

Plus particulièrement, Beaumont en forme, l’un des principaux buteurs de Welsh Fire, a été attrapé par Kate Cross au large de Lucy Higham. Dans le set suivant, Matthews a ensuite été rattrapé par Litchfield au large de Cross.

Welsh Fire a gagné du terrain alors que la batteuse australienne Laura Harris a réalisé une performance saisissante avec un 37 régulier, devançant les visiteurs vers le total de 145 nécessaires pour gagner.

Cependant, un autre guichet révolutionnaire a été rapidement repris alors que Cross a battu Harris, et Dunkley a suivi non loin derrière, effectuant 29 courses sur 22 balles, lorsque Kelly a conservé une prise sur Alice Davidson-Richards.

Grace Ballinger a également réalisé une solide performance en prenant les guichets de Sarah Bryce et Alex Griffiths alors que les hôtes s’assuraient qu’ils se rendraient à Londres avec une forme gagnante.

Et après?

Il y a un autre double en-tête comme Manchester Originals affronte Southern Brave le mercredi avec les Dames premières à partir de 14h30 avant les Messieurs à 18h.

