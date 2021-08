The Hundred: Moeen Ali tire alors que Birmingham Phoenix poursuit 173 pour battre Oval Invincibles | Nouvelles de cricket

Faits saillants de l’affrontement entre Birmingham Phoenix et Oval Invincibles dans The Hundred.

Moeen Ali a viré Birmingham Phoenix pour une victoire palpitante contre Oval Invincibles alors qu’ils poursuivaient un score énorme de 173 devant une foule bruyante à Edgbaston mercredi soir.

HISTOIRE DU MATCH

Après avoir été mis au bâton, les Invincibles ont affiché le deuxième score le plus élevé de The Hundred jusqu’à ce qu’une superbe manche de Colin Ingram (81 sur 43 balles) a propulsé les visiteurs à 172-3 de leurs 100 balles.

Mais, en réponse, l’adolescent Will Smeed (45 sur 28) et Finn Allen (23 sur 9) se sont classés en tête de l’ordre du Phoenix, avant que Moeen n’entre et ne fasse exploser le ballon dans tous les sens !

Le capitaine de Birmingham a fracassé 49 balles sur 26, dont trois quatre et quatre six – avec 22 de ces courses venant en l’espace de quatre livraisons dévastatrices entre les 63e et 66e balles de la course-poursuite.

Moeen est parti peu de temps après, tentant un tir de trop alors qu’il était pris au centre du bowling de Saqib Mahmood, mais l’étoile montante Chris Benjamin est arrivée et a réussi 37 invaincus sur 16 livraisons pour les ramener à la maison avec six balles à revendre.

LES CAPTURES LIBÉRÉES COTEMENT

Les rôles étaient inversés par rapport au précédent affrontement féminin, au cours duquel les Phoenix ont réussi quatre attrapés en défaite – cette fois, c’était au tour des Invincibles de déployer un effort semé d’erreurs sur le terrain.

Le plus coûteux a été de deux déposes de Moeen, alors que le skipper de Birmingham n’était que sur trois et 20. Reece Topley était le contrevenant dans le premier cas, bombardant un skieur à la jambe carrée arrière profonde, tandis que Jordan Clark a donné une chance certes beaucoup plus délicate. à couvert.

Smeed a également été abattu deux fois, en l’espace de trois balles au début de la poursuite de Phoenix, Sunil Narine laissant une chance assez routinière à la mi-parcours et Jason Roy incapable de s’accrocher à un effort de plongée au point arrière.

Smeed était sur 2 et 3 à l’époque. Ajoutées aux courses de Moeen, les erreurs ont coûté aux Invincibles un total de 89 courses !

MATCH HÉROS

Ingram était en pleine forme pour que les Invincibles préparent le jeu, frappant huit quatre et dégageant les cordes à quatre reprises, alors qu’il s’agissait davantage d’un effort conjoint avec la batte pour Birmingham.

Smeed, Allen, Moeen et Benjamin ont tous tiré pour le Phoenix, mais c’est leur capitaine qui a joué le coup qui a vraiment changé la donne.

Peu de temps après avoir été abandonné pour la deuxième fois, et alors que son équipe avait encore besoin de 68 pour gagner sur 40 balles, Moeen est passé à la vitesse supérieure en frappant trois énormes six et un quatre en l’espace de quatre livraisons. Au moment où il a perdu son guichet, le Phoenix avait soudainement besoin d’un 35 à 28 balles beaucoup plus simple.

CE QU’ILS ONT DIT

Le frappeur de Phoenix, Chris Benjamin : « C’était un total élevé à chasser, mais nous savions que c’était un bon guichet et les limites semblaient un peu plus petites aujourd’hui. Nous savions juste que ça allait être très amusant et nous voulions bien faire la chasse.

« J’adore sortir quand l’équipe a vraiment besoin de quelqu’un pour s’intensifier. Je pense que cela me permet vraiment de me concentrer et de me concentrer. Cela me fait prendre des responsabilités et jouer devant autant de personnes et autant de bruit à Edgbaston, je suis absolument aimer. »

Le batteur des Invincibles, Colin Ingram : « Nous avions l’impression d’avoir un très bon total au tableau, donc repartir avec une défaite est un coup de poing assez lourd, mais le ballon a très bien dérapé et quelques-uns de leurs gars se sont vraiment coincés dedans.

« C’était un super divertissement et il y a eu de grosses balles frappées ce soir, mais c’est décevant d’être du côté des perdants. Nous avons une très bonne attaque de bowling avec beaucoup de variété, nous aurions donc aimé la clôturer.

« Mais je pense que nous avons une très bonne équipe et une bonne chose en cours et je ne serais pas surpris si vous nous voyez concourir profondément dans la compétition parce que nous avons un super groupe de personnages qui semblent se gélifier assez bien. «

ET APRÈS?

