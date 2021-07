The Hundred: Matt Parkinson prend quatre pour alors que Manchester Originals martèle Birmingham Phoenix | Nouvelles de cricket

4:04



Matt Parkinson a joué le rôle principal, prenant 4-9 alors que Manchester Originals a remporté sa première victoire dans The Hundred contre Birmingham Phoenix.

Manchester Originals a remporté sa première victoire dans The Hundred alors qu’ils martelaient une équipe désolée de Birmingham Phoenix par six guichets à Emirates Old Trafford dimanche soir.

HISTOIRE DU MATCH

Phoenix est devenu la première équipe à être éliminée avant d’avoir terminé ses 100 balles, car elle n’a pu en rassembler que 87 sur 84 après avoir remporté le tirage au sort et choisi de frapper en premier.

Matt Parkinson était la vedette de l’émission, prenant quatre guichets pour seulement neuf courses – qui incluaient le cuir chevelu de son coéquipier du Lancashire et de l’Angleterre Liam Livingstone pour 12. Le legpinner est revenu plus tard pour prendre trois autres guichets en l’espace de trois balles conclure les manches de Phoenix.

Fusées vs Superchargeurs Vivre de

Carlos Brathwaite (2-13) et Calvin Harrison (2-18) ont également été impressionnants avec le ballon, le premier revendiquant le guichet du capitaine de Phoenix Moeen Ali (15) et le dernier récupérant son vainqueur du match de vendredi soir, Chris Benjamin pour neuf.

En réponse, les Originals se sont rapidement tournés vers leur objectif modeste, avec Phil Salt fracassant 22 des 11 balles en haut de l’ordre et Jos Buttler frappant un 30 plus calme sur 31.

Aucun des deux ne pouvait voir l’équipe à la maison, tandis que Joe Clarke (6) et Colin Munro (7) allaient et venaient aussi à moindre coût, mais le résultat du concours n’a jamais vraiment été mis en doute et Carlos Brathwaite a franchi la limite gagnante avec 27 balles à perdre.

MOMENT MASSIF

Parkinson remportant son duel personnel avec Livingstone lors de sa première livraison, lui assurant le droit de se vanter lorsque ces deux-là partageront ensuite un vestiaire.

Livingstone a été dans une forme sensationnelle avec la batte au cours des dernières semaines, marquant son premier siècle international et le plus rapide jamais enregistré pour l’Angleterre dans tous les formats, lors du premier T20I contre le Pakistan, avant d’enchaîner avec un six monstrueux dans le deuxième. match à Headingley.

0:43 Dans le deuxième T20I de l’Angleterre contre le Pakistan, Liam Livingstone a frappé l’un des plus gros six que certains des commentateurs aient jamais vu ! Dans le deuxième T20I de l’Angleterre contre le Pakistan, Liam Livingstone a frappé l’un des plus gros six que certains des commentateurs aient jamais vu !

Mais il ne devait pas y avoir de tel feu d’artifice de sa part à cette occasion alors qu’il cherchait à affronter la toute première balle de son vieil ami, seulement pour envoyer un épais bord extérieur au voltigeur posté au troisième homme court.

MATCH HÉROS

Parkinson aussi. Sans surprise. Ses chiffres sont les deuxièmes meilleurs obtenus jusqu’à présent dans le tournoi, derrière seulement le cinq-pour de Marchant de Lange lors de la victoire des Trent Rockets contre Southern Brave samedi.

En plus du guichet de Livingstone, Parkinson a lancé un éventreur pour nettoyer Chris Cooke plus tard. Old Trafford a déjà accueilli quelques livraisons de tours de jambes miracles, notamment le «Ball of the Century» de Shane Warne pour jouer Mike Gatting dans les Ashes de 1993.

0:18 Matt Parkinson a remué les souvenirs de la livraison de Shane Warne à Mike Gatting en 1993 avec ce ballon sensationnel à Adam Rossington du Northamptonshire. (Séquence vidéo : BCE.) Matt Parkinson a remué les souvenirs de la livraison de Shane Warne à Mike Gatting en 1993 avec ce ballon sensationnel à Adam Rossington du Northamptonshire. (Séquence vidéo : BCE.)

Parkinson lui-même en a fourni un plus tôt dans l’année lorsqu’il a battu le frappeur du Northamptonshire Adam Rossington dans le championnat du comté avec une livraison qui est bien sortie du moignon de la jambe et a tourné brusquement pour atteindre le sommet.

Son effort vers Cooke n’était pas tout à fait à la hauteur, mais ce n’était pas loin, il devenait à nouveau carré pour battre le frappeur et s’écraser dans les moignons.

CE QU’ILS ONT DIT

1:35 Le capitaine de Manchester Originals, Jos Buttler, était ravi de leur victoire acharnée sur Birmingham Phoenix dans The Hundred. Le capitaine de Manchester Originals, Jos Buttler, était ravi de leur victoire acharnée sur Birmingham Phoenix dans The Hundred.

1:56 Le capitaine de Birmingham Phoenix, Moeen Ali, a été frustré après que son équipe ait été battue pour 87 lors de leur défaite contre Manchester Originals. Le capitaine de Birmingham Phoenix, Moeen Ali, a été frustré après que son équipe ait été battue pour 87 lors de leur défaite contre Manchester Originals.

1:28 Matt Parkinson a pris 4-9 alors qu’il menait Manchester à sa première victoire des Cent. Matt Parkinson a pris 4-9 alors qu’il menait Manchester à sa première victoire des Cent.

ET APRÈS?

