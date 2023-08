The Hundred: Manchester Originals cherche une finition solide après la victoire du derby contre Northern Superchargers | Nouvelles du cricket

La star de Manchester Originals, Phoebe Graham, a déclaré que l’équipe envisageait de terminer en force dans The Hundred après avoir obtenu le droit de se vanter du derby avec une victoire sur Northern Superchargers, un match dans lequel deux futures stars anglaises se sont affrontées…

Tout le monde veut deux victoires lors d’une journée de match Hundred et rien ne vaut le faire à domicile, le jour du derby devant une salle comble.

Pour l’équipe féminine, nous savions qu’avant les deux derniers matchs, nos espoirs pour le week-end de la finale étaient terminés, mais il était si important pour nous de jouer notre meilleur cricket et de tout donner sur notre terrain. En tant qu’équipe, nous sommes invaincus à Emirates Old Trafford et il y a quelque chose de vraiment spécial à pouvoir célébrer avec les familles et les amis à la fin du match ensemble, comme un seul club.

Faits saillants du match The Hundred entre Manchester Originals et Northern Superchargers



Ce fut un tournoi intéressant où la pluie et la mauvaise forme à l’extérieur ont stoppé nos chances. Nos deux premiers matchs ont été annulés en raison de la pluie et commencer un tournoi de quatre semaines une semaine plus tard que prévu encourage un démarrage plus lent, il faut plus de temps pour trouver votre formule gagnante sur le terrain.

Nous avons beaucoup appris en tant qu’unité et, après avoir perdu deux matchs par des marges étroites, c’était si bon de franchir la ligne dimanche contre les Northern Superchargers.

Mahika Gaur, alias ‘magic Meeks’, a donné le ton avec ses 10 premières balles, faisant sortir Marie Kelly prise dans les profondeurs et jouant un perlier absolu à Phoebe Litchfield.

Litchfield a été dans une forme scandaleuse tout au long du tournoi, elle est la deuxième meilleure marqueuse de points, donc ses premières portes au guichet étaient la clé.

L’histoire de Meeks sur la façon dont elle doit jouer pour Manchester Originals et Lancashire Thunder est fabuleuse. Repérée à 16 ans lors de notre tournée de pré-saison à Dubaï, elle a déménagé ses études en Angleterre pour poursuivre son opportunité de cricket avec Thunder. Cette année, elle a eu une opportunité dans la première équipe, prenant trois guichets à ses débuts et n’a jamais regardé en arrière.

Image:

Bess Heath, Mahika Gaur, Tammy Beaumont





A 17 ans, 1m80 et un bras gauche avec déjà tellement de contrôle avec le nouveau ballon, elle a tellement de potentiel et une réelle opportunité dans le football féminin de devenir l’une des meilleures. Rien que dans The Hundred, son taux d’économie est le meilleur pour un quilleur de rythme en avantage numérique, elle a pris les guichets de Lauren Winfield-Hill, Litchfield et Jemimah Rodrigues, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait été appelée à jouer pour l’Angleterre plus tard cet été. Avec sa mentalité d’apprendre combinée au merveilleux personnage qu’elle est, je pense qu’elle ira loin avec les trois lions sur sa chemise.

En parlant de joueurs avec une première convocation en Angleterre, notre voltigeur remplaçant Ami Campbell a eu un moment magique dans le match, en éliminant Bess Heath – qui a également été appelée dans l’équipe d’Angleterre pour la première fois avec Meeks. C’était un super terrain, un coup direct, et ce fut un moment crucial car Bess est une joueuse destructrice et cela signifiait qu’elle était partie pour un canard.

Bess a tellement de talent naturel et de capacité sportive et a remarquablement bien réussi ces dernières années dans le cricket national en Angleterre et en Australie pour Northern Diamonds, les Superchargers et Melbourne Stars. En tant que gardienne de guichet, elle respire l’athlétisme, elle est puissante et elle se fait un nom avec un jeu inventif comme le switch-hit et le reverse-scoop.

C’est un talent passionnant à voir grandir, dans ce seul tournoi, elle a atteint un taux de frappe gigantesque de 188 ! Elle est également l’une des personnes les plus authentiques du jeu, avec la soif de grandir et de se développer et, à 21 ans, il est effrayant de penser à quoi ressemblera sa carrière au cours des prochaines années.

Le chaos s’est ensuivi dans le match The Hundred entre les Originals et les Superchargers alors qu’une Sophie Ecclestone blessée et son coureur avaient du mal à communiquer !



Des futures stars anglaises à l’une de leurs meilleures en ce moment, c’était horrible de voir Sophie Ecclestone tomber après avoir joué trois balles dans son set et quitter le terrain. Ellie Threlkeld a pris le poste de capitaine au milieu du match et je pense que nous avons fait preuve d’une grande résilience et de caractère en équipe, en restant calmes et en contenant les Superchargers à 108 courses.

La meilleure chose à propos de la poursuite a été le partenariat entre Amanda-Jade Wellington et Kathryn Bryce, 65 sur 51 balles. Un simple plan de match consistant à faire tourner la frappe et à utiliser le vent à leur avantage nous a amenés à une situation gagnante où nous avions besoin de 13 des 10 dernières balles pour gagner.

Peu d’équipes ont franchi la ligne d’arrivée en raison de la pression et de l’impact du bowling de la mort sur le jeu féminin. Mais Katie George est arrivée à la fin et a fumé le ballon vers le hors-jeu pour les points gagnants.

Cela a juste montré à quel point frapper patiemment, être clair avec des plans et jouer avec vos forces peut vous permettre de poursuivre des cibles délicates dans des situations de pression.

La victoire a apporté beaucoup de confiance au camp. Nous attendons avec impatience un grand match final mercredi contre les Southern Brave, dans l’espoir de montrer à nouveau nos compétences et nos talents à domicile.

Ce sera un match difficile contre les doubles finalistes de la compétition, qui tirent actuellement à plein régime, mais nous sommes ravis de terminer le tournoi avec une victoire chez les hommes et chez les femmes.

Nous apporterons l’énergie et espérons que nous pourrons inspirer les habitants de Manchester !

