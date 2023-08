The Hundred: London Spirit remporte le premier match de la saison pour rester dans la chasse aux barrages, bat Oval Invincibles | Nouvelles du cricket

Les London Spirit Women ont maintenu leurs espoirs en barrages pour les Hundred et ont ébranlé les champions en titre Oval Invincibles avec une victoire de 21 points dans un match à faible score au Kia Oval.

Spirit a remporté sa première victoire de la saison, après deux défaites et deux lavages, alors qu’ils ont défendu avec succès 118-9, battant leurs hôtes pour 97 mardi après-midi alors que la spinneuse néo-zélandaise Amelia Kerr a empoché 3-16 sur 20 balles.

L’équipe basée à Lord a quatre points de retard sur les trois premiers avec trois matchs à jouer, un point derrière les Invincibles, quatrièmes, qui n’ont plus que deux matchs à jouer.

Résumé des scores London Spirit – 118-9 sur 20 balles : Danielle Gibson (22 sur 14), Lauren Filer (21 sur 13); Marizanne Kapp (2-13), Sophia Smale (2-15), Mady Villiers (2-20) Oval Invincibles – 97 tous sur 100 balles : Marizanne Kapp (30 sur 24), Suzie Bates (24 sur 35); Amelia Kerr (3-16), Tara Norris (2-19), Charlie Dean (2-20)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez la réaction d’Amelia Kerr alors que Spirit remportait la victoire sur les Invincibles au Kia Oval



Spirit a chuté à 87-9 à partir de 78 balles alors que les quilleurs des Invincibles Marizanne Kapp, Sophia Smale, Mady Villiers et Ryana MacDonald-Gay ont chacun empoché deux guichets – Kapp a joué son allocation de 20 balles au début des manches.

Mais la dernière paire de guichets Lauren Filer (21no sur 13) et Tara Norris (11no sur 13) a pris les visiteurs en trois chiffres, l’ancienne écrasant Alice Capsey pour six et quatre dans la dernière série de livraisons.

Image:

Marizanne Kapp a pris deux guichets pour les Invincibles lors de leur défaite à domicile contre Spirit





Norris (2-19) a éliminé Lauren Winfield-Hill (3) au milieu d’un départ lent pour les Invincibles, qui ont ensuite perdu Capsey pour 11 sur six livraisons avec le score sur 25.

Kapp (30 sur 24) et la skipper Suzie Bates (24 sur 35) ont amené les hôtes à 64-2 sur 68 balles, réduisant l’exigence à 55 sur 32 balles, seulement pour que les deux tombent ensuite au milieu d’un effondrement de 8-33.

Les Invincibles, vainqueurs de cette compétition en 2021 et 2022, affrontent désormais un véritable combat pour se qualifier le week-end des finales les 26 et 27 août.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paige Scholfield des Invincibles a pris une excellente prise pour renvoyer Sarah Glenn de Spirit lors du derby de Londres de mardi



Et après?

Mercredi 16 août 14h30





Mercredi 16 août 18h00





The Hundred continue mercredide l’Ageas Bowl à Southampton, comme Southern Brave affronte Birmingham Phoenix en direct sur Sky Sports.

Le match féminin est en tête (14h30 à l’antenne, début à 15h) alors qu’une équipe Brave pousse pour une place parmi les trois premières face à Phoenix. Regardez en direct sur Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix ou via un flux gratuit sur les plateformes numériques de Sky Sports.

Le match masculin suit sur Sky Sports The Hundred et Sky Sports Mix (18 h à l’antenne, début à 18 h 30) avec Brave et Phoenix tous deux en lice pour les barrages, malgré le fait que Phoenix soutienne le tableau.

Diffusez The Hundred et plus de sport de haut niveau avec NOW pour 26 £ par mois pendant 12 mois.