The Hundred : les Northern Superchargers restent invaincus alors que les Oval Invincibles subissent leur première défaite | Nouvelles de cricket

Regardez les moments forts du match palpitant entre les Northern Superchargers Women et les Oval Invincibles Women

Les Northern Superchargers ont remporté la bataille de deux équipes invaincues à Emerald Headingley alors qu’Alice Davidson-Richards a ouvert la voie contre Oval Invincibles…

HISTOIRE DU MATCH

Les Northern Superchargers invaincus se sont hissés au sommet du classement et ont mis fin à 100% aux Oval Invincibles au début du tournoi avec une victoire dans un thriller à faible score à Leeds.

La polyvalente Alice Davidson-Richards a joué le rôle principal alors qu’elle frappait 42 sur 30 balles alors que les Superchargers, après avoir perdu la Jemimah Rodrigues en forme (14 sur 10 balles) tôt, se sont efforcés de se frayer un chemin jusqu’à 109-8 de leurs 100 balles.

La sensation des Invincibles, âgée de 16 ans, Alice Capsey était excellente avec le ballon, jouant au bowling avec une discipline incroyable pour prendre 2-9 de ses 20 balles, mais n’a pas pu continuer sa bonne forme avec la batte alors qu’elle tombait contre Davidson-Richards dans le jeu de puissance.

Avec Georgia Adams qui allait bien, les Invincibles semblaient sur la bonne voie pour chasser un total relativement bas avec facilité, mais Katie Levick a fait rattraper Adams juste avant la mi-course des manches et les courses sont rapidement devenues difficiles à trouver.

Une poussée tardive du capitaine des Invincibles Dane van Niekerk (27 sur 21 balles) a remis les visiteurs en lice, mais avec 10 nécessaires sur les cinq dernières, Davidson-Richards a gardé son sang-froid, a renvoyé Sarah Bryce (29 de 33 balles) et a pris le Superchargeurs à une victoire par quatre points.

DAVIDSON-RICHARDS DOMINE

Le polyvalent Superchargers a été nommé Héros du match et semblait être impliqué dans à peu près tout ce qui s’est bien passé pour l’équipe locale.

Elle est arrivée avec les Superchargers dans un endroit délicat après avoir perdu leur frappeur vedette, Rodrigues, et leur capitaine, Lauren Winfield-Hill et avec des courses en nombre insuffisant. Le score est resté difficile pour tout le monde tout au long des manches, tout le monde sauf Davidson-Richards, c’est-à-dire.

Alice Davidson-Richards a joué avec la batte et la balle pour aider les Northern Superchargers à battre les Oval Invincibles pour se hisser en tête du classement

La droitière de 27 ans a frappé cinq quatre dans son coup de 30 balles et a aidé les hôtes à dépasser les 100, ce qui était loin d’être assuré pour les dernières étapes.

Après avoir traîné son côté jusqu’à un total qui leur a au moins donné une chance, aussi mince que cela puisse paraître à mi-parcours, elle a également commencé à jouer avec le ballon, surmontant la déception d’avoir Capsey déposé son bowling pour y retourner et retirer le jeune peu de temps après.

Il convenait alors qu’il restait à Davidson-Richards pour disputer les cinq derniers et assurer la victoire aux Superchargers, revendiquant son deuxième guichet dans le processus.

CAPTURE DU MATCH

0:37 Eva Gray des Invincibles a fait une belle prise alors que Davidson-Richards cherchait à obtenir une autre limite pour les Superchargers Eva Gray des Invincibles a fait une belle prise alors que Davidson-Richards cherchait à obtenir une autre limite pour les Superchargers

Davidson-Richards a même été impliquée dans la prise du match, même si c’est peut-être la seule occasion où elle aurait préféré ne pas être dans l’action.

Avec les Superchargers à la recherche de courses rapides tard dans leurs 100 balles, Davidson-Richards a frappé Tash Farrant dans le côté des jambes, la connexion était bonne et une autre limite semblait le résultat probable avant qu’Eva Gray ne se précipite autour de la corde et prenne une excellente prise basse pour calmer la foule de Headingley.

Phoebe Graham a failli voler ce prix après avoir mis son corps en jeu pour se débarrasser de Capsey, entrant en collision avec Linsey Smith alors qu’elles allaient toutes les deux chercher le ballon mais réussissant à s’accrocher pour donner – vous l’avez deviné – Davidson -Richards son premier guichet.

0:36 Phoebe Graham est entrée en collision avec Linsey Smith en rattrapant Alice Capsey mais a réussi à garder le ballon Phoebe Graham est entrée en collision avec Linsey Smith en rattrapant Alice Capsey mais a réussi à garder le ballon

CE QU’ILS ONT DIT

La héroïne du match Northern Superchargers Alice Davidson-Richards : « C’était une sacrée victoire de l’équipe. Tout le monde a participé à un moment donné.

« Nous nous sommes accrochés aussi longtemps que possible, et cela a payé. Nous avons toujours pensé que nous avions une chance avec ce total, sachant que c’était un guichet assez difficile à battre. Nous avons très bien serré.

« Ce fut un début pas trop mal pour nous, à part la pluie de mercredi (à Emirates Old Trafford). Nous ne pouvons pas nous plaindre. »

1:12 Davidson-Richards était le héros du match après avoir obtenu 42 points ainsi que deux guichets pour 17 points sur ses 20 balles Davidson-Richards était le héros du match après avoir obtenu 42 points ainsi que deux guichets pour 17 points sur ses 20 balles

Tash Farrant des Invincibles ovales : « Nous sommes très déçus. Nous avons été brillants en première mi-temps, sur le terrain. Nous aurions pris ce score à chaque fois.

« Avec le bâton, nous avons juste pris du retard. C’était un guichet assez lent. Les frappeurs ont dit qu’il était assez difficile d’entrer. Nous avions juste besoin de quelqu’un pour y aller un peu plus tôt.

« C’était doux-amer de voir ma coéquipière (South East Stars) Alice faire très bien. Cela aurait dû être une victoire facile pour nous. »

ET APRÈS?

Phénix contre fusées

Phénix contre fusées Vivre de

Esprit contre Brave

Esprit contre Brave Vivre de

Il y a QUATRE autres matchs dans The Hundred dimanche alors que Birmingham Phoenix affronte Trent Rockets à Edgbaston et London Spirit accueille Southern Brave à Lord’s…

– Birmingham Phoenix vs Trent Rockets (match féminin) – 10h30 sur Sky Sports Cricket YouTube, Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix et Sky Sports Main Event

– Birmingham Phoenix vs Trent Rockets (match masculin) – 14h sur Sky Sports The Hundred

– London Spirit vs Southern Brave (match féminin) – 14h sur Sky Sports Cricket YouTube et Sky Sports Mix

– London Spirit vs Southern Brave (match masculin) – 17h30 sur Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix et Sky Sports Main Event

Regardez The Hundred en direct sur Sky Sports d’ici le 21 août.