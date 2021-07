The Hundred : les frères Curran et Sam Billings aident les Oval Invincibles à vaincre Manchester Originals | Nouvelles de cricket

L’équipe masculine des Oval Invincibles a égalé leurs femmes en battant Manchester Originals dans The Hundred

Deux matchs de moins dans The Hundred et deux victoires pour Oval Invincibles contre Manchester Originals…

HISTOIRE DU MATCH

C’était du déjà vu depuis la soirée d’ouverture avec Oval Invincibles battant à nouveau Manchester Originals ! Un jour après que l’équipe féminine de Londres eut triomphé contre ses rivales du nord, les hommes ont fait de même.

Les originaux auraient imaginé leurs chances après avoir limité les Invincibles à 145 sur leurs 100 balles – 49 balles sur 30 du capitaine Sam Billings, le choix des batteurs dans cette manche – mais les quilleurs de l’équipe locale avaient d’autres idées.

Les frères Curran, Sam et Tom, étaient parmi ceux qui ont rendu difficile le but des visiteurs, les Originals se terminant sur 136 de leurs 100 balles dans une Kia Oval à guichets fermés et ensoleillée.

Il y avait encore de l’espoir pour Originals avec 19 nécessaires sur cinq balles et Carlos « Remember the Name » Brathwaite en grève – mais il a ensuite été rattrapé par Jason Roy au large de Sam Curran pour 37 dans un coup dur pour Originals.

MOMENT MASSIF

Ce doit être Jos Buttler qui tombe pour huit.

Le capitaine de The Originals – l’un des meilleurs batteurs de balles blanches que l’Angleterre ait jamais eu – avait brillamment balayé la balle précédente de Sunil Narine pendant quatre, mais a ensuite été trompé par une livraison qui a tourné brusquement et de travers pour couvrir.

Avec le départ de l’homme principal, Originals était toujours désavantagé et malgré Brathwaite les gardant dans le jeu, ils ont finalement échoué.

MATCH HÉROS

Beaucoup de candidats parmi les quilleurs.

Pour Originals, Fred Klaassen a remporté trois guichets et Steven Finn deux en trois balles, tandis que Tom Hartley en a remporté deux en avantage numérique et a magnifiquement joué tout en concédant seulement 24 points sur ses 20 balles.

Pour Invincibles, les frères Curran ont pris au piège trois guichets entre eux et les filateurs Narine et Nathan Sowter ont également joué, mais la distinction est allée à un batteur dans Facturations.

Le coup de Billings a été l’une des principales raisons pour lesquelles les Invincibles ont pu atteindre 145 après un départ difficile, alors qu’il a ensuite brillamment dirigé la course-poursuite.

Félicitations à Tom Curran pour son bâton, cependant. Il a frappé trois quatre et un six dans ses 29 derniers balles sur 18 balles – mais c’est son Natmeg pour deux qui a vraiment attiré l’attention, une Natmeg Nat Sciver elle-même a donné 10 sur 10 !

QUELLE MERDE !

Le lanceur gaucher Klaassen n’avait pas d’équipe de Cent jusqu’à ce qu’il soit sélectionné par Originals comme choix générique il y a quelques semaines – mais il a joué dans The Kia Oval avec trois guichets de ses 23 balles.

Le joueur de 28 ans avait pris 14 guichets pour Kent dans le Vitality Blast et a poursuivi sa belle forme en supprimant Billings, Narine et Sowter – Billings après avoir été trompé par une excellente balle plus lente.

Le guichet de Klaassen de West Indian Narine a été un peu chanceux, cependant, comme Invincibles avait revu la décision lbw, Narine aurait survécu avec le ballon prêt à rater les souches.

LE PRIX SIX AND OUT

Il y a eu un débat sur qui ouvrirait pour Oval Invincibles aux côtés de Roy – et c’est son coéquipier anglais Sam Curran qui a obtenu le feu vert.

Curran a défendu le premier ballon auquel il a fait face, a écrasé le deuxième sur une longue période de six, puis a été renversé par son troisième alors que le fileur des Originals Hartley a pris sa revanche pour avoir été touché dans les gradins.

Sam Curran a été lancé par Tom Hartley une balle après avoir frappé un six

Ce guichet a impressionné le capitaine d’Originals Buttler, qui a ensuite donné à son spinner cinq autres balles pour en faire 10 d’affilée, une nouvelle option pour les capitaines dans cette nouvelle compétition.

CAPTURE DU MATCH

Saluez-vous, Tom Lammonby !

La brillante prise basse de l’homme de Manchester Originals venant du centre-ville profond – et regardant vers le soleil – était brillante en soi, mais c’était d’autant plus important pour son équipe car elle a sorti le dangerman des Invincibles Roy après que le frappeur ait touché quatre quatre dans ses manches.

Roy avait martelé 64 sur seulement 36 balles jouées pour l’Angleterre contre le Pakistan plus tôt dans la semaine, mais l’excellent alignement de Lammonby l’a coupé jeudi soir avant qu’il ne puisse faire de vrais dégâts.

ET APRÈS?

Il s’agit de la première double tête du tournoi à Edgbaston vendredi, avec les équipes féminines de Birmingham Phoenix et London Spirit qui s’affrontent à partir de 15h et les équipes masculines s’affronteront ensuite à partir de 18h30.

