The Hundred: les champions en titre Oval Invincibles hors de la course aux barrages; Trent Rockets restent dans la chasse | Nouvelles du cricket

Les espoirs d’Oval Invincibles d’un triplé de Hundred sont terminés avec les Londoniens hors de la course aux barrages dans la compétition féminine après une défaite à sept guichets contre les meilleurs Southern Brave.

Brave a perdu contre Invincibles lors des finales 2021 et 2022, mais s’est assuré que ses adversaires ne reviendraient pas à ce stade cette année après que Georgia Adams (50no sur 32) et Freya Kemp (41no sur 21) aient remporté une superbe victoire lors du dernier match du capitaine Anya Shrubsole. à l’Ageas Bowl avant de prendre sa retraite.

Brave était 59-3 après 58 balles dans une poursuite de 131, seulement pour Adams et Kemp pour partager un stand ininterrompu de 73 sur seulement 38 balles, avec les six de Kemp sur Eva Gray remportant la victoire avec quatre balles à revendre.

Résumé des scores Invincibles ovales – 130-6 à partir de 100 balles : Suzie Bates (55 sur 46); Paige Scholfield (30 sur 17) Southern Brave – 132-3 sur 96 balles : Georgia Adams (50 sur 32), Freya Kemp (41 sur 21)

Les Invincibles devaient battre Brave pour rester avec une faible chance de propulser Welsh Fire à la dernière place du top trois, Brave et Northern Superchargers étant déjà qualifiés.

Les champions en titre ont affiché 130-6 à Southampton alors que la skipper Suzie Bates (55 sur 46 balles) a obtenu le meilleur score et Paige Scholfield (30 sur 17) et Marizanne Kapp (27 sur 22) ont également contribué une fois les ouvreurs Lauren Winfield-Hill (2) et Alice Capsey (0) est tombée à bon compte.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Maia Bouchier a pris une superbe prise de plongée pour écarter Lauren Winfield-Hill lors de la victoire de Southern Brave sur Oval Invincibles



Les Invincibles ont rejeté les ouvreurs de Brave Smriti Mandhana (2) et Danni Wyatt (7) au début de la réponse, mais ont finalement été défaits par Adams et Kemp.

Fire favoris pour la place des barrages mais les Rockets toujours dans le mix

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le meilleur de l’action alors que Trent Rockets a devancé Birmingham Phoenix par trois points à Trent Bridge



Fire n’a besoin que d’un point lors de ses deux derniers matchs – contre London Spirit dimanche puis Superchargers mardi – pour se qualifier avec Trent Rockets désormais la seule équipe qui peut les arrêter.

Les Rockets doivent gagner leur dernier match contre les Invincibles lundi et espèrent que Fire perdra les deux pour avoir une chance de dépasser l’équipe basée à Cardiff au rythme net.

Les Rockets ont devancé Birmingham Phoenix par trois points lors du premier match féminin de samedi pour garder leurs espoirs de barrages alors que Bryony Smith a impressionné avec la batte et la balle.

Résumé des scores Trent Rockets – 134-6 sur 100 balles : Bryony Smith (64 sur 40); Emily Arlott (3-15), Katie Levick (2-30) Birmingham Phoenix – 131-4 sur 100 balles : Amy Jones (46no sur 30); Kirstie Gordon (1-20), Alana King (1-23)

Smith a frappé 64 sur 40 livraisons alors que les Rockets ont affiché 134-6, puis n’ont concédé que sept des 11 points requis par Phoenix dans la dernière série de cinq balles à Trent Bridge.

Les cinquante de Smith ont aidé les Rockets à 71-1 sur 40 balles, mais ils n’ont réussi que 63-5 sur les 60 suivants alors que la quilleur rapide de Phoenix Emily Arlott a remporté trois guichets – dont le bowling Nat Sciver-Brunt pour 18 – et la fileuse de jambes Katie Levick en a réclamé deux.

Amy Jones (46no sur 30) a gardé Phoenix dans la poursuite, giflant Alexa Stonehouse pendant trois quatre de suite dans l’avant-dernier set de cinq, tandis que Sterre Kalis (7no) a ensuite conduit Smith à travers les couvertures pour réduire l’exigence à sept de quatre balles. .

Mais Smith n’a expédié que trois points à partir de ce point alors que Phoenix a terminé sur 131-4 et a glissé vers une sixième défaite en sept matchs, avec leur seul point jusqu’à présent cette saison à cause d’un lavage dans le match inverse contre les Rockets.

Et après?

Il y a quatre matchs dans The Hundred dimanche, avec Manchester Originals vs Northern Superchargers à Emirates Old Trafford et Welsh Fire contre London Spirit à Cardiff.

Les femmes originales ne sont pas en lice pour les barrages, tandis que les Superchargeurs déjà qualifiés chercheront une victoire pour renforcer leurs espoirs de dominer le tableau et de se qualifier directement pour la finale. Fire Women, quant à elle, obtiendra une place en barrage au moins avec une victoire sur Spirit.

Dans la compétition masculine, Originals, Superchargers, Fire et Spirit sont toujours dans le mix des barrages.

