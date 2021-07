The Hundred: les 72 de Jonny Bairstow et les trois guichets de Jimmy Neesham pour cinq runs permettent à Welsh Fire de gagner | Nouvelles de cricket

Jonny Bairstow a marqué 72 des 39 balles lors de la victoire de Welsh Fire contre Southern Brave

Jonny Bairstow s’est retiré de The Hundred avec style avec 72 balles palpitantes sur 39 alors que Welsh Fire a remporté son deuxième match consécutif, avec cette dernière victoire scellée par le sort spécial de bowling de Jimmy Neesham…

HISTOIRE DU MATCH

Jonny Bairstow a réussi son deuxième cent demi-siècle consécutif alors que son superbe 72 et les trois guichets de Jimmy Neesham pour cinq courses de 15 balles ont emmené Welsh Fire à la victoire sur Southern Brave sans victoire, qui en a maintenant perdu deux sur deux.

Le capitaine des pompiers Bairstow – disputant son dernier match avant de rejoindre l’équipe d’essai d’Angleterre – avait eu du mal à démarrer dès le début et était sur 26 sur 25 balles, mais a ensuite décollé, clouant 44 de ses 14 dernières livraisons alors que l’équipe locale a affiché 165 de leurs 100 balles à Cardiff ayant été 86-1 après 67.

Ben Duckett (53 sur 34) a joué son rôle dans un stand scintillant avec Bairstow de 116 sur 63 balles, tandis que Tom Banton a flambé de 34 sur 23 balles en tête de l’ordre après avoir été inséré par Brave.

Brave a rapidement démarré la poursuite avec Quinton de Kock (21 sur 7) et James Vince (40 sur 27) et était 40-0 après 14 balles et 60-1 après 30 balles.

Mais Fire a riposté, principalement par l’intermédiaire de Neesham, qui a renvoyé Vince, puis a pris deux guichets dans un sort de cinq balles tard qui n’a duré qu’un seul point alors que Brave a terminé sur 147-7 sur ses 100 balles.

MOMENTS MASSIFS

Bairstow avait le cœur dans la bouche le 10 quand il a tiré Craig Overton au carré profond. Ross Whiteley a effectué le plongeon complet mais a été juste incapable de s’accrocher à ce qui aurait probablement été la prise du tournoi jusqu’à présent.

Whiteley aurait été heureux de sauver les quatre – mais au fur et à mesure que les manches avançaient et que Bairstow devenait fou, il se serait retrouvé ruiné sans prendre la prise, aussi difficile que cela ait pu être à exécuter.

Bairstow – qui a frappé 56 balles sur 36 contre Northern Superchargers samedi soir – a terminé deux cinquantaines consécutives dans The Hundred à partir de 32 livraisons au milieu de quatre limites en cinq balles contre Colin de Grandhomme.

Plus tard dans la nuit, Vince – qui a été sous une forme électrique à la fois internationalement et nationalement ces derniers temps – semblait pouvoir battre le score de Bairstow, mais a ensuite battu Neesham avec Brave ayant besoin de 74 sur 46 balles.

Avec Devon Conway dans la série de cinq balles précédente et De Grandhomme dans la suivante, la course de Brave semblait terminée. Whiteley – qui aurait été exécuté sur deux sans un échappé de Bairstow – a gardé Brave dans la chasse avec 25 balles sur 14, mais quand il a ramené Neesham sur ses moignons, c’était vraiment tout.

LES HATTERS LOURDS DU FEU ET LES JOUEURS SERRÉS

À partir de maintenant, ils seront l’un des frappeurs puissants avec Bairstow qui part maintenant pour le devoir de mathématiques de test avec l’Angleterre, mais quelle équipe de frappeurs Fire a!

Banton s’est enflammé tôt mardi soir, passant six, six, quatre sur le spinner Danny Briggs au cours des cinq premières balles, puis en matraquant Mills pour trois quatre entre les balles 21 et la balle 25.

Duckett, quant à lui, est fort, dynamique et innovant, avec un passage de jeu le voyant balayer, ou balayage inversé, Brave, le spinner de poignet du bras gauche Jake Lintott pour quatre quatre d’affilée.

L’équipe galloise s’est élevée à 165 avec Glenn Phillips, Neesham, Ian Cockbain, Matt Critchley et Josh Cobb obtenant un coup court ou aucun coup du tout. La profondeur de l’équipe de Cardiff est remarquable.

Du point de vue du bowling, ils ont le tour de l’Afghanistan Qais Ahmad et avec Neesham et Jake Ball – dont les 20 balles ne sont allées que pour 21 courses – et David Payne impressionnant dans le département des coutures, Fire peut-il pousser pour le titre ?

POINT DE DIFFÉRENCE

D’accord, les chiffres de Lintott (1-29 sur 15 balles) ont été un peu cabossés par Duckett mais il aurait savouré l’occasion, ayant peut-être pensé que des nuits de haut niveau comme celle-ci ne viendraient pas à lui.

Le joueur de 28 ans a été libéré par le Gloucestershire quelques années, mais après avoir fait son chemin dans le cricket du comté avec le Warwickshire, il a ensuite été recruté par Brave en tant que choix générique peu de temps avant The Hundred.

Le courageux capitaine Vince a fait preuve d’une confiance énorme en Lintott, lui donnant 10 balles d’affilée après l’avoir vu écarter Banton avec son premier.

Les fous de cricket espèrent que Lintott jouera beaucoup plus au cours des semaines à venir, car vous voulez toujours quelque chose de différent à apprécier – et un spinner de poignet anglais est certainement quelque chose de différent !

CE QU’ILS ONT DIT

2:01 Le capitaine des Welsh Fire Jonny Bairstow remporte le prix du héros du match alors que son équipe bat Southern Brave Le capitaine des Welsh Fire Jonny Bairstow remporte le prix du héros du match alors que son équipe bat Southern Brave

Le capitaine des pompiers gallois, Jonny Bairstow : « J’adore venir à Cardiff. C’est un endroit incroyable et les fans sont très passionnés. Je suis sûr que le prochain capitaine fera un travail fantastique. Nous avons un super groupe de gars et tout le monde se dirige vers l’objectif commun de gagner jeux de cricket.

« C’était un sort de Neesham qui a changé la donne et exactement ce dont nous avions besoin. C’est pourquoi il est de notre côté. Le dernier match, il a obtenu 30 balles sur 10, aujourd’hui il a eu des guichets et n’a pas concédé beaucoup de points. J’ai pensé à la façon dont notre les garçons qui jouaient avec un manque de rythme convenaient mieux au terrain. »

ET APRÈS?

