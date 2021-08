The Hundred : les 50 sceaux invaincus de Deandra Dottin remportent la victoire de London Spirit sur Northern Superchargers | Nouvelles de cricket

Deandra Dottin a frappé ses 50 premiers sur cent sur 34 balles pour mener le London Spirit à sa première victoire à domicile dans le tournoi

Deandra Dottin a martelé un 50 invaincu sur 34 balles pour diriger London Spirit vers une victoire de sept guichets à Lord’s et infliger une première défaite de Cent à Northern Superchargers.

HISTOIRE DU MATCH

Jemimah Rodrigues a commencé lentement, mais elle a rapidement dévoilé le balayage pour combattre les filateurs de Spirit et a accéléré pour atteindre 57 sur 44 balles, partageant des partenariats importants avec Laura Wolvaardt et Alice Davidson-Richards, qui ont toutes deux contribué 22.

Le rythme moyen Sophie Munro, avec 2-20 sur 15, a été le choix des quilleurs, tandis que Deepti Sharma a terminé avec 1-19 sur 20 alors que Londres limitait ses visiteurs à ce qui semblait être un total normal.

Tammy Beaumont a partagé un partenariat de 56 balles sur 46 avec Deandra Dottin alors que London Spirit triomphait de sept guichets

La fileuse des Superchargers Linsey Smith a mis l’équipe locale sous pression avec des chiffres de 2 à 15, y compris le guichet clé de la skipper de Spirit Heather Knight, jambe avant de tenter un balayage inversé.

Mais Tammy Beaumont (42 sur 36) a ajouté 56 pour le troisième guichet avec Dottin, dont la frappe puissante du ballon a porté Londres au-dessus de la ligne avec deux balles à revendre.

Dottin a terminé le match avec des limites de hors-jeu successives contre Kalea Moore, la deuxième d’entre elles amenant ses 50 premiers du tournoi et mettant fin au record invaincu des Superchargers.

MOMENT MASSIF

Des doutes se sont peut-être glissés dans le camp Spirit quand ils ont perdu Knight – et leurs espoirs de victoire se seraient sûrement complètement évanouis si le bord inférieur de Dottin de Davidson-Richards avait dévié sur les souches au début de ses manches.

Heureusement pour Dottin, la balle s’est envolée vers la frontière à la place et Londres n’a jamais regardé en arrière alors que le frappeur qui frappe fort n’a remporté que sa deuxième victoire du tournoi.

MATCH HÉROS

En tant que l’une des signatures de renom de Spirit, l’arrivée de Dottin à la fête des Cent était en retard – mais cela valait la peine d’attendre car elle a terminé sa course perdante avec style, frappant huit quatre dans son 50 invaincu sur 34 balles.

Trois d’entre eux provenaient d’un set de cinq par Phoebe Graham, qui a été littéralement frappée dans tout le parc avec une traction féroce, une conduite droite et une coupe alors que Spirit se rapprochait d’une victoire de sept guichets.

LIVRAISON SPÉCIALE

Danielle Gibson méritait mieux que la limite qu’elle a concédée d’un inswinger rusé qui est venu à deux doigts de mettre fin au séjour de Rodrigues au pli alors qu’elle n’en avait que huit à son actif.

La frappeuse des Superchargers a eu un faible bord intérieur qui était suffisant pour détourner la balle au-delà de ses moignons et loin vers la jambe fine pour quatre. Oh, qu’est-ce qui aurait pu être…

REINE DE LA DANSE

Wolvaardt a eu l’occasion de montrer ses compétences en gymnastique tandis que Rodrigues était en plein essor lors de son deuxième stand, matraquant un lancer complet de Sharma directement devant le lanceur.

La non-attaquante a sauté en l’air et a fait le grand écart pour s’assurer qu’elle s’écarte du chemin – et l’arbitre Anna Harris a ensuite fait preuve d’une agilité similaire, sautant d’un côté pour échapper à la conduite directe de Naomi Dattani lors de la réponse de l’Esprit.

CE QU’ILS ONT DIT

Deandra Dottin de London Spirit:

« Je pense qu’aujourd’hui je me suis donné une chance en prenant mon temps et en évaluant aussi le terrain.

« Au cours des deux premiers matchs, j’ai appuyé un peu trop tôt sur le bouton Go et je ne me suis pas donné cette opportunité.

« J’étais un peu nerveux, mais je n’ai pas ressenti de pression car je savais que si je restais là, j’aurais les mauvaises balles à frapper.

« Nous avons parlé lors du dernier temps mort stratégique de la rotation de la frappe et de la récupération des mauvaises balles, mais une fois que j’ai obtenu les quatre premiers de Phoebe (Graham) où elle avait élevé le terrain et m’avait permis de frapper à mi-parcours , elle a repoussé le terrain après ça et j’ai juste capitalisé. »

Jemimah Rodrigues de Northern Superchargers :

« Quand tu es en bonne forme, tu dois juste essayer d’en tirer le meilleur parti. Alors j’ai fait simple, j’ai bien chronométré le ballon dans les filets et quand je vais là-bas, je veux juste continuer ma forme comme le plus longtemps possible.

« J’étais content que Laura (Wolvaardt) et je puisse partager un très bon partenariat. Au début, Laura m’a beaucoup aidé parce que je n’atteignais pas mes limites, mais elle en a atteint trois, puis quand j’ai eu mon timing, j’ai commencé un peu aussi.

« Nous aurions pu un peu mieux réaliser nos plans, mais c’est une courbe d’apprentissage et je pense toujours que les pertes vous apprennent plus que les victoires.

« C’est le premier rêve de tout joueur indien de jouer pour son pays, le deuxième rêve est de jouer à Lord’s et c’était plus spécial car j’ai réussi à marquer quelques points. »

ET APRÈS?

Nous sommes de retour à Edgbaston mercredi – et quelque chose doit donner comme Birmingham Phoenix et Invincibles ovales, toutes deux après des défaites consécutives, s’affronteront dans le match féminin à 15h30.

Phénix contre Invincibles Vivre de

Phénix contre Invincibles Vivre de

Ils sont suivis par les hommes, qui se battent tous les deux pour se positionner dans et autour des trois premiers et se mettent en route à 19 heures.

Les deux jeux sont en direct sur Sky Sports Mix, ainsi que sur la chaîne YouTube de Sky Sports Cricket !

