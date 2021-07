The Hundred: le choc des hommes London Spirit vs Oval Invincibles à Lord’s a plu | Nouvelles de cricket

Le match des cent hommes entre London Spirit et Oval Invincibles à Lord’s a été abandonné en raison de la pluie

Aucun jeu n’était possible entre London Spirit et Oval Invincibles dans ce qui aurait été le premier match masculin de The Hundred at Lord’s.

De fortes pluies et du tonnerre, qui ont commencé juste à la fin du match féminin précédent, se sont poursuivis dans l’après-midi, ce qui signifie que toute idée d’un match écourté a été abandonnée à 16 heures.

Les deux équipes prennent un point chacune, ce qui signifie que les Invincibles en ont désormais trois après leur victoire contre Manchester Originals jeudi, tandis que London Spirit est toujours à la recherche de sa première victoire du tournoi.

Dans le match féminin précédent, Alice Capsey, 16 ans, a frappé 59 balles sur 41 alors que les Invincibles ont triomphé de 15 points lors du premier derby londonien contre le Spirit.

