The Hundred : le « batteur » des Oval Invincibles Fran Wilson espère que le tournoi de 100 balles pourra entraîner le changement | Nouvelles de cricket

Fran Wilson, qui représentera Oval Invincibles dans The Hundred, a été sélectionné 64 fois par l’Angleterre dans tous les formats

Fran Wilson a grandi en se disant « batteuse » sans arrière-pensée. C’était simplement ce que tout le monde disait.

Mais tout va changer lorsque l’international anglais jouera le rôle de « frappeur » pour les Oval Invincibles lors du match inaugural de The Hundred – en direct sur Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix et la chaîne YouTube de Sky Sports Cricket à partir de 18h, mercredi.

Invincibles vs originaux

Les organisateurs du nouveau tournoi de 100 balles ont fait des changements mineurs mais significatifs dans le vocabulaire de la compétition, changeant « batteur » en « frappeur » ou « homme du match » en « héros du match », espèrent-ils, aura un impact multiformat généralisé sur la langue vernaculaire du cricket.

0:48 Rob Key pense que The Hundred sera la compétition nationale la plus excitante de tous les temps, alors que le nouveau format débutera mercredi Rob Key pense que The Hundred sera la compétition nationale la plus excitante de tous les temps, alors que le nouveau format débutera mercredi

« Pour moi, en y repensant, c’est étrange que ce soient des batteurs », a déclaré Wilson. « Comme, nous ne sommes pas des hommes, alors pourquoi sommes-nous des batteurs?

« Pour moi, c’est juste évident. C’est une chose très simple à faire, mais c’est aussi une chose difficile à faire, parce que tout le monde est tellement ancré dans les autres trucs.

« C’est très, très important, donc je le fais toujours et j’espère que cela alimentera en quelque sorte la population en général. »

1:07 Trent Rockets et la joueuse anglaise Katherine Brunt sont excitées pour le début de The Hundred et espère que les fans soutiendront à la fois les femmes et les hommes Trent Rockets et la joueuse anglaise Katherine Brunt sont excitées pour le début de The Hundred et espère que les fans soutiendront à la fois les femmes et les hommes

Beth Barrett-Wild, responsable de la compétition féminine The Hundred’s, a déclaré que la conversation autour de la langue avait commencé le premier jour, lorsque l’équipe réfléchissait au nom du nouvel événement.

Elle a expliqué: « Avec la Big Bash League en Australie, vous avez la BBL et la WBBL. Le fait que ce soit la ligue féminine Big Bash, vous l’avez simplement intégrée. Cela ne fait pas partie de la compétition elle-même.

« Nous avons donc pris la décision très consciente que ce n’était que The Hundred.

« Je pense que c’est une sorte d’évolution, je suppose, car la compétition a été conçue, mais c’est une conversation très naturelle et vous la regardez maintenant et c’est vraiment évident.

« Et je pense qu’en fait l’une des choses de mon point de vue et ce que The Hundred peut faire en termes d’impact plus large dans le jeu est [establish] une philosophie dans une façon de penser le cricket. »

1:00 Les stars du football féminin et masculin s’aligneront pour une toute nouvelle compétition cet été, appelée The Hundred. Tout commence mercredi ! Les stars du football féminin et masculin s’aligneront pour une toute nouvelle compétition cet été, appelée The Hundred. Tout commence mercredi !

Le Hundred a provoqué une brève agitation en avril lorsqu’il a été dit que les » guichets » pourraient être remplacés par des » sorties « , mais cette situation, a déclaré Barrett-Wild, a été » prise un peu hors de son contexte « .

« Je ne pense pas que nous ayons jamais cherché à supprimer le mot » guichet « lorsque nous parlons des conditions de jeu réelles et des lois du cricket », a-t-elle ajouté. « Nous réviserons et évoluerons tout le temps. C’est la beauté de l’endroit où nous en sommes avec The Hundred en ce moment. »

0:26 Alex Hartley de Manchester Originals dit qu’elle a hâte de passer devant The Hundred – mais admet que certains membres de l’équipe devront peut-être revoir les règles avant de commencer! Alex Hartley de Manchester Originals dit qu’elle a hâte de passer devant The Hundred – mais admet que certains membres de l’équipe devront peut-être revoir les règles avant de commencer!

Les fans ne seront pas les seuls à s’adapter à la nouvelle terminologie, les joueurs réfléchissant également à la façon dont ils vont suivre.

« Il y a des petites niches comme le troisième homme qui [might] rester », a déclaré Issy Wong, le phénomène de bowling rapide de 19 ans qui se produira pour Birmingham Phoenix.

« Si vous me dites d’aller voir la troisième femme, je me dis ‘où vais-je ? Où sont les trois femmes ?’

« [But] le message irrésistible de The Hundred est égal, pour tout le monde. Je pense que le changement de langage est important, car la dernière chose que nous voulons faire est d’exclure quiconque de notre sport.

0:34 La capitaine de Manchester Originals, Kate Cross, pense que The Hundred peut inspirer une toute nouvelle génération de joueuses à s’impliquer dans le cricket La capitaine de Manchester Originals, Kate Cross, pense que The Hundred peut inspirer une toute nouvelle génération de joueuses à s’impliquer dans le cricket

« Le cricket est pour tout le monde. Ce sont les petites choses que nous pouvons faire pour vraiment faire comprendre cela aux gens.

« Le monde change. Les gens vont faire des erreurs, mais tant que ça va dans la bonne direction, je pense que c’est vraiment positif. »

