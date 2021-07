The Hundred : la recrue de Birmingham Phoenix, Chris Benjamin, scelle la victoire contre London Spirit | Nouvelles de cricket

Chris Benjamin a frappé 24 pas sur 15 balles pour conclure un succès à trois guichets pour Birmingham Phoenix contre London Spirit (Getty)

La recrue de Birmingham Phoenix, Chris Benjamin, a frappé un 24 invaincu sur 15 balles pour remporter une victoire palpitante à trois guichets contre London Spirit à Edgbaston.

HISTOIRE DU MATCH

Zak Crawley a fracassé le score le plus élevé des Cent à ce jour – et est également arrivé à trois balles de devenir le premier joueur à frapper tout au long d’une manche dans le tournoi avec son coup de 64 sur 40 balles.

L’ouvreur de Spirit Crawley a frappé trois six et six quatre, pour finalement terminer à la 98e livraison des manches, soutenu par les 25 de Joe Denly sur 14 alors que les visiteurs ont totalisé 144 à Edgbaston.

Phoenix a perdu les premiers guichets en réponse, mais le capitaine Moeen Ali est venu à leur secours – profitant d’être lâché sur rien pour marteler 40 des 30 livraisons.

Les manches de 64 de Zak Crawley sur 40 ont établi le total de 144 de London Spirit à Edgbaston

Cependant, lorsque Moeen a été pris dans les profondeurs, Birmingham avait encore besoin de 47 balles sur 29 avec cinq guichets debout alors que le rusé capitaine de Spirit, Eoin Morgan, commençait à tourner la vis.

Mais la recrue de Phoenix Chris Benjamin, un joueur de 22 ans avec seulement quatre apparitions seniors dans le Warwickshire à son actif, est entrée dans la brèche en faisant exploser un 24 invaincu sur 15 pour sceller la victoire de son équipe avec trois balles à perdre.

MOMENT MASSIF

Ironiquement, Moeen avait lui-même tâté un rattrapage pendant les manches de Spirit, jonglant à mi-parcours et laissant tomber Ravi Bopara – qui allait plus tard mettre la main droite du skipper de Phoenix pour mettre fin à son coup de 40.

Le capitaine de Birmingham Phoenix, Moeen Ali, a survécu à une chute précoce pour atteindre 40 contre 30 dans la course-poursuite réussie de son équipe (Getty Images)

Si Moeen était parti pour un canard, avec son équipe déjà sous pression dans la course-poursuite, le cours du jeu aurait pu se tourner vers Londres – mais Denly n’a pas pu s’accrocher à couvert et Moeen en a pleinement profité.

MATCH HÉROS

Sans manquer de respect à Benjamin, il n’était probablement pas l’une des cent recrues les plus en vue – mais quelle sélection inspirée pour le Phoenix.

Il a frappé deux six en trois balles sur Blake Cullen – le premier d’entre eux un scoop inversé audacieux – pour assurer la victoire et se faire un héros immédiat auprès des fans de Birmingham.

CAPTURE DU MATCH

La prise de courant de Chris Wood à la limite pour écarter Liam Livingstone de Phoenix, dépassant un crochet de Cullen, était superbe – mais ce n’était toujours pas le plus accrocheur du match.

Avancez, Roelof van der Merwe. En rétropédalant longuement pour essayer de récupérer le soulèvement de Daniel Bell-Drummond, il a montré non seulement des mains sûres, mais aussi un jeu de jambes agile alors qu’il repoussait le ballon, sautait calmement par-dessus la corde et retournait dans l’aire de jeu pour terminer le renvoi.

TENEZ-LE LÀ

Pour les réactions glaciales, vous ne pouvez pas reprocher à Adam Milne.

Le meneur de course de Phoenix, qui a superbement joué pour ne donner que 18 de ses 20 balles, était incroyablement décontracté alors qu’il réalisait un retour pour renvoyer Bopara pour 17 en fin de manche des visiteurs.

Bopara a déclenché un entraînement à toute épreuve, le quilleur tendant la main droite presque après coup et ne bronchant jamais lorsque la balle s’est coincée.

TOUT EST CALME

Le pauvre Mohammad Amir a eu du mal avec sa ligne et a par inadvertance fait bouger la foule d’Edgbaston en envoyant un no-ball, suivi de trois larges successifs dans un set de cinq balles qui a duré huit minutes complètes.

Mais malgré les railleries et les chants émanant du Hollies Stand, le couturier pakistanais a eu le dernier rire alors qu’il terminait ce sort inconfortable avec un bouchonneur absolu qui a traversé Finn Allen et a envoyé son moignon de jambe voler.

CE QU’ILS ONT DIT

Chris Benjamin de Birmingham Phoenix :

« C’était incroyable d’être là-bas devant une grande foule à Edgbaston. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir cette opportunité avec le Phoenix.

« Je ne l’ai découvert que mardi matin lorsque je me suis présenté au sol juste pour travailler sur ma garde, mais on m’a dit que le Phoenix était intéressé à me signer après qu’Adam Hose se soit malheureusement blessé.

« Il y avait certainement un peu de pression avec le taux de notation supérieur à huit si nous avions été dans un T20 normal, mais je me suis donné un peu de temps pour m’habituer au guichet et j’ai ensuite réussi à me connecter avec quelques-uns. »

Zak Crawley de London Spirit :

« C’est un résultat très décevant. C’était un très bon match de cricket et c’est juste décevant que nous soyons sortis du mauvais côté, mais fair-play pour les Phoenix, ils ont très bien joué et méritaient la victoire.

« Jouer mon premier match dans le Hundred a été une expérience formidable. C’est définitivement différent du T20 avec des règles légèrement différentes et il faut un peu de temps pour s’y habituer mais, à la fin de la journée, c’est du cricket et vous avez toujours pour jouer au cricket et jouer aux boules comme au T20.

« Nous avons quatre matchs à domicile en jeu maintenant. Nous étions absents ce soir et jouer à Edgbaston n’est jamais facile, mais nous avons probablement eu nos chances de gagner et nous ne les avons pas saisies. »

ET APRÈS?

C’est le Super samedi, avec non seulement deux cents matchs mais quatre répartis sur la journée !

Fusées Trent et Courageux du Sud coup d’envoi, avec des matchs à 11h et 14h30.

Fusées contre Brave Vivre de

Fusées contre Brave Vivre de

A 14h30 également, Superchargeurs du Nord et feu gallois lancera leur double en-tête, avec le deuxième match à 18 heures.

Regardez en direct sur Sky Sports The Hundred and Main Event, ainsi que le Chaîne YouTube de Sky Sports Cricket, à partir de 10h30, avec le premier jeu Superchargers vs Fire disponible via le bouton rouge.

Regardez The Hundred en direct sur Sky Sports cet été !