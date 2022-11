The Hundred : la BCE reçoit une offre de capital-investissement de 400 millions de livres sterling pour un concours phare | Nouvelles du cricket

L’England and Wales Cricket Board (ECB) a reçu une approche de capital-investissement de 400 millions de livres sterling qui lui permettrait de renoncer à la participation majoritaire de The Hundred tout en collectant des fonds à injecter dans les comtés à court d’argent du sport.

Sky News a appris que l’instance dirigeante avait reçu ces dernières semaines une offre de Bridgepoint Group, la société de rachat cotée à Londres, pour acheter une participation majoritaire dans le nouveau format du jeu.

Une source proche de la BCE a déclaré ce week-end que Bridgepoint avait proposé d’acheter une participation de 75% dans The Hundred, injectant potentiellement 300 millions de livres sterling d’argent frais dans le cricket anglais.

Allan Leighton, le président de la société en série qui a travaillé avec Bridgepoint sur un certain nombre de ses investissements, aurait travaillé avec la société sur le développement de son offre proposée.

Il est peu probable qu’une offre aboutisse à l’heure actuelle, a ajouté la source.

Si l’accord devait progresser, chacun des 18 comtés qui constituent le socle national du sport recevrait une somme substantielle à un moment où beaucoup d’entre eux ont vu leurs difficultés financières s’aggraver à la suite de la pandémie de COVID-19.

Un initié a décrit l’offre de Bridgepoint comme “changeante” et a suggéré qu’elle était susceptible de gagner un large soutien de la part des présidents de comté.

La réponse de la BCE, cependant, devrait être plus froide, avec une nouvelle équipe de direction susceptible d’adopter une approche plus sceptique pour céder le contrôle du plus récent distributeur d’argent du sport.

Richard Thompson, l’ancien président du club de cricket du comté de Surrey, a récemment été nommé président de la BCE, affirmant qu’il souhaitait que cela devienne “le sport le plus inclusif du Royaume-Uni”.

Publicité

Il a supervisé la nomination de son ancien collègue du comté, Richard Gould, en tant que nouveau directeur général de l’organe directeur.

M. Gould, ancien directeur général du Bristol City Football Club, a été un critique virulent de The Hundred pendant son mandat à Surrey.

Par coïncidence, l’édition 2022 du format 100 balles a vu les Oval Invincibles – basés sur le terrain de Surrey – remporter le tournoi féminin, tandis que les Trent Rockets ont été couronnés champions masculins.

Selon la BCE, plus de 500 000 personnes ont assisté aux matchs de la compétition de cette année, avec un record de 271 000 assistant aux matchs féminins.

Plus de 14 millions de personnes ont regardé au moins une partie du tournoi sur Sky Sports – qui partage une société mère avec Sky News – et la BBC, a ajouté la BCE.

Sanjay Patel, directeur général de The Hundred, a déclaré en septembre : “C’est génial de voir plus de familles, plus d’enfants et un nombre record de participants aux jeux cette année.

“The Hundred a pour objectif d’accueillir plus de personnes dans le cricket, et il l’a encore fait cette année.”

L’intérêt de Bridgepoint à prendre le contrôle de The Hundred serait conçu pour “dynamiser l’investissement” dans le cricket anglais, et en particulier dans le développement du jeu féminin, selon une personne familière avec son offre.

La société de capital-investissement a une longue expérience d’investissement dans le sport d’élite, ayant détenu MotoGP pendant des années ainsi que InFront, l’agence de droits médias qui a aidé à orchestrer le développement commercial des Jeux olympiques d’hiver.

Plus récemment, il a proposé un accord qui l’aurait vu investir dans la Super League féminine de football, bien que les pourparlers n’aient pas abouti à un accord formel.

L’offre de Bridgepoint pour The Hundred est apparue à un moment où les franchises de la Premier League indienne (IPL) aux poches profondes se préparent à recruter des joueurs anglais de premier plan, dont le capitaine d’essai anglais Ben Stokes et son prédécesseur, Joe Root.

Les finances du jeu du comté ont été alarmantes pendant de nombreuses années, beaucoup sceptiques quant à la survie du cricket de plus de 50 ans à long terme.

Plus tôt ce mois-ci, l’Angleterre a été couronnée championne du monde T20 après avoir battu l’Inde en finale à Melbourne, en Australie.

Bridgepoint et la BCE ont refusé de commenter.