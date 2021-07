The Hundred : Kate Cross est fière de faire partie de « l’histoire » alors que le tournoi se lance avec le jeu féminin | Nouvelles de cricket

Kate Cross espère que le match d’ouverture scintillant de The Hundred inspirera les jeunes à s’impliquer dans le cricket

Kate Cross a apprécié de faire partie de « l’histoire » après un match d’ouverture passionnant dans The Hundred qui, espère-t-elle, inspirera les jeunes à se lancer dans le cricket.

L’équipe de Cross ‘Manchester Originals a perdu un clou contre Oval Invincibles au Kia Oval alors que The Hundred lançait avec un match féminin devant une foule passionnée d’environ 7 400 personnes.

« Quelle soirée ! Je ne pense pas que nous aurions pu rêver d’un meilleur match d’ouverture », a déclaré le capitaine des Originals Cross, dont les trois guichets ont été vains alors que les Invincibles atteignaient leur objectif de 136 avec deux ballons à jouer, principalement grâce à une invincibilité. 56 du skipper Dane van Niekerk.

Le meilleur de l'action du match d'ouverture de The Hundred alors que les Oval Invincibles ont battu les Manchester Originals. dans un thriller

« C’était un grand match de cricket, c’est ce dont le tournoi avait besoin pour commencer. Je suis déçu de ne pas gagner mais j’ai dit aux filles à l’avance que nous écrivions l’histoire. Le résultat n’avait aucune importance.

« Nous ne savions pas à quoi nous attendre de la foule, mais je n’ai jamais joué devant une telle foule au cricket international, au Big Bash ou ailleurs.

« C’est incroyable et j’espère que cela incitera quelqu’un à ramasser une batte de cricket et à sortir jouer avec ses frères et sœurs parce que c’est un sport incroyable. Chapeau à la BCE pour l’avoir créé. »

Sky Sports’ Nasser Hussain affirme que le cricket féminin connaît une ascension « imparable » et pense que le jeu à indice d’octane élevé entre Invincibles et Originals garantira que les foules à The Hundred restent fortes.

« J’en ai marre des gens qui frappent le cricket féminin », a déclaré l’ancien capitaine anglais.

@Wongi95 dit The Hundred montre à quel point le football féminin est arrivé et @NasserCricket attend avec impatience un autre grand match demain!

« Nous venons de voir l’Inde jouer contre l’Angleterre dans une série fantastique, nous venons de voir la qualité du cricket féminin dans [Invincibles vs Originals].

« Ce qui se passe est imparable – les filles qui jouent au cricket en club et dans les écoles en veulent plus, plus, plus et des soirées comme celle-là leur en fourniront plus.

« Vous devez vous poser la question après chacun de ces matchs : les gens qui ont dépensé leur argent pour venir ici sont-ils heureux d’être venus et voudront-ils revenir ?

Le skipper des Oval Invincibles, Dane van Niekerk, a déclaré que diriger son équipe vers la victoire était l'un des meilleurs moments de sa carrière

« Ce que nous faisons sur Sky Sports n’est que duvet. Les avatars sont superbes mais ce n’est que l’accumulation. La seule chose qui compte, ce sont les 200 balles au milieu.

« Nous pourrions avoir le plus grand spectacle au monde, mais si le cricket est nul, personne ne reviendra. Je pense que tous ceux qui sont venus ont apprécié ce match et voudront revenir et en avoir plus. »

