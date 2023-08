The Hundred : Jos Buttler inspire une course au record alors que Manchester Originals bat Southern Brave pour atteindre la finale | Actualités sur le cricket

Jos Buttler a donné une masterclass au bâton alors qu’il dirigeait la plus grande course-poursuite de cent points pour étourdir le Southern Brave et mener les Manchester Originals à la finale masculine avec une victoire de sept guichets au Kia Oval samedi.

Le capitaine anglais du ballon blanc a tiré un magnifique 82 sur 46 ballons alors que les Originals traquaient le total record de l’équipe des Brave de 196 pour organiser une rencontre avec les Oval Invincibles en conclusion de dimanche.

Finn Allen avait contribué à mettre Brave aux commandes lorsqu’il a ouvert avec un 69 fulgurant lors d’un partenariat de plus d’une tonne aux côtés de Devon Conway (51 ans), qui a continué à punir l’attaque du Thunder après le départ de son coéquipier avec l’aide de l’invaincu de James Vince. 56 pour atteindre 196-1.

Mais un départ éclair des ouvreurs Buttler et Phil Salt a remis les chances en faveur des Originals alors que la paire partageait un partenariat de 83 sur les 32 premières balles.

Salt est tombé pour 47 sur 17 avant que Buttler ne sorte finalement avec 12 balles à perdre, mais le mal avait déjà été fait puisque Laurie Evans et Jamie Overton ont clôturé la victoire, ce dernier décidant des choses avec un six pour couronner une réponse gigantesque.

Résumé des scores Southern Brave – 196-1 sur 100 balles : Finn Allen (69 sur 38), Devon Conway (51 sur 38), James Vince (56 sur 25) ; Paul Walter (1-27) Manchester Originals – 197 sur 96 balles : Phil Salt (47 sur 17), Jos Buttler (82 sur 46), Max Holden (31 sur 17) ; Mitchell Santner (1-17)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les six de Jamie Overton envoient les Manchester Originals en finale du Hundred



Buttler, Salt et les Originals sont sortis en réponse aux 196 de Brave, courant à 28 sur les 10 premières balles pour menacer une riposte à succès.

Leur réponse catégorique s’est poursuivie lorsque Buttler a tiré un quatre à travers les couvertures pour terminer le jeu de puissance 61-0, égalant le score en avantage numérique le plus élevé de la saison.

Un autre Salt six a réussi 82 ​​sur 30 livraisons pour mettre la pression sur l’attaque Brave, ce qui a incité l’introduction d’une certaine rotation de Mitchell Santner. Cela rapporterait une récompense immédiate alors que Salt mettait son prochain coup entre les mains d’un Vince plongeur pour mettre fin à son partenariat avec Buttler.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Vince prend la prise intelligente alors que Phil Salt part pour 47 sur seulement 17 balles



La vrille de Rehan Ahmed est ensuite entrée dans l’attaque et a suivi le travail de Santner pour ralentir les originaux, seulement pour qu’un tir de rampe de Max Holden navigue pendant six et incite apparemment Buttler à revisiter son agression des instants plus tôt.

Les Originals ont atteint le milieu de leur manche, ayant besoin de 82 pour gagner, avant que Buttler n’atteigne ses 50 sur 26 balles.

Tymal Mills a offert une percée tant attendue pour Brave lorsque sa balle plus lente a trompé Holden en lui faisant lancer un tir entre les mains sûres de Craig Overton pour 146-2.

Mais Buttler s’est rallié, courant jusqu’à 82 pour laisser les Originals en avoir besoin de 17 jusqu’à ce qu’il soit rattrapé par Ahmed au bowling de Chris Jordan pour taquiner un autre rebondissement dans l’histoire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jos Buttler poursuit un brillant 82 points alors que les Originals se rapprochent de la victoire



Pour ne pas gâcher le travail acharné de leurs coéquipiers, Evans et Jamie Overton ont gardé leur sang-froid et ont vu leur équipe franchir la ligne avec quatre ballons à perdre.

Brave avait atteint 37-0 à la fin de son avantage numérique plus tôt dans la soirée, Allen sur 20 sur 17 s’étant remis de manière impressionnante après s’être frappé au visage avec une tentative de tir en rampe lors du premier set.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Finn Allen de Southern Brave écrase ce six dès la sortie de The Oval pendant The Hundred Eliminator



Il a précédé son demi-siècle avec un six coups sur le terrain du bowling de Zaman Khan pour porter son équipe à 84-0 après 50 livraisons.

Allen et Conway ont atteint leur 100 partenariat avec seulement 58 balles avant que le tir en rampe ne revienne hanter à nouveau le premier, le frappeur Brave n’ayant pas réussi à établir le bon contact et chatouillant la balle dans les gants tendus de Buttler.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Vince a atteint ses cinquante ans avec seulement 24 balles avec ce brillant six



Vince, qui allait bientôt devenir rampant, est arrivé, dont les manches fulgurantes l’ont vu claquer un six suivi d’un quatre pour amener Brave à son meilleur score à 169 après 90 balles.

Conway, après avoir vu Vince le rattraper rapidement dans les années 40, a ensuite évoqué son demi-siècle avec 37 balles avant que son coéquipier brûlant n’en fasse pétiller six autres sur le terrain pour atteindre 54 sur 24.

Et après?

C’est le jour des finales !

Dimanche, c’est à Lord’s que les Superchargers affronteront Brave lors de la finale féminine à partir de 14h15 avant que les Oval Invincibles ne rencontrent les Manchester Originals chez les hommes à partir de 18h.

Regardez en direct sur Sky Sports The Hundred ou suivez un blog en direct sur skysports.com et l’application Sky Sports.

Regardez The Hundred en direct sur Sky Sports ou diffusez avec MAINTENANT pour 26 £ par mois pendant 12 mois.