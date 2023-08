The Hundred: Jordan Cox écrase 73 invaincus pour préparer la victoire d’Oval Invincibles contre Northern Superchargers | Nouvelles du cricket

Le polyvalent anglais Sam Curran a joué avec une batte et une balle alors que les Invincibles ovales ont remporté un affrontement de haut niveau lors des courses masculines de Hundred by nine à Headingley, repoussant une riposte palpitante des Northern Superchargers à la poursuite de 186.

Curran a frappé 24 balles sur 12 en fin de match alors que les Invincibles, leaders de la ligue, ont affiché un impressionnant 185 pour cinq avant de prendre une superbe prise et un guichet alors que les Superchargers ont glissé à 28 pour deux.

L’ouvreur Tom Banton a écrasé un brillant 81 sur 43 balles pour mener la reprise – et à 146 pour trois après 75 balles, ils étaient les favoris en ayant besoin de 40.

Mais le couturier du bras gauche Curran est revenu pour faire attraper Banton au midwicket profond par un plongeon Ross Whiteley. Il a terminé avec deux pour 31 sur 20 balles et le speedster gauche Gus Atkinson a défendu 19 sur les cinq derniers.

Les Superchargers ont terminé sur 176 pour huit, perdant leur premier match en quatre. Les Invicibles, pour qui Jordan Cox a été le meilleur buteur avec une invincibilité de 73 sur 38, ont remporté leur troisième match en quatre pour renforcer la première place avec sept points.

Ross Whiteley prend une prise spectaculaire dans les profondeurs pour les Oval Invincibles pour éliminer le dangerman des Northern Superchargers Tom Banton sur 81 dans The Hundred.



L’international sud-africain Heinrich Klaasen a frappé six six dans un divertissant 46 sur 22 pour les Invincibles.

Le rapide australien Spencer Johnson n’avait concédé qu’un seul sur un incroyable sort de 20 balles lors de leur victoire à domicile contre Manchester Originals mardi, mais en a concédé cinq sur sa première balle ici, un large suivi d’un Banton Boundary, au début de la défense des visiteurs. Il a terminé avec un pour 36.

Jason Roy a lancé la première balle du concours – un lancer complet de Reece Topley – dans la gorge profonde de la jambe carrée arrière.

Jason Roy des Oval Invincibles opte pour un canard en or lors du premier ballon de Reece Topley pour les Northern Superchargers dans The Hundred.



Le partenaire d’ouverture Will Jacks a fait bouger les choses avec un 40 net, mais il a ensuite été rattrapé par Callum Parkinson, amenant Klaasen à 69 pour deux après 44 balles.

Klaasen a frappé un 60 fulgurant contre les Originals et a été tout aussi destructeur ici, bien qu’il n’ait pas atteint un quatre alors qu’il distribuait des maximums.

Pacer Brydon Carse a fait les frais, concédant trois six en cinq balles alors que le score est passé de 85 pour deux après 60 à 104 pour deux après 65. L’un est allé droit à la flèche et les deux autres haut sur la jambe carrée arrière.

Jordan Cox frappe un énorme six sur le terrain de Headingley pour les Oval Invincibles contre les Northern Superchargers dans The Hundred.



Comme Jacks, Klaasen a ensuite raté David Wiese à long terme alors que cette fois Adil Rashid a frappé. Mais les Invincibles étaient sur la bonne voie pour un total imposant à 124 pour trois après 74.

Même si Cox a atteint 50 sur 30 balles, il a joué le deuxième violon pendant une grande partie des manches, faisant bien tourner la frappe avant de prendre le rôle principal à la fin.

Le capitaine Wayne Parnell a été le choix du bowling des Superchargers avec deux pour 29, ratant de peu un triplé tardif après avoir éliminé Curran et Ross Whiteley attrapé et lbw.

Curran a ensuite pris une brillante prise en rétropédalant à partir du milieu pour aider Atkinson à éliminer Matt Short avant de faire prendre son coéquipier anglais Harry Brook derrière la coupe pour seulement quatre alors que les hôtes glissaient.

Jordan Cox des Oval Invincibles reçoit le prix Match Hero pour la victoire de son équipe sur les Northern Superchargers dans The Hundred.



Mais Banton et Adam Hose ont commencé le revirement avec une position de 57 pour porter le score à 82 pour deux après 50 balles.

Hose a percé la rotation de la jambe de Nathan Sowter presque immédiatement pour tomber pour 41, bien que Banton ait continué. Il a atteint 50 sur 30 balles et a renversé sa balle suivante pour six sur la couverture de Sowter.

Avec cela, les Superchargers étaient sur la bonne voie. Mais Johnson a retiré Saif Zaib, Curran est revenu pour renvoyer Banton et réduire le taux de score et Atkinson a frappé deux fois dans les cinq derniers pour terminer avec trois pour 24.

Et après?

The Hundred continue samedi avec quatre autres matchs.

Les équipes masculine et féminine de London Spirit et Trent Rockets se rencontreront à Old Lords, tandis que Welsh Fire et Southern Brave s’affronteront également à Sophia Gardens.

Le double en-tête offrira une journée pleine d’action, avec le premier match commençant à 11h et le match final commençant à 18h.

