The Hundred: Joe Clarke claque 58 balles sur 31 alors que Manchester Originals inflige sa première défaite à Welsh Fire | Nouvelles de cricket

HISTOIRE DU MATCH

Joe Clarke a fourni l’étincelle pour Manchester Originals à Cardiff samedi après-midi avec ses 58 palpitants sur seulement 31 balles aidant son équipe à infliger une première défaite de la campagne à Welsh Fire.

Clarke a frappé quatre six et autant de quatre et a atteint cinquante sur 25 balles alors qu’il dirigeait un stand de 94 sur 50 balles avec son partenaire d’ouverture Phil Salt (30 sur 26) alors que Originals prenait un départ rapide dans sa poursuite de 151.

Les originaux ont finalement atteint leur objectif avec cinq balles à perdre – Colin Munro avec la limite gagnante – alors qu’une équipe Welsh Fire manquait Jonny Bairstow en raison du devoir anglais perdu pour la première fois après avoir commencé la saison avec des victoires sur Northern Superchargers et Southern Brave.

La victoire des Originals était leur deuxième en quatre matchs, les hommes d’Emirates Old Trafford ayant également subi une défaite contre les Oval Invincibles et vu leur match avec les Superchargers pleuvoir.

Les originaux sont désormais deuxièmes du classement, un point devant Fire, troisième, bien qu’ayant joué un match de plus.

CLARKE AU TOP

Le garçon, Clarke a-t-il frappé la balle fort ! Il suffit de demander à Salt, qui a eu la malchance d’être écrasé à la fin du non-attaquant alors que Clarke cherchait à marteler une limite au sol de Matt Critchley.

Cela a refusé quatre limites à Clarke, mais il a relevé huit limites au total, dont quatre six écrasantes – deux au sol de Critchley et une chacune de Qais Ahmad et David Payne sur le côté des jambes.

Il y avait du toucher ainsi que de la brutalité de la part de Clarke – un exquis quatre de Critchley qui le montre à la pelle – et sur cette preuve, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup pensent que le droitier devrait être fermement sur le radar de l’Angleterre.

DERBYSHIRE DUO FIRE POUR LE FEU

Leus du Plooy impressionné lors de ses débuts avec Welsh Fire

L’absence du capitaine Bairstow a permis à Leus du Plooy de faire ses débuts au Welsh Fire – et le frappeur en a profité avec un divertissant 43 sur 22 balles.

Le gaucher a frappé quatre six dans son coup – deux sur le fileur de jambe Matt Parkinson après avoir avancé dans le guichet, un sur la livraison à plus de 90 mph de Lockie Ferguson et un autre sur Steven Finn.

Le coéquipier de Du Plooy dans le Derbyshire, Critchley, a également impressionné par la batte, marquant 30 avec seulement 17 balles et mettant 60 avec seulement 32 balles. Le feu était sur 71 de 60 balles mais a ensuite flambé à 79 de leurs 40 suivantes, principalement grâce aux efforts de Du Plooy et Critchley.

Critchley ne s’est pas autant amusé en jouant au bowling – le guichet de Salt mis à part – avec Clarke sortant six, quatre, six du spinner de jambe à un moment donné et Colin Ackermann atteignant des limites cruciales consécutives plus tard.

COUP DE BALLE POUR LE FEU

Le feu devrait être sans Bairstow pour le reste du tournoi en raison du devoir anglais et il y aura des inquiétudes concernant le sertisseur Jake Ball qui a maintenant quitté le terrain avec une blessure quelconque après avoir effectué seulement 10 livraisons.

Le paceman avait envoyé des sorts cruciaux à la mort lors des victoires de Fire contre Superchargers et Brave, donc l’équipe galloise espère qu’il sera bientôt de retour.

S’il avait joué à la fin samedi après-midi, qui sait quelle différence il aurait pu faire…

Le couturier Welsh Fire Jake Ball s’est blessé en jouant contre Manchester Originals

RÉACTIONS FORTES

Le spinner des originaux Ackermann a brillamment aligné son propre bowling pour écarter le capitaine des pompiers Ben Duckett pour 32 sur 21 salles. Ackermann a couru à sa gauche après que Duckett ait frappé le hors-jeu, puis a abattu les souches du côté du lanceur alors qu’il se tournait et lançait. Duckett à court de terrain et ses manches terminées.

ET APRÈS?

Il y a QUATRE autres matchs dans The Hundred dimanche alors que Birmingham Phoenix affronte Trent Rockets à Edgbaston et London Spirit accueille Southern Brave à Lord’s…

– Birmingham Phoenix vs Trent Rockets (match féminin) – 10h30 sur Sky Sports Cricket YouTube, Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix et Sky Sports Main Event

– Birmingham Phoenix vs Trent Rockets (match masculin) – 14h sur Sky Sports The Hundred

– London Spirit vs Southern Brave (match féminin) – 14h sur Sky Sports Cricket YouTube et Sky Sports Mix

– London Spirit vs Southern Brave (match masculin) – 17h30 sur Sky Sports The Hundred, Sky Sports Mix et Sky Sports Main Event

