The Hundred: Hayley Matthews joue le rôle de Welsh Fire et termine le home run invaincu de Southern Brave | Nouvelles du cricket

Hayley Matthews a mis fin au record invaincu à domicile de Southern Brave avec une magnifique performance individuelle alors que Welsh Fire a remporté une victoire en quatre points.

Matthews a frappé un impressionnant 65 pour propulser le Fire à 165 pour trois – leur score record dans The Hundred – avant que l’international antillais n’en défende neuf dans le dernier set.

Danni Wyatt (67) et Smriti Mandhana (70no) ont tous deux marqué des demi-siècles dans la poursuite, mais ce n’était pas suffisant car les Brave ont perdu à l’Ageas Bowl pour la première fois depuis le début de la compétition.

Envoyé au bâton par Anya Shrubsole, Welsh Fire a immédiatement regardé une perspective différente des saisons précédentes et était plein d’intention dès le début de leurs manches.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Hayley Matthews était satisfaite de la résilience dont Welsh Fire a fait preuve après avoir dépassé Southern Brave de seulement quatre points



Matthews a chronométré sa première balle de Shrubsole à travers les couvertures et a frappé une série de drives, balayages et coups de poing impressionnants alors qu’elle courait vers ses cinquante balles sur seulement 26 balles, le demi-siècle le plus rapide de l’histoire du Welsh Fire.

La capitaine des pompiers et star de l’Angleterre Tammy Beaumont s’est jointe à la fête dans le dernier set du jeu de puissance, se détachant et frappant Chloe Tryon pour trois limites.

Le Fire avait couru à 80 lorsque Beaumont est devenu le premier guichet à tomber, déconcerté par Georgia Adams.

La percutante Laura Harris a été promue dans l’ordre pour capitaliser sur le départ rapide et elle a frappé deux énormes six pour courir à 20 sur sept balles, avant un incroyable morceau de terrain de Maia Bouchier avec un coup direct de la longue limite. provoqué sa disparition.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Maia Bouchier de Southern Brave frappe les souches avec son lancer à longue portée pour renvoyer Laura Harris de Welsh Fire pendant 20



Matthews est finalement tombé pour un fantastique 65, rattrapant un retour à Tryon.

Sarah Bryce et Georgia Elwiss ont bien fait tourner la frappe avant de terminer avec une rafale dans un partenariat de 48 pour ne laisser au total qu’un seul point d’égaler le score record dans la compétition féminine.

Mandhana et Wyatt semblaient apprécier la tâche de réussir une course record et se sont rapidement mis au travail. Wyatt a frappé des limites tout autour du sol, y compris deux énormes six sur le côté de la jambe, alors qu’elle courait vers un sublime demi-siècle avec seulement 31 balles.

Alex Griffiths a apporté la percée indispensable pour le Fire alors que Wyatt a percé le 67 contre Matthews à long terme pour mettre fin à une position d’ouverture de 96 points.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez les meilleurs coups de Danni Wyatt qui a obtenu 67 sur seulement 37 balles pour donner à Southern Brave l’espoir de poursuivre un objectif intimidant de 166



Mandhana a ensuite assumé la responsabilité de diriger la charge à domicile et a dominé le Fire Bowling, pas découragé par la perte de Bouchier, qui a été intelligemment déconcerté par Bryce au large de Griffiths.

Mandhana a accéléré à un demi-siècle chic à partir de 33 balles et a continué à marquer librement, terminant sur un élégant 70 à partir de seulement 42 livraisons.

Mais elle n’a pas pu en voir assez sur la frappe tard et, tandis que Brave regardait sur la bonne voie avec neuf requis sur le dernier set de cinq, Matthews a occupé le devant de la scène.

Matthews a fait perdre à Tryon une large première place, puis a limité Mandhana et Freya Kemp à seulement trois simples de ses balles restantes pour assurer la victoire.

Et après?

The Hundred continue samedi avec quatre autres matchs.

Les équipes masculine et féminine de Manchester Originals et de London Spirit se rencontreront à Old Trafford, tandis que Birmingham Phoenix et Trent Rockets s’affronteront également à Edgbaston.

Le double en-tête offrira une journée pleine d’action, avec le premier match commençant à 11h et le match final commençant à 18h.

Sports du ciel diffusera les 68 matchs de The Hundred en direct cet été. Diffusez The Hundred et plus avec NOW