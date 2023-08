The Hundred: Harry Brook impressionne mais Ravi Bopara prend quatre guichets alors que London Spirit bat Northern Superchargers | Nouvelles du cricket

Ravi Bopara est passé de méchant à héros alors que London Spirit a battu Northern Superchargers par 13 points à Lord’s pour maintenir leurs espoirs d’une place dans les huitièmes de finale.

Le vétéran polyvalent a laissé tomber une gardienne d’une prise au début de la poursuite des Superchargers pour 161, mais a expié puis certains en prenant 4-21, y compris le guichet du prix de Harry Brook pour 44 sur 24 balles – le jeune ayant joué comme un homme méprisé suite à son omission de l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde plus tôt cette semaine.

Plus tôt, Adam Rossington a réalisé son deuxième 50 de la semaine (53 sur 30), partageant un stand de 66 en 32 balles pour le troisième guichet avec Matthew Wade (42) alors que l’équipe locale affichait 160-6. Adil Rashid a pris 2-18 et Reece Topley 2-20 pour les visiteurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nathan Ellis a pris cette prise exceptionnelle pour le London Spirit contre les Northern Superchargers dans leur match Hundred



Zak Crawley a frappé trois fours avant de devenir la 11e victime de Topley du tournoi, rattrapé par David Wiese. L’homme d’Angleterre a tenu bon mais un échec du troisième arbitre l’a envoyé sur son chemin.

Dan Lawrence n’est pas resté longtemps, battu par Rashid qui tentait un coup sûr, mais Rossington a repris là où il s’était arrêté contre les Invincibles ovales mardi et a déclenché une vague de limites – dont un six dans le Mound Stand de Wiese.

Image:

Dan Lawrence a été renvoyé au début de ses manches par Adil Rashid





Le gardien de guichet d’Essex a enchaîné avec des six successifs contre le Sud-Africain Wayne Parnell, le premier un coup dur dans les sièges du pavillon, alors que ses 50 se sont produits en 25 balles. La pyrotechnie de Rossington a inspiré Wade, qui en a envoyé un de Matthew Potts par-dessus les cordes en en prenant 20 d’un set.

Rossington, cependant, a perdu la frappe et avec elle son rythme et a rapidement raté Rashid entre les mains du midwicket. Wade a suivi lorsque Parnell l’a piégé devant et avec cet Esprit a perdu son élan, seulement un six tardif de Daryl Mitchell (34 sur 19) les portant à 160.

Au milieu d’un ciel qui s’assombrissait, Lyth a commencé par en placer un de Dan Worrall dans les gradins, mais il aurait dû être absent pendant huit lorsqu’il a envoyé Jordan Thompson à Bopara au troisième court, seulement pour que l’homme du Sussex renverse la chance de régulation. Matthew Short a envoyé le ballon suivant dans la foule et Lyth a ensuite célébré son sursis avec un deuxième six de Worrall.

Le terrain en lambeaux de Spirit a donné à Lyth une seconde vie le 25, Nathan Ellis le coupable, mais sa chance s’est épuisée quand il en a envoyé un de Liam Dawson entre les mains de Thompson.

Bopara a joué un superbe set d’ouverture, ayant d’abord Short pris dans les profondeurs avant de roquer Tom Banton. Sans surprise, le polyvalent a été gardé pendant cinq autres et a rapidement fait attraper Saif Zaib à une courte amende.

Tous les yeux étaient maintenant rivés sur Brook, qui en a lancé un de Bopara dans la foule avant d’écraser Thompson pour trois à quatre pattes. Critchley a été traité avec le même dédain mais Bopara est revenu pour renvoyer Brook, pris directement sur la corde par Mitchell.

Image:

Harry Brook a obtenu le meilleur score pour Northern Superchargers avec 44 livraisons sur 22





Hose a continué à balancer vaillamment, mais lorsqu’il est tombé face à la superbe prise de plongée d’Ellis, 24 des six derniers se sont avérés trop nombreux.

Et après?

The Hundred continue samedi, avec un quadruple en-tête d’action en direct sur Sky Sports. Trent Rockets Women affrontera Birmingham Phoenix (11h), toujours à la recherche d’une première victoire de la campagne, où seule une victoire maintiendra en vie leurs minces espoirs de qualification.

Samedi 19 août 10h30





Samedi 19 août 14h00





Samedi 19 août 17h30





Les leaders de la ligue, Southern Brave, affronteront ensuite les Oval Invincibles (14h30), qui seront également éliminés s’ils ne gagnent pas, avec les deux matchs en direct sur Sky Sports Mix ou via un flux gratuit sur les plateformes numériques de Sky Sports.

Les Trent Rockets Men accueillent Birmingham Phoenix (14h30), où seule une victoire de chaque côté leur donnera une chance de progresser, avant que Southern Brave ne se rende aux leaders de la ligue Oval Invincibles (18h). Regardez les deux matchs en direct sur Sky Sports Cricket, le dernier match étant également en direct sur Sky Sports Mix.

