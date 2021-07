The Hundred : Harry Brook et Jonny Bairstow impressionnent avec la batte alors que Welsh Fire repousse les superchargeurs du Nord | Nouvelles de cricket

5:28



Le meilleur de l’action d’Emerald Headingley où Welsh Fire a devancé Northern Superchargers dans un thriller

Welsh Fire a résisté à une charge tardive des Northern Superchargers et du grand coup Harry Brook grâce à un demi-siècle de visite du capitaine Jonny Bairstow sur son terrain habituel à Headingley fébrile.

HISTOIRE DU MATCH

Le capitaine des pompiers Bairstow a admis avant le match qu’il aurait préféré jouer, mais l’équipe à l’extérieur a capitalisé sur le frappeur en premier et a établi un total impressionnant de 173, le score le plus élevé enregistré jusqu’à présent dans le tournoi The Hundred.

Malgré la chute à bas prix de l’ouvreur inventif Tom Banton, les deux suivants ont rempli leurs bottes avec Bairstow frappant un 56 brutal et Ben Duckett saisissant 42 à seulement 27 avant que le 30 à tir rapide de Jimmy Neesham ne tire pas 11 balles.

Le capitaine des Northern Superchargers Ben Stokes a pris le guichet clé de Bairstow

Pour les Superchargers, Adam Lyth (25 ans) a bien commencé, mais l’explosif Chris Lynn s’est bien débrouillé et, avec près de deux balles requises et une augmentation de la pression, Stokes a tranché une livraison atteignable à Glenn Phillips dans les profondeurs.

Harry Brook a déclenché un renouveau avec cinq six en 62 avec un taux de frappe de 200, dont un coup franc gargantuesque de Liam Plunkett, mais le fileur afghan Ahmad a tué l’élan du retour.

Le stand tardif entre Brydon Carse (20) et Matthew Potts (11) était trop petit, trop tard alors que les Superchargers ont terminé cinq manches courtes.

MOMENT MASSIF

Bairstow n’est pas habitué au vestiaire extérieur de Headingley, mais une fois qu’il était sur l’herbe, c’était comme d’habitude pour le premier match devant son public familier, sur son terrain, dans son comté d’origine.

La star de la boucanerie anglaise a immédiatement pris le départ, pillant un 56 musclé sur 36 et envoyant tous les quilleurs dans tous les coins et en faisant cocher le tableau de bord avec une course nette et intelligente entre les guichets.

Oval Invincibles a ressenti les effets positifs d’une foule partisane à domicile en milieu de semaine – remportant des matchs serrés contre les Manchester Originals dans les compétitions masculines et féminines – mais il y avait un plaisir et une appréciation de bonne humeur de la part des fans de ses belles manches.

« Carnage », a ri le joueur de 31 ans à mi-parcours, et c’était – malgré le passage de Stokes devant lui avec sa poche ouverte pour suggérer qu’il l’avait « poché »! Ce mot préfigurait également le feu d’artifice de son compatriote Yorkie Brook.

BROOK FAIT CIRCULER LES CHOSES

Le batteur du Yorkshire Brook a démontré une fois de plus à quelle vitesse l’élan, l’atmosphère et la pression peuvent changer dans cette compétition.

Les Superchargers semblaient morts et enterrés lorsque les stars anglaises Stokes et David Willey sont parties pour un total de sept, mais le garçon local a frappé un demi-siècle scintillant de 21 avant d’être piégé par Ahmad, le lanceur de Welsh Fire.

Alors qu’il frappait, le niveau de décibels a commencé à augmenter dans la foule, le Fire a commencé à mal aligner des balles simples, et avant qu’ils ne s’en rendent compte, le jeu était de nouveau dans l’équilibre.

En fin de compte, ses efforts ont été vains, mais cela montre que malgré ce que dit le prédicteur de victoire, si vous avez cinq ou dix bons ballons, votre équipe peut soudainement revenir en lice.

TOUCHE DE TAUX DE GRÈVE

Seul Banton, qui ne s’est jamais vraiment intéressé, a terminé avec un taux de frappe inférieur à 150 pour le Fire.

Un rappel : dans le cricket à balles blanches, et surtout dans le Cent, ce n’est pas seulement le nombre de points que vous marquez, c’est aussi la vitesse à laquelle vous les marquez.

Jonny Bairstow a brisé un fantastique 56 balles sur seulement 36 balles pour Welsh Fire

Dans Test cricket, 60 balles sur 60 sont des manches absurdement rapides; dans un international d’un jour, c’est piéton ; dans un match de Hundred, c’est un match destructeur de manches lentes.

L’attitude intrépide et intrépide du Fire « frapper ou sortir » signifiait que personne ne traînait pas pour marquer des points, permettant aux frappeurs d’ordre intermédiaire comme Phillips et Neesham de venir accélérer le taux de notation tard.

Perdre des guichets, c’est bien quand vous prenez les pistes d’une manière aussi rapide !

CE QU’ILS ONT DIT

La toupie Welsh Fire Ahmad : « Le pitch était bon pour le filage. Le guichet est un peu lent. Le capitaine et l’entraîneur ont dit ‘tu es mon principal lanceur’. »

Le capitaine des Northern Superchargers, Stokes : « C’est le premier match de cette compétition pour nous, pour arriver là où nous étions à la fin, vous devez donner un crédit énorme à Brook, puis à Brydon et Potts pour même nous rapprocher à la fin.

« Moi-même, Lynn et Lyth n’ont pas aidé le début des manches, mais cela donne à Brook la confiance et la responsabilité de jouer de cette façon et c’est ce que nous voulons, qu’ils sortent et s’expriment.

« Il prend le jeu dès la première balle, il n’a pas peur ou n’a pas peur d’affronter n’importe quel quilleur, ce que nous faisons dans le cricket international. Je ne pense pas que ce soit trop long avant de le voir avec les trois Lions. »

