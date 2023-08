The Hundred: Harry Brook écrase la tonne la plus rapide en compétition mais Welsh Fire remporte une victoire à huit guichets | Nouvelles du cricket

Harry Brook a écrasé le centième siècle le plus rapide, mais cela s’est avéré vain alors que Welsh Fire a maintenu ses espoirs de faire l’éliminateur de samedi avec une victoire à huit guichets contre Northern Superchargers à Headingley.

Brook a écrasé un 105 scintillant sur 42 balles mais a trouvé peu de soutien alors que les Superchargers affichaient 158-7.

Les cinquante de Stephen Eskinazi ont mis le feu sur leur chemin, avant que Jonny Bairstow n’atteigne 44 et Joe Clarke 42 pour mener les visiteurs à la victoire.

Le feu atteindra l’éliminateur si Manchester Originals bat Southern Brave mercredi.

Brook, qui a été exclu de l’équipe anglaise de la Coupe du monde la semaine dernière, a joué une main remarquable pour mener une reprise des Superchargers.

Matthew Short, Tom Banton et Adam Lyth sont tous partis dans les 20 premières balles pour laisser les Superchargers sous le choc à 10-3 après avoir remporté le tirage au sort.

Brook a commencé patiemment aux côtés d’Adam Hose, mais a explosé après que Hose soit tombé face à David Payne après 33 balles.

Il a produit une rampe audacieuse sur le troisième pour six d’un videur de Lockie Ferguson et a frappé Roelef van der Merwe au sol pour un autre maximum.

Brook manquait de partenaires alors qu’Adil Rashid est tombé sur le spinner du bras gauche et que David Wiese a été chassé par Tom Abell pour laisser le total à 92-7.

Mais Brook a continué sans se laisser décourager, atteignant 50 sur 24 balles, et a appuyé sur l’accélérateur en écrasant 19 sur le set de cinq balles de Luke Wells.

Le droitier a combiné une puissance scandaleuse avec un timing pur, martelant Ferguson au sol pour un six qui a atterri sur la nacelle de commentaires de Sky Sports.

Avec 10 balles des manches restantes, Brook était sur 76, mais il a atteint son siècle avec deux autres six et quatre quatre alors que 30 provenaient de ces 10 dernières livraisons.

L’élan était avec les hôtes, mais Eskinazi a rapidement décidé de changer cela.

Le droitier a frappé deux six du deuxième set de Reece Topley, avant de se voir donner une vie alors que Topley et Matthew Potts se laissaient une prise élevée.

Eskinazi a tiré le meilleur parti de son sursis, s’écrasant à 50 sur seulement 19 balles, dont trois six, avec Fire bien placé sur 66-0 après 40 balles.

L’introduction de Rashid a freiné – en particulier pour Bairstow qui n’avait que huit de ses 18 premières balles.

Rashid a ensuite fait la percée clé, jouant Eskinazi pour 58 à partir de la 51e balle, Fire ayant besoin de 82 de plus pour gagner.

Bairstow a commencé à trouver son aisance alors que lui et le nouveau frappeur Clarke ont tous deux lancé des six sur Wiese, avant que le set de 10 balles de Callum Parkinson ne se termine mal avec un six sur Bairstow suivi d’un sans balle qui a coûté quatre points.

Le feu roulait vers la victoire, ayant besoin de 19 balles sur 20, mais Brook a émergé à nouveau avec une superbe prise de limite pour retirer Bairstow pour 44 – en bouclant le ballon d’abord vers lui-même puis vers Hose pour éviter de le porter par-dessus la corde.

Mais Clarke a ramené son équipe à la maison, frappant 42 sur 22 pour garder les espoirs de Fire brûlants.

Et après?

Il y a un autre double en-tête comme Manchester Originals affronte Southern Brave le mercredi avec les Dames premières à partir de 14h30 avant les Messieurs à 18h.

Regardez The Hundred en direct sur Sky Sports ou diffusez avec NOW pour 26 £ par mois pendant 12 mois.