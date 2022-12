The Hundred: Gary Kirsten quitte son poste d’entraîneur-chef de l’équipe masculine Welsh Fire après une campagne 2022 sans victoire | Nouvelles du cricket

Gary Kirsten quitte son poste d’entraîneur-chef de l’équipe masculine de Welsh Fire dans The Hundred après une saison 2022 sans victoire.

Fire a perdu chacun de ses huit matchs cet été pour terminer au pied du tableau, après avoir terminé au deuxième rang de la campagne inaugurale en 2021 avec seulement trois victoires sur huit.

L’homme vedette Jonny Bairstow n’a participé qu’à deux des 16 matchs de Fire depuis le lancement du tournoi – tous deux en 2021 – en raison d’engagements en Angleterre et s’est retiré de la compétition de cette année un jour après le premier match de l’équipe basée à Cardiff contre Southern Brave.

Fire a été critiqué pour le manque de joueurs gallois dans son équipe, aucun joueur de Glamorgan dans son groupe pendant la saison 2022 et David Lloyd n’ayant joué que deux fois en 2021.

Kirsten a mené l’Inde au titre de la Coupe du monde des 50 ans et plus en 2011 et a propulsé cette équipe et son Afrique du Sud natale au sommet du classement des tests, mais a été en mesure d’avoir un impact significatif sur Fire au cours de ses deux années à la barre.

Le joueur de 55 ans était lié au rôle d’entraîneur-chef de l’Angleterre après le départ de Chris Silverwood plus tôt cette année, mais Brendon McCullum a pris le contrôle de l’équipe de balle rouge, tandis que Matthew Mott a pris en charge l’équipe de balle blanche.