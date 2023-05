The Hundred: Ellyse Perry, Tom Abell, Sophie Ecclestone confirmés comme capitaines | Nouvelles du cricket

Ellyse Perry, Tom Abell et Sophie Ecclestone ont été confirmés comme capitaines de The Hundred, cinq des huit équipes participantes annonçant leurs skippers lundi.

La star australienne Perry est rejointe par le local de Birmingham Moeen Ali à Edgbaston en tant que capitaine de Birmingham Phoenix, tandis que Jos Buttler continuera de prendre les rênes de l’équipe masculine de Manchester Originals et Tammy Beaumont dirigera l’équipe féminine du Welsh Fire.

Dane van Niekerk et Sam Billings, et Anya Shrubsole et James Vince, continueront respectivement leurs rôles de capitaine à Oval Invincibles et Southern Brave.

Image:

Comment les équipes féminines de The Hundred évoluent après le repêchage de 2023





London Spirit a déjà annoncé le duo anglais Heather Knight et Dan Lawrence comme capitaines de leurs équipes, les Northern Superchargers et Trent Rockets n’ayant pas encore révélé leurs capitaines.

« Je suis ravi d’être capitaine de Manchester Originals cette année. The Hundred est une compétition formidable à laquelle participer et j’ai hâte de mener les filles à Emirates Old Trafford », a déclaré Ecclestone.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain dit que le Women’s Hundred a été une « lumière brillante » et s’attend à ce que le jeu continue de croître



« J’aime ce que nous avons fait dans le repêchage, nous avons l’étoffe d’une équipe de classe mondiale, et j’espère que nos fans seront plus nombreux que jamais pour nous encourager. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le joueur de cricket anglais et londonien Charlie Dean affirme que The Hundred a été « massif » pour le football féminin



Abell, qui a quitté Birmingham Phoenix pour rejoindre l’entraîneur masculin du Welsh Fire Mike Hussey à Cardiff, a déclaré: « J’ai sauté sur l’occasion de venir jouer un rôle de leadership avec Mike ici. Je suis vraiment excité par le défi qui nous attend. d’entre nous et nous sommes tous les deux vraiment désireux d’apporter du succès à Welsh Fire. Nous avons fait un très bon travail lors du repêchage et ça va être vraiment agréable de diriger ce groupe de joueurs.

Image:

The Hundred démarre le mardi 1er août, en direct sur Sky Sports





La troisième année de The Hundred débute le mardi 1er août, en direct sur Sports du cielavec un double en-tête à Trent Bridge – le premier des 34 jours de match qui promettent une action sportive masculine et féminine à haut indice d’octane, de la musique live et une foule de divertissements familiaux.

Plus d’un demi-million de personnes ont assisté à des matchs au cours de la deuxième année de The Hundred en 2022, dont un record de 271 000 spectateurs de matchs féminins en direct à travers la compétition et plus de familles achetant des billets qu’en 2021.