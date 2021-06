The Hundred : Devon Conway et Quinton de Kock signent pour Southern Brave | Nouvelles de cricket

Devon Conway et Quinton de Kock ont ​​signé pour Southern Brave en remplacement à l’étranger de David Warner et Marcus Stoinis avant la compétition des Cent hommes de cet été.

La paire australienne Warner et Stoinis se sont retirées de l’édition inaugurale de la nouvelle compétition de 100 balles en raison de restrictions sur les coronavirus plus tôt ce mois-ci.

L’ancien capitaine sud-africain De Kock a marqué 9 500 points internationaux dans tous les formats de jeu, tandis que l’ouvreur néo-zélandais Conway a fait un double siècle contre l’Angleterre lors de ses débuts au Test.

De Kock, 28 ans, se dit « vraiment excité » de renouer avec l’entraîneur-chef masculin des Southern Brave, Mahela Jayawardena, après avoir travaillé avec lui auparavant aux Indians de Mumbai dans l’IPL.

« J’espère que nous pourrons avoir beaucoup de fans pour nous soutenir et que nous pourrons leur donner de quoi se réjouir », a ajouté le batteur de guichet De Kock.

Conway a une moyenne de 59 en T20I et 75 en ODI depuis qu’il a fait son arc international pour les Black Caps l’année dernière.

« J’ai vraiment apprécié mon temps à jouer au Royaume-Uni jusqu’à présent, et j’ai hâte de rester avec l’équipe et de participer à la première saison de The Hundred », a-t-il déclaré.

Warner, 34 ans, a été signé pour 100 000 £, mais dit qu’il s’est retiré en partie à cause des horaires de jeu, l’ouvreur étant nommé dans l’équipe australienne pour les tournées des Antilles et du Bangladesh en juillet et août.

« Je suis navré de devoir me retirer de The Hundred à ce stade, j’étais vraiment excité d’en faire partie », a-t-il déclaré.

« Cependant, avec les restrictions et les horaires de jeu actuels, je dois rester en Australie et me concentrer sur ma famille. »

Giles White, directeur général de Southern Brave, a déclaré : « Bien que nous soyons déçus que David Warner et Marcus Stoinis ne soient pas disponibles pour notre équipe masculine, nous sommes ravis d’accueillir à la fois Devon et Quinton.

« Ce sont tous deux des joueurs de cricket de qualité qui ajouteront de la puissance et de l’excitation en haut de l’ordre pour nous. »

