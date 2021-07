The Hundred : des avatars de joueurs à capture de mouvements pour améliorer la couverture du tournoi par Sky Sports | Nouvelles de cricket

Moeen Ali fait partie des noms familiers avec un avatar pendant The Hundred

Les avatars des joueurs à capture de mouvements feront partie de la couverture de Sky Sports sur The Hundred, tandis que les fans profiteront d’une technologie révolutionnaire dans la nouvelle compétition de 100 balles.

Sky et The Hundred se sont associés pour offrir aux fans une expérience numérique sans précédent, les avatars faisant leurs débuts à la diffusion lors du match d’ouverture mercredi lorsque les Oval Invincibles accueillent Manchester Originals dans un match féminin, en direct sur Sky Sports The Hundred (Sky channel 404) à partir de 18h.

Sky et The Hundred ont capturé la gamme complète des mouvements des joueurs avec précision, avec les avatars pour améliorer la couverture télévisée et les plateformes numériques de Sky, ainsi que l’expérience des fans sur l’application The Hundred.

Invincibles vs originaux Vivre de

L’idée est de rapprocher plus que jamais les fans des joueurs et de leur permettre de s’engager avec leurs héros, ainsi que de rendre le jeu plus accessible et d’attirer de nouveaux publics.

L’équipe de commentateurs de Sky Sports utilisera les avatars, avec Moeen Ali, Ben Stokes, Heather Knight, Jos Buttler et même le présentateur de Sky Sports Andrew Flintoff parmi les noms familiers que les fans reconnaîtront.

Bryan Henderson, directeur de Sky Sports Cricket, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter cette incroyable technologie à nos téléspectateurs. Nous avons travaillé en partenariat avec The Hundred sur une approche axée sur les fans qui, selon nous, ouvrira le jeu à de nouveaux publics.

1:00 Rejoignez Freddie Flintoff et Ebony Rainford-Brent et leurs amis LEGO© alors qu’ils vous présentent The Hundred ! Rejoignez Freddie Flintoff et Ebony Rainford-Brent et leurs amis LEGO© alors qu’ils vous présentent The Hundred !

« The Hundred aura un look et une sensation sur mesure à la télévision et les avatars sont un élément clé de ce qui rendra notre couverture si dynamique.

« Nous avons travaillé dur sur chaque aspect de notre présentation pour nous assurer que nous avons quelque chose pour tout le monde, et j’ai toute confiance que les avatars deviendront l’un des aspects les plus populaires de notre narration. »

0:34 La capitaine de Manchester Originals, Kate Cross, pense que The Hundred peut inspirer une toute nouvelle génération de joueuses à s’impliquer dans le cricket La capitaine de Manchester Originals, Kate Cross, pense que The Hundred peut inspirer une toute nouvelle génération de joueuses à s’impliquer dans le cricket

Alison Crowe, directrice du numérique et des données, BCE, a déclaré : « Grâce à notre partenariat avec Sky, la création de nos avatars hyper-réels rassemblera les fans et les joueurs à un niveau sans précédent.

« Imaginez avoir un Heather Knight, Saqib Mahmood ou Ben Stokes virtuel qui montre leurs compétences dans votre maison – c’est incroyablement excitant.

Invincibles vs originaux Vivre de

« Nous avons hâte que les fans l’essaient via l’application The Hundred, où ils peuvent également voter pour le héros du match dans chaque jeu, voter pour la musique sur laquelle un joueur sortira et tester leurs connaissances avec des anecdotes amusantes – il y a quelque chose pour toute la famille à s’impliquer. »

Téléchargez l’application The Hundred et achetez des billets pour le tournoi de cet été sur thehundred.com.

The Hundred commence par un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals au Kia Oval de Wednesda, la compétition masculine commençant un jour plus tard au même endroit.

Sky Sports diffusera les 68 matchs en direct – 34 féminins et 34 masculins – tandis que tous les matchs féminins et un nombre important de matchs masculins seront diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Cricket.