The Hundred: Davina Perrin, 15 ans, sur le point de devenir la plus jeune joueuse de la compétition après avoir signé pour Birmingham Phoenix | Nouvelles du cricket

Davina Perrin, 15 ans, est sur le point de devenir la plus jeune joueuse de The Hundred après avoir été signée par Birmingham Phoenix pour la compétition de cette année.

Perrin a déjà joué pour Central Sparks dans le trophée Rachael Heyhoe-Flint de cette saison et elle fait partie du programme ACE Elite, une initiative mise en place par l’ancien joueur de cricket anglais Ebony Rainford-Brent qui vise à développer de jeunes joueurs de cricket noirs.

Perrin a déclaré: “C’est un rêve devenu réalité d’avoir signé pour Birmingham Phoenix cet été. Avoir l’opportunité de s’entraîner et potentiellement jouer aux côtés d’Ellyse Perry, Sophie Devine et Amy Jones est incroyable et j’ai hâte d’y aller .”

L’internationale des EAU Mahika Gaur, 16 ans, a été signée par l’équipe féminine de Manchester Originals.

Le lanceur rapide du Lancashire Richard Gleeson – qui fait actuellement partie de l’équipe anglaise T20 pour affronter l’Inde – a rejoint les hommes d’Originals alors que chacune des huit équipes ajoute un joueur de plus à leurs équipes en fonction des performances de la phase de groupes Vitality Blast.

Gleeson a déclaré: “C’est génial d’être repris par les Originals cet été. Une blessure m’a empêché de participer à la compétition l’année dernière, ce qui était vraiment difficile, ça avait l’air génial! J’ai hâte d’en faire partie cette fois-ci et être complètement immergé dans l’excitation, la musique et le cricket de qualité.”

Les autres joueurs ont choisi les équipes masculines, notamment le batteur du Warwickshire Dan Mousley (Birmingham Phoenix), le batteur du gardien de guichet du Surrey Jamie Smith (London Spirit) et le quilleur rapide de Glamorgan Michael Hogan (Southern Brave).

Le polyvalent du Leicestershire Ben Mike (Trent Rockets), le frappeur du Worcestershire Jack Haynes (Oval Invincibles), le couturier du Derbyshire George Scrimshaw (Welsh Fire) et le polyvalent de Durham Ben Raine (Northern Superchargers) ont également été recrutés.

La compétition masculine de The Hundred commence le 3 août, le tournoi féminin commençant une semaine plus tard le 11 août, en raison de la participation du cricket féminin aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

Dan Mousley – Birmingham Phoenix

George Scrimshaw – Feu gallois

Jamie Smith (Esprit de Londres)

Richard Gleeson (Manchester Originals)

Michael Hogan (Brave du Sud)

Ben Mike (Trent Rockets)

Jack Haynes (Oval Invincibles)

Ben Raine (superchargeurs du Nord)

Sanjay Patel, directeur général de The Hundred, a déclaré : “C’est formidable de voir des joueurs comme Richard Gleeson et George Scrimshaw récompensés pour leurs performances impressionnantes dans le Vitality Blast.

“Nous avons également des jeunes passionnantes qui rejoignent la compétition féminine, comme Davina Perrin et Mahika Gaur.

“Tout le monde est le bienvenu à The Hundred et nous avons hâte d’exciter les fans avec du cricket de classe mondiale et des divertissements à succès dans un peu moins d’un mois.”

