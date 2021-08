The Hundred : David Willey joue le rôle de Northern Superchargers en train de démolir le London Spirit | Nouvelles de cricket

Willey a produit un affichage complet sensationnel pour inspirer les Northern Superchargers à la victoire

David Willey a produit un affichage complet sensationnel pour inspirer les Northern Superchargers à une victoire écrasante de 63 points sur London Spirit à Lord’s, pour laisser l’équipe d’Eoin Morgan toujours à la recherche de leur première victoire sur 100…

HISTOIRE DU MATCH

Après avoir perdu le tirage au sort, London Spirit a pris un bon départ pour éliminer rapidement les deux ouvreurs – Chris Lynn (14) a été perplexe face à Mohammad Nabi, avant que Blake Cullen n’égale Adam Lyth (4) avec une belle prestation.

Harry Brook (28 sur 24) a poursuivi sa forme étincelante avec la batte, mais Superchargers était redevable à son skipper Willey, qui a enregistré le score individuel le plus élevé du tournoi masculin jusqu’à présent, écrasant 81 invaincus sur seulement 45 livraisons.

Mason Crane, avec 1-19 sur 20 balles, a été le choix de l’attaque de Spirit, mais Willey a infligé de sérieux dégâts dans les dernières étapes, envoyant un Mohammad Amir assiégé pour six successifs alors que Superchargers a terminé sur 156-4.

Les malheurs de l’Esprit ont été aggravés lorsque Willey a immédiatement frappé avec le ballon – l’armurier gauche a ouvert avec un magnifique sort de dix balles, représentant les ouvreurs Adam Rossington et Josh Inglis.

Luis Reece (24 sur 24) a accordé un répit temporaire aux hôtes en martelant Adil Rashid pendant deux six, mais le Spirit a continué à perdre des guichets à intervalles réguliers, et leurs espoirs se sont éteints lorsque Morgan (27 sur 22) a été licencié par son équipe d’Angleterre. mon pote Rachid.

Rashid a terminé avec 2-24 sur ses 20, tandis que Mujeeb Ur Rahman (2-6 sur 20) a affiché les chiffres les plus économiques du tournoi de cette année pour compléter un succès retentissant de 63 points pour les Superchargers, alors que les manches de Spirit se sont effondrées de manière désolée. .

MATCH HÉROS

David Willey a livré une performance pratiquement sans faille pour inspirer les Superchargers à une deuxième victoire consécutive, qui les catapulte de la 7e à la 3e place du classement.

Le gaucher est principalement considéré pour son bowling sur la scène internationale, mais il a réaffirmé son pedigree avec la batte chez Lord’s, déclenchant un barrage de gros coups pour aider son équipe à afficher un total formidable.

Il a également donné le ton dans le département de bowling, et ses deux premiers guichets – son premier de la compétition de cette année – ont presque éteint les minces espoirs de Spirit.

PLAN DU JOUR

Brook a illuminé la compétition de cette année pour les Superchargers, et le joueur de 22 ans a montré son talent prodigieux avec une autre manche flamboyante au Home of Cricket.

Après avoir inspiré son équipe à la victoire sur les Oval Invincibles samedi, il a effectué 28 des 24 livraisons contre l’Esprit, écrasant Mason Crane dans le pavillon du Seigneur avec un extraordinaire six au sol; mesurant 94 mètres.

CE QU’ILS ONT DIT

David Willey, capitaine des Northern Superchargers : « [The captaincy] est arrivé dans des circonstances malheureuses avec Faf [du Plessis] indisponible à la minute. C’est une grande responsabilité à avoir, j’ai un super groupe de gars et j’apprécie vraiment The Hundred, et c’était bien de contribuer à une victoire ce soir.

« Les deux premiers matchs, nous avons commis de petites erreurs à des moments importants qui nous ont coûté cher. Nous avons commencé à bien faire et j’espère que nous pourrons créer un élan vers la fin de la compétition.

« Mon objectif au début de l’année était de rester en forme, donc quelques performances en cours de route sont bonnes. J’adore mon cricket; c’était une atmosphère exceptionnelle ici ce soir et The Hundred a été exceptionnel tout au long. «

Morgan a dû regretter une performance abjecte de son côté London Spirit

Eoin Morgan, capitaine du London Spirit : « Nous étions complètement dépassés. Nous n’étions pas aux courses aujourd’hui et les Northern Superchargers ont profité de l’élan qu’ils ont eu pour ce match.

« Je pensais que David Willey avait passé une soirée exceptionnelle. Sur le terrain, ils ont utilisé des balles plus lentes aussi efficacement que je l’ai vu chez Lord’s depuis un certain temps. Leurs spinners nous ont vraiment mis une pression, alors tirez votre chapeau et dites bien joué.

« Le soutien à domicile a été fantastique, donc la motivation est là. Je pense que la clé pour nous d’aller de l’avant est d’essayer de gagner quelque chose du tournoi, maintenant que nous sommes sortis, d’essayer de construire sur l’année prochaine. »

ET APRÈS?

