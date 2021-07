The Hundred: Danni Wyatt licencie Southern Brave devant Birmingham Phoenix et en tête du classement | Nouvelles de cricket

Danni Wyatt a frappé un magnifique 69 pour Southern Brave

Danni Wyatt a frappé un magnifique 69 invaincu sur 40 livraisons alors que Southern Brave a poursuivi 141 pour battre Birmingham Phoenix et se hisser au sommet du tableau The Hundred.

HISTOIRE DU MATCH

Wyatt a frappé cinq limites et quatre six dans son coup fulgurant, dont le dernier a été lancé au-dessus de la limite profonde de la jambe carrée pour remporter la victoire avec 18 balles entières à revendre.

Wyatt a été superbement soutenu dans la poursuite par sa coéquipière anglaise Sophia Dunkley (41 sur 23 balles) et la capitaine des Antilles Stafanie Taylor (22 pas sur 14). Les Brave ont maintenant remporté leurs trois matchs d’ouverture.

Le Phoenix avait semblé prêt pour un bouleversement alors qu’il affichait un score impressionnant de 140-4 après avoir été mis au bâton, la capitaine Amy Jones continuant sa belle forme pour le tournoi avec 42 pas sur 26 balles.

En réponse, Dunkley était initialement l’agresseur après que le Brave ait perdu l’ouvreur indien Smriti Mandhana (5) à moindre coût. Wyatt n’avait que 18 points à son actif lorsque Dunkley est tombé pour 41 dans les circonstances les plus malheureuses alors qu’elle était à court d’une déviation d’Abtaha Maqsood en reculant de son pli à la fin du non-attaquant.

Mais, en réponse au revers, Wyatt a passé les engrenages, dégageant les cordes quatre fois alors qu’elle tirait le Brave vers la victoire.

HÉROS DU MATCH

Wyatt était presque un choix presque unanime, compte tenu de ses efforts pour remporter le match, bien que Dunkley, Taylor, Jones aient également été impressionnants avec une batte à la main.

De plus, pendant les manches de Phoenix, Amanda-Jade Wellington s’est démarquée avec le ballon, le legpinner revendiquant deux guichets – les frappeurs clés Shafali Verma (22) et Eve Jones (33) – pour le coût de seulement 16 points de ses 20 balles.

MOMENT MASSIF

La course bizarre de Dunkley avait d’abord semblé qu’elle pourrait être décisive. Pas avec Wyatt dans les parages.

Et elle a finalement volé la vedette, non seulement avec ses superbes manches, mais avec la façon dont elle a terminé le match dans un style sensationnel – avec six runs nécessaires, mais toujours 19 livraisons avec lesquelles les obtenir, elle a vu les choses avec un doux swing off la batte pour six. Box-office!

ET APRÈS?

Nous avons un autre « Super samedi » pour vous, avec jusqu’à quatre cents matchs à jouer au cours de la journée !

Welsh Fire contre les originaux Vivre de

Superchargeurs vs Invincibles Vivre de

feu gallois et Originaux de Manchester coup d’envoi à Cardiff, avec leur match féminin – toutes deux cherchant à enregistrer leurs premières victoires de la compétition – en cours à partir de 10h30 sur Sky Sports The Hundred, avant que les hommes ne suivent à partir de 14h.

Pendant ce temps, à Leeds, Superchargeurs du Nord et Invincibles ovales combattez à Headingley. Une victoire pour l’une ou l’autre équipe féminine pourrait les voir dépasser les Brave en haut de la table – regarder à partir de 14h sur Sky Sports Mix – tandis que les hommes termineront la procédure à partir de 17h30 sur Sky Sports The Hundred.

Vous pouvez également suivre via nos flux en direct disponibles sur le Chaîne YouTube de Sky Sports Cricket.

Regardez The Hundred en direct sur Sky Sports d’ici le 21 août.