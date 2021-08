The Hundred : Dane van Niekerk atteint la cinquantaine alors que les Oval Invincibles battent Birmingham Phoenix | Nouvelles de cricket

Dane van Niekerk célèbre la victoire de ses Invincibles ovales sur Birmingham Phoenix

Oval Invincibles a remporté mercredi une victoire cruciale de huit guichets contre Birmingham Phoenix à Edgbaston, le capitaine Dane van Niekerk impressionnant avec une cinquantaine d’invincibilité.

HISTOIRE DU MATCH

Les Invincibles avaient faibli lors de leurs deux matchs précédents, à la poursuite de courses-poursuites modestes, mais Van Niekerk a corrigé cela à cette occasion, brisant huit limites et une six dans ses 67 invaincus sur 51 balles après s’être promue dans l’ordre.

Les visiteurs avaient auparavant limité le Phoenix à 129-9 de leurs 100 balles, avec la star rapide du bras gauche Tash Farrant alors qu’elle prenait 3-23 sur ses 20 livraisons.

Erin Burns a frappé 45 sur 28 balles tandis que des guichets tombaient autour d’elle pour au moins donner à Birmingham une cible sur laquelle jouer, mais lorsque Van Niekerk et Georgia Adams (42 sur 30 balles) en ont mis 90 ensemble pour le guichet d’ouverture, il semblait que les Invincibles étaient s’élancer vers la victoire.

La fileuse du bras gauche Kirstie Gordon (2-20) a intensifié la percée très importante, et a également renversé Fran Wilson pour quatre peu de temps après pour soudainement ramener son côté dans le concours.

Mais l’assaut de Van Niekerk a suivi le rythme et la jeune talentueuse Alice Capsey (14 non sur 11) est entrée et a frappé les points gagnants avec un carré fouetté sur le côté des jambes pour voir les Invincibles au-dessus de la ligne avec trois balles à revendre.

LES CAPTURES LIBÉRÉES COTEMENT

Tout aurait pu être si différent pour les Phoenix s’ils n’avaient pas réussi jusqu’à quatre attrapés dans le champ extérieur!

Adams a été abattu deux fois, d’abord par Katie Mack à la jambe carrée profonde avec la 24e balle de la manche, puis par Gwenan Davies à la longue, parant la balle au-dessus de la corde pour un six pour démarrer, à la 58e.

Le plus important, cependant, était l’erreur de Gordon six balles plus tôt en mettant Van Niekerk elle-même, une gardienne absolue à mi-parcours, alors qu’elle était également coupable d’avoir laissé tomber la première balle de Capsey de son propre bowling.

𝙩𝙝𝙚 𝙒𝙚𝙚𝙠 ! 💯 Meilleurs coups, captures craquantes et guichets incroyables – un aperçu du meilleur de la semaine 2⃣ en #LesCent! 💥💪🤯 👇👇👇 pic.twitter.com/Nr9trzOqv5 – Sky Sports Cricket (@SkyCricket) 4 août 2021

MATCH HÉROS

Van Niekerk, après quelques défaites décevantes aux mains des Northern Superchargers et du Welsh Fire, est devenu skipper et a assumé la responsabilité de la course-poursuite en tête du classement.

Adams a également servi de bon soutien en tirant cinq quatre et un six dans son coup entreprenant, tandis que la belle forme de Farrant avec le ballon se poursuivait. Les Invincibles commencent à regarder précisément cela.

ET APRÈS?

C’est à Emirates Old Trafford jeudi que Originaux de Manchester jouer l’hôte de Courageux du Sud dans notre dernier double en-tête de Cent action.

Originaux vs Brave Vivre de

Originaux vs Brave Vivre de

C’est un cas de haut contre bas quand les femmes se rencontrent en direct à partir de 15h sur Sky Sports Mix, les Brave ayant remporté chacun de leurs quatre premiers matches, tandis que les Originals cherchent toujours à décoller.

Quant à la rencontre des hommes – en direct sur Sky Sports The Hundred à partir de 18h45 – tout est beaucoup plus serré, avec l’équipe locale assise sur cinq points en quatre matchs et le Brave sur quatre avant le choc clé.

Les deux jeux seront également disponibles en direct sur le Chaîne YouTube de Sky Sports Cricket !

Regardez The Hundred en direct sur Sky Sports d’ici le 21 août.