The Hundred: Calvin Harrison brille dans la victoire écrasante de Manchester Originals contre Northern Superchargers | Nouvelles du cricket

Calvin Harrison a remporté cinq guichets pour 11 points alors que les Manchester Originals ont intensifié leur tentative d’atteindre les huitièmes de finale du Men’s Hundred avec une démolition de 81 points des Northern Superchargers à Emirates Old Trafford.

Ayant besoin de 165 pour se venger de la défaite de la semaine dernière à Headingley, les frappeurs des Superchargers ont eu une journée épouvantable et ont été renvoyés pour 83 – une performance en contraste frappant avec celle des Originals, pour qui Jos Buttler a fait un 47-ball 75 dans leur 164-6.

Si London Spirit a battu Welsh Fire dimanche soir, l’équipe basée à Leeds est éliminée de la compétition de cette année, mais ses chances sont de toute façon très minces.

Après un début relativement calme – seulement 29 points provenant des 20 premières balles – Buttler a pris 14 sur le premier set de cinq de Brydon Carse et la paire d’ouverture avait pris position à 72 sur 41 balles avant Phil Salt, qui avait été abandonné par Wayne Parnell. le 18, a été rattrapé à distance par David Wiese devant Adil Rashid pour 28.

Wiese a pris une deuxième prise cinq balles plus tard lorsque Laurie Evans a giflé Callum Parkinson au sol et est partie pour seulement sept, mais c’était le signal pour Buttler et Paul Walter de lancer une attaque sélective sur le bowling des Superchargers.

Les deux frappeurs ont frappé six points au deuxième set de Matt Short et les Originals étaient bien placés pour encore plus de chaos sur 128-2 après 75 balles.

Cela a été initialement empêché lorsque Walter a été perplexe par Tom Banton au large de Rashid pour 28, mettant ainsi fin à son stand de 48 courses pour le troisième guichet avec Buttler.

Le skipper des Originals a atteint ses cinquante balles sur 35, mais après en avoir fait 75 avec six quatre et trois six, Buttler a finalement été attrapé au milieu du guichet profond par Harry Brook au large de Rashid, qui a presque immédiatement récupéré son quatrième guichet lorsque Jamie Overton a été attrapé par Carse à long-off pour deux.

Les 100 balles de l’équipe locale se sont terminées par ce qui semblait un total éminemment défendable sur le tableau compte tenu du terrain tournant. Rashid a terminé avec 4-18 sur ses 20 balles.

La poursuite des Superchargers a mal commencé quand Adam Lyth, n’en ayant fait qu’un, a conduit la septième balle d’Overton des manches directement à Walter à mi-parcours.

Tom Hartley a ensuite frappé avec sa deuxième balle lorsque Banton l’a balayé à l’envers, où Harrison a pris une superbe prise à deux mains au-dessus de sa tête.

Adam Hose a ensuite été attrapé du côté de la jambe par Buttler au large de Josh Tongue pour un 15 à six balles et les problèmes des visiteurs se sont aggravés lorsque Short a été bloqué par Harrison pour 11.

Brook a été rejoint par son skipper Parnell avec le score de 37-4, mais les choses ont empiré lorsque le dernier frappeur spécialisé des Superchargers, Brook, a été lancé pour deux par une superbe balle de Hartley qui a lancé au milieu et à la jambe et a frappé au milieu et à l’extérieur.

Parnell a été rattrapé au point arrière par Zaman Khan au large de Harrison pour 11 et le même quilleur a représenté Wiese, Carse et Parkinson en l’espace de neuf balles pour terminer avec 5-11 sur ses 20 balles.

Welsh Fire garde cent espoirs en vie après que le quatuor de couture étouffe l’esprit de Londres

Les couturiers de Welsh Fire les ont mis sur la voie d’une victoire à six guichets contre London Spirit, ce qui maintient leurs trois premiers espoirs en vie, avec Jonny Bairstow en tête alors qu’ils poursuivaient 110 à Cardiff.

La paire néo-zélandaise Matt Henry et Lockie Ferguson ont impressionné lors de leur premier match tandis que les bras gauches David Willey et David Payne ont également profité d’un guichet convivial, les quatre prenant chacun deux guichets alors que Spirit était limité à 109-9.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de l’affrontement entre Welsh Fire et London Spirit dans The Men’s Hundred.



Bairstow a ensuite mené la réponse Fire avec 41 en tête du classement avant que le capitaine Tom Abell (37 pas sorti) et Glenn Phillips (21no) ne terminent le match avec un partenariat de 41 sur 24 balles.

Spirit devait remercier Ravi Bopara de les avoir amenés à trois chiffres après un effondrement au bâton, tandis que Dan Worrall a pris trois premiers guichets pour leur donner de l’espoir sur le terrain.

Le résultat voit les deux équipes échanger leurs places dans le tableau entre la cinquième et la sixième place, tandis que Fire est à égalité de points avec la troisième place, mais en retard sur le taux de course net.

Le feu avait perdu le duo de rythme pakistanais Shaheen Shah Afridi et Haris Rauf alors qu’ils reprenaient leurs fonctions internationales, mais Henry et Ferguson sont venus de Nouvelle-Zélande en tant que remplaçants de qualité.

Et après?

The Hundred continue lundi avec deux matchs de The Kia Oval.

Oval Invincibles Women, dont les espoirs d’une troisième victoire consécutive en tournoi se sont soldés par une défaite contre Southern Brave samedi, accueillent Trent Rockets à partir de 15 heures avec les équipes masculines alors en action à partir de 18 heures.

Les deux matchs seront diffusés gratuitement sur skysports.com et l’application Sky Sports, tandis qu’ils seront également diffusés sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Mix.

