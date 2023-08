The Hundred : Birmingham Phoenix clôture sa campagne avec une victoire contre le London Spirit | Actualités sur le cricket

Birmingham Phoenix a terminé sa campagne masculine Hundred avec une victoire de 77 points contre London Spirit à Edgbaston.

Phoenix a enfin livré la démonstration collective de puissance au bâton qui leur a échappé jusqu’au dernier match, accumulant 185 pour cinq, menés par 52 de Jamie Smith et 47 de Ben Duckett.

Spirit a ensuite été condamné à sa cinquième défaite d’une campagne décevante par une ouverture sensationnelle d’Adam Milne.

Le meneur des Black Caps a pris trois pour deux avec ses neuf premières balles en route vers des chiffres de quatre pour 20 et Tanveer Sangha en a ajouté trois pour 15 alors que Spirit se couchait pour 108 en 89 balles.

La victoire de Phoenix leur a évité de se retrouver avec la cuillère en bois qui appartient désormais aux Northern Superchargers.

Résumé des scores Birmingham Phoenix – 185-5 sur 100 balles : Jamie Smith (52 sur 41 balles), Ben Duckett (47 sur 33 balles) ; Tim Southée (3-23) London Spirit – 108 all out sur 89 balles : Daryl Mitchell (57 sur 36 balles) ; Adam Milne (4-20), Tanveer Sangha (3-15)

The Hundred – calendrier de la phase à élimination directe Women’s Eliminator – Northern Superchargers vs Welsh Fire (samedi, 14h30)

Eliminator hommes – Manchester Originals vs Southern Brave (samedi, 18h)

Finale Femmes – Southern Brave vs TBC (dimanche, 14h15)

Finale Hommes – Oval Invincibles vs TBC (dimanche, 18h)

Après avoir choisi d’aligner, Spirit a pris une première balle de guichet lorsque Will Smeed a coupé Tim Southee en troisième homme, mais leurs prochains succès ont tardé à venir. Smith et Duckett en ont ajouté 94 en 54 balles, puis Duckett et Moeen Ali en ont écrasé 51 en 21.

Smith a magnifiquement chronométré le ballon au cours d’un demi-siècle de 30 balles tandis que Moeen a frappé quatre six dans une violente camée avant d’envoyer un skieur hors du stable Southee. Moeen est reparti avec seulement 88 points en six manches dans le Cent de cette année derrière lui.

Quatre balles plus tard, Duckett a réussi une simple capture au gardien de guichet Matthew Wade, mais moins agréable pour Southee, qui a terminé avec trois pour 23, a été la vue de Benny Howell le plantant à des kilomètres au milieu du guichet. Le 10-ball 23 de Howell a complété la meilleure performance au bâton de Phoenix du tournoi.

Milne a ensuite livré une brillante rafale d’ouverture dans laquelle il a éliminé Zak Crawley, joué, Michael Pepper, rattrapé derrière, et Wade, renversé par une beauté. Neuf balles dans leur réponse, Spirit était brisé.

Milne a ajouté une quatrième victime lorsque Dan Lawrence est arrivé à mi-parcours. Daniel Bell-Drummond (23 ans) a réussi à atteindre le double, le seul frappeur parmi les cinq premiers à le faire, mais a ensuite chargé et raté à Tanveer.

Daryl Mitchell a évité un embarras total pour son équipe avec un costaud 57, mais le fait que neuf frappeurs de Spirit aient marqué 22 à eux deux en dit long sur leur performance.

