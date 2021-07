The Hundred : Alex Hales mène la riposte spectaculaire des Trent Rockets pour battre les Northern Superchargers | Nouvelles de cricket

Alex Hales a battu les manches des Trent Rockets pour sceller leur victoire à deux guichets contre les Northern Superchargers

Alex Hales a fracassé 40 invaincus sur 34 balles alors que Trent Rockets a effectué un revirement spectaculaire pour se faufiler devant Northern Superchargers par deux guichets dans le Hundred.

HISTOIRE DU MATCH

Le skipper des Northern Superchargers Ben Stokes – faisant sa dernière apparition avant de rejoindre l’équipe de test – a choisi de frapper après avoir remporté le tirage au sort, mais son équipe n’a pas réussi à voir son allocation complète de 100 balles et a été éliminée pour 132.

Hormis un stand de 61 runs en 40 balles entre John Simpson (42 sur 33) et Harry Brook (38 sur 30), les visiteurs n’ont pas réussi à nouer de partenariats et ont lutté contre l’attaque de spin des Rockets.

Matt Carter, appelé sur le côté après que Steven Mullaney a été contraint de s’isoler en raison des protocoles de Covid, a donné le ton avec son sort de 2-17 et la star afghane Rashid Khan a terminé avec 3-31, tandis que le sertisseur Marchant de Lange a enregistré 3-22.

Mais Adil Rashid (2-27) a saisi deux guichets en autant de balles – ceux de ses coéquipiers anglais Dawid Malan et Joe Root, tous deux pour les canards – et avec les autres fileurs Mujeeb Ur Rahman et Callum Parkinson en prenant également deux chacun, les Rockets ont regardé condamné à 58-6.

Alors que les guichets tombaient autour de lui, Alex Hales est resté dans un rôle d’ancrage inhabituel – et Rashid Khan (25 sur 12) et Carter (13 pas sur huit) lui ont fourni suffisamment de soutien pour voir son côté au-delà de la ligne.

Stokes, cependant, a été laissé à la rue non seulement en laissant un disque Hales lui filer entre les mains pendant six ans – mais en optant également pour le rythme dans son avant-dernier ensemble de cinq, avec l’ouverture des Rockets écrasant David Willey pour un énorme six pour conclure un deux- victoire au guichet.

MOMENT MASSIF

On peut soutenir qu’une balle morte s’est avérée être le tournant, avec un intrus de terrain arrêtant le jeu et obligeant Adil Rashid à jouer à nouveau contre Hales, qui était alors à 16 avec les Superchargers toujours favoris pour la victoire.

L’ouvreur des Rockets a rapidement poussé Rashid à s’éloigner – où Stokes, sur le terrain à la limite, a permis au ballon de lui échapper et d’aller chercher un six qui a ravivé les espoirs de l’équipe locale.

MATCH HÉROS

La contribution de Rashid Khan avec la batte et la balle a été importante – en plus de prendre trois guichets pour limiter les Superchargers à 132, la star afghane a également montré pourquoi il devrait être pris au sérieux en tant que véritable polyvalent.

Adil Rashid est venu pour une certaine punition, concédant un six et deux quatre dans son dernier set alors que le frappeur du frappeur de 25 à partir de seulement 12 balles a gardé les Rockets à portée de main.

Le spinner des Trent Rockets, Matt Carter, a été appelé sur le côté et impressionné par les chiffres de 2 à 17 (Getty Images)

Mais Matt Carter doit l’avoir mené de près – son bowling en avantage numérique a mis les Superchargers sur le pied arrière et il a également brillé avec la batte, battant Willey pour six alors que lui et Hales guidaient l’équipe locale vers une victoire palpitante.

LIVRAISON SPÉCIALE

Le spinner des Superchargers Callum Parkinson, qui venait d’être battu pour six par Samit Patel, s’est immédiatement vengé en en dressant un, tentant le batteur de conduire et de se placer derrière pour laisser les Rockets en grande difficulté à 36-4.

L’armurier gauche est ensuite revenu à l’attaque pour envoyer Lewis Gregory – dont 14 sur huit livraisons commençaient à menacer une riposte – faisant glisser le ballon un peu plus vite et renversant le capitaine des Rockets alors qu’il traversait la ligne.

Rashid Khan des Rockets mérite également une mention – il a reproduit son rôle familier de T20, venant juste après le jeu de puissance et a immédiatement produit une beauté qui a renversé Adam Lyth, envoyant le gaucher autour de ses jambes.

OUPS!

C’était vraiment le jour de Marchant de Lange lorsque les Rockets ont commencé leur campagne avec succès, faisant de Hundred l’histoire en devenant le premier joueur du tournoi à terminer un parcours de cinq guichets.

Le sertisseur sud-africain a de nouveau fait l’affaire avec le ballon, ramassant trois autres guichets – dont deux en autant de livraisons – alors que les manches des Superchargers bégayaient tard.

Cependant, il y a eu aussi un moment inoubliable pour de Lange, qui a mal évalué la rotation de la balle lorsque John Simpson Square a conduit Joe Root et a fini par tâtonner, espérons-le, dans l’air alors qu’il filait devant lui en route vers la frontière.

ET APRÈS?

Le roadshow Hundred arrive pour la première fois à Cardiff, avec feu gallois visant à roussir leurs visiteurs de Courageux du Sud!

Les équipes féminines démarrent à 15h, suivies du match masculin à 18h30.

