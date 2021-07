The Hundred : Adil Rashid et Harry Brook emmènent Northern Superchargers devant Oval Invincibles pour remporter la première victoire | Nouvelles de cricket

3:56



Regardez les moments forts du match palpitant entre les Northern Superchargers et les Oval Invincibles

Les Superchargeurs du Nord sont opérationnels dans The Hundred après qu’Adil Rashid a à nouveau montré sa classe et que Harry Brook a renforcé sa réputation sans cesse croissante contre Oval Invincibles.

HISTOIRE DU MATCH

Adil Rashid a pris trois guichets et Harry Brook a frappé 47 pas sur 30 balles alors que les Northern Superchargers ont battu les Oval Invincibles pour enregistrer leur première victoire de The Hundred.

Les Invincibles se sont retrouvés en grande difficulté après que Rashid ait démantelé leur ordre intermédiaire et ait eu besoin de frappes impressionnantes de Jason Roy (52 non sur 43 balles) et Tom Curran (34 non sur 24) tard pour les amener à 127 de leurs 100 balles.

Jason Roy a eu du mal à démarrer mais a terminé fort pour atteindre son demi-siècle

Cela semblait très compétitif lorsque les Superchargers ont perdu Adam Lyth et David Willey tôt, mais Brook est entré et malgré Chris Lynn (48 sur 48) luttant pour vraiment démarrer, un partenariat de 74 a mis l’équipe locale en position de force.

La frappe au bâton a été difficile à Headingley, mais Brook, le meilleur marqueur de points de la compétition masculine, donnait l’impression que cela n’avait rien d’autre et a amené les Superchargers au bord de la victoire.

John Simpson a également joué son rôle avec une apparition divertissante et le gaucher l’a terminé avec style, frappant un énorme six au-dessus de la tête de Curran pour remporter une première victoire du tournoi pour les Superchargers et condamner les Invincibles à leur première défaite. .

RASHID FAIT TOURNER LES INVINCIBLES

Le fileur de jambe anglais est un artiste de classe mondiale et l’a prouvé encore une fois, sur son terrain, avec trois guichets qui ont laissé les manches des Invincibles ovales en lambeaux.

Adil Rashid était à son meilleur en prenant trois guichets à Headingley

Non seulement il a pris des guichets, mais les 20 balles de Rashid n’ont coûté que 13 points alors qu’il embobinait les frappeurs des Invincibles, qui ne pouvaient tout simplement pas choisir dans quel sens il allait les faire tourner.

Même ceux qui pouvaient le choisir ne voulaient pas risquer d’attaquer le fileur après que Colin Ingram ait été licencié en faisant exactement cela. Laurie Evans a finalement décidé qu’il valait la peine de prendre le risque de subir le même sort qu’Ingram avant que Rashid ne se débarrasse de Jordan Clark avec le ballon suivant, bien qu’il ne puisse pas s’attribuer tout le mérite de celui-là…

CAPTURE DU MATCH

Gardien de guichet de métier, Dane Vilas n’avait pas de gants pour ce match mais il s’est avéré qu’il n’en avait pas besoin pour réussir une belle prise de glissade !

0:33 Dane Vilas est effectivement devenu le deuxième gardien de guichet pour les Superchargers et a montré qu’il n’avait pas besoin de ses gants avec une bonne prise Dane Vilas est effectivement devenu le deuxième gardien de guichet pour les Superchargers et a montré qu’il n’avait pas besoin de ses gants avec une bonne prise

Avec Rashid causant toutes sortes de problèmes, les Superchargers sont passés à l’attaque et cela a fonctionné à merveille. Le lanceur a localisé le bord extérieur de Clark, la balle s’est envolée très rapidement vers Vilas, qui s’est déplacé vers sa gauche et a réussi à pousser la balle vers le haut et à la reprendre à la deuxième tentative alors qu’il s’allongeait sur le dos !

Ce n’est pas souvent qu’un capitaine du Lancashire amène une foule de Headingley à se lever pour célébrer, mais Vilas a réussi ici!

PLAN DU JOUR

Ce fut une journée décevante pour les Invincibles, mais cela aurait pu être bien pire sans Tom Curran. L’homme de Surrey est peut-être mieux connu pour son bowling, mais c’est avec la batte qu’il a fait sa marque à Leeds.

Avec les Invincibles à six après seulement 58 balles, Curran est arrivé au milieu et avec Roy trouvant cela difficile, il a été laissé au nouvel homme d’essayer de faire avancer les choses – et c’est exactement ce qu’il a fait.

Curran a frappé trois quatre dans ses manches de 24 balles et a inscrit 67 avec Roy, mais le point culminant du partenariat avec l’étonnante frappe directe du premier pour six contre Matty Potts.

C’était une photo parfaite et après avoir établi une connexion brillante, Curran a tenu la pose alors que la balle a navigué sur la corde – glorieux.

CE QU’ILS ONT DIT

Chris Lynn de Northern Superchargers : « Nos deux premiers matchs ont probablement été les plus divertissants du tournoi, mais nous étions du côté des perdants. C’était un peu déchirant.

« Mais nous avons fait preuve de beaucoup de caractère pour remporter la victoire. Aujourd’hui, c’était une performance plus soignée et nous avons mieux exécuté nos compétences.

« Les guichets sont beaucoup plus faibles, et parfois vous devez mettre votre ego de côté et jouer le rôle dont l’équipe a besoin.

« Nos quilleurs étaient très bons. Rash et Mujeeb sont de classe mondiale au milieu.

« C’est le début du tournoi, et ce point d’élimination que nous avons obtenu à Manchester peut entrer en jeu. »

1:24 Le héros du match, Harry Brook, a frappé 47 balles sur 30 et a joué un rôle déterminant dans la poursuite réussie des Invincibles par les Superchargers Le héros du match, Harry Brook, a frappé 47 balles sur 30 et a joué un rôle déterminant dans la poursuite réussie des Invincibles par les Superchargers

1:32 Le capitaine des Superchargers, David Willey, pense que Brook ira vers de grandes choses après avoir joué son rôle dans l’obtention de leur première victoire de la campagne des Cent Le capitaine des Superchargers, David Willey, pense que Brook ira vers de grandes choses après avoir joué son rôle dans l’obtention de sa première victoire de la campagne des Cent

Jason Roy des Invincibles ovales : « Quand vous commencez vos manches de bowling et que vous dites qu’ils auront besoin de 11 sur les cinq dernières, vous seriez plutôt heureux.

« Nous avons réussi à obtenir un total qui était probablement légèrement léger. Mais, en plus de cela, nous avons extrêmement bien joué. Notre alignement était légèrement bâclé.

« En dehors de cela, nous ne pouvons pas être trop abattus sur nous-mêmes. Il a fallu que quelqu’un retire 47 balles sur 30 (Brook) pour qu’il le poursuive.

« Ce n’était pas le plus facile des lancers, et j’ai vraiment eu du mal à trouver du rythme. »

ET APRÈS?

