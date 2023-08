The Humble Great : l’ascension de Neeraj Chopra, d’un enfant potelé d’un village au Panthéon sportif indien

Pour quelqu’un qui a été incité à faire du sport pour perdre du poids, l’ascension de Neeraj Chopra vers la célébrité depuis un village de l’Haryana a été tout simplement spectaculaire et, à 25 ans, il est en passe de devenir l’une des plus grandes icônes sportives de l’Inde.

Il y a deux ans, sa lance s’est envolée dans le ciel de Tokyo alors qu’il devenait le premier médaillé d’or d’athlétisme du pays aux Jeux olympiques. Il n’avait que 23 ans et est devenu le deuxième Indien à remporter une médaille d’or individuelle aux Jeux olympiques après le légendaire tireur Abhinav Bindra.

Une star est née du jour au lendemain dans un pays qui aspirait depuis longtemps au succès ultime sur la plus grande plateforme sportive.

Avant Bindra, qui a remporté l’or à la carabine à air comprimé à 10 m aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, les huit autres métaux jaunes indiens aux Jeux étaient issus du hockey, un jeu d’équipe.

Avec sa médaille d’or dimanche aux Championnats du monde, la légende de Chopra n’a cessé de grandir.

Il n’est désormais que le deuxième Indien – encore une fois après Bindra – à détenir simultanément le titre olympique et celui des Championnats du monde. Bindra a remporté le titre des Championnats du monde à 23 ans et l’or aux Jeux olympiques à 25 ans.

Avec l’âge de son côté, Chopra est voué à obtenir plus de succès s’il reste en forme. Il aura deux Jeux olympiques et deux Championnats du monde avant ses 30 ans.

La célébrité après l’or à Tokyo

Le triomphe aux Championnats du monde juniors en 2016 a marqué l’ascension de Chopra sur la scène mondiale, mais c’est la médaille d’or à Tokyo en 2021 qui a gravé son nom dans l’histoire du sport indien.

L’adulation dont il fut l’objet était sans précédent ; c’était à égalité, sinon plus, que certaines des icônes du cricket.

Il était le toast de la nation et après avoir assisté à tant de programmes de félicitations à une occasion, l’épuisement et la fièvre l’ont forcé à quitter une réception de bienvenue près de son village.

Il a révélé plus tard qu’il avait pris du poids après avoir manqué l’entraînement en raison des nombreuses réceptions de félicitations auxquelles il avait assisté après le succès historique de Tokyo.

Chopra s’est retrouvé parmi les personnalités indiennes les plus recherchées en ligne et s’est classé au-dessus de Virat Kohli et Rohit Sharma dans les recherches Google en Inde. Après son triomphe à Tokyo, la valeur de la marque Chopra a grimpé en flèche avec les meilleurs sponsors de la marque faisant la queue pour lui.

La valeur de sa marque a été comparée à celle de personnes comme Kohli et ses abonnés sur Instagram et Twitter ont instantanément augmenté.

En décembre de l’année dernière, Chopra a délogé l’emblématique sprinter détenteur du record du monde Usain Bolt en tant qu’athlète « le plus visible » et « le plus écrit » au monde.

Chopra a mené un peloton de stars en termes de couverture médiatique avec 812 articles publiés en son nom, suivi du trio de sprint jamaïcain composé d’Elaine Thompson-Herah (751), Shelley-Ann Fraser-Pryce (698) et Shericka Jackson (679).

Le président de la Fédération indienne d’athlétisme, Adille Sumariwalla, a déclaré récemment que la médaille d’or de Chopra aux Jeux olympiques de Tokyo avait fait croire aux parents qu’il existait une carrière au-delà du cricket en Inde.

Sumariwalla n’est peut-être pas hors de propos puisque plus d’une demi-douzaine d’Indiens sont actuellement capables de lancer la lance au-dessus de 80 m et trois Indiens, dont Chopra, ont participé à la finale du javelot masculin des Championnats du monde dimanche.

Le 7 août, jour où Chopra a remporté l’or à Tokyo, est désormais célébré comme la Journée nationale du javelot.

La cohérence est la clé pour Chopra

La régularité est le point fort de Chopra depuis son triomphe à Tokyo puisqu’il a lancé au-dessus de 86 m dans toutes les épreuves auxquelles il a participé au cours des deux dernières années. Bien sûr, il n’a pas participé à beaucoup de compétitions – seulement deux cette année avant les Championnats du monde – mais ses performances n’ont pas diminué.

La distance la plus courte qu’il ait parcourue depuis la médaille d’or à Tokyo était de 86,69 m en remportant le titre des Jeux Kuortane en Finlande en juin de l’année dernière. Son meilleur résultat est le 89,94 m qui lui a valu une deuxième place à la Stockholm Diamond League, également en juin de l’année dernière.

Par rapport à cela, ses concurrents les plus proches, comme le médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo,

Jakub Vadlejch, de la République tchèque, a lancé plusieurs fois en dessous de 85 m. Bien entendu, Vadlejch a participé à plus de 20 compétitions au cours des deux dernières années, soit plus du double de celle de Chopra.

C’est presque la même chose dans le cas de l’Allemand Julian Weber, quatrième à Tokyo et également aux Championnats du monde 2022.

Anderson Peters, de Grenade, a subi une baisse de forme après avoir remporté l’or aux Championnats du monde 2022 – son deuxième triomphe après l’édition 2019 – et il n’a même pas pu toucher 80 m lors de la ronde de qualification ici vendredi pour sortir prématurément.

Ultime champion terre-à-terre et du peuple

Chopra n’est peut-être pas aussi articulé que Bindra, mais son état d’esprit « Je ne peux blesser ou décevoir personne » peut abattre n’importe qui. Il obligerait volontiers ses fans en Inde et à l’étranger à prendre des selfies et des autographes. Il ne dira pas non aux scribes qui voudront lui parler.

Sans aucun doute, le succès des Jeux olympiques de Tokyo a entraîné certaines restrictions en ce qui concerne l’accès à lui, les « gardes » l’entourant souvent, mais il reste terre-à-terre comme avant. Il est toujours accessible dans l’arène de jeu.

Chopra parle avec le cœur et non de manière nuancée. Il dirait même franchement aux scribes que les médailles ne sont pas décernées dans certaines épreuves.

Un enfant potelé espiègle cajolé pour se débarrasser de la graisse

Mais bien des années avant d’atteindre la grandeur, Chopra subissait une énorme pression de la part de sa famille commune de 17 personnes pour perdre du poids.

Il avait alors 13 ans et était devenu un garçon espiègle, jouant souvent avec les ruches d’abeilles sur les arbres du village et essayant de tirer les buffles par la queue.

Son père, Satish Kumar Chopra, voulait que quelque chose soit fait pour discipliner le garçon. Ainsi, après beaucoup de cajoleries, l’enfant a finalement accepté de courir un peu pour se débarrasser de la graisse.

Son oncle l’a emmené au stade Shivaji à Panipat, à environ 15 km de son village.

Chopra n’était pas intéressé par la course à pied et est tombé presque instantanément amoureux du lancer du javelot lorsqu’il a vu quelques seniors s’entraîner au stade.

Il a décidé de tenter sa chance et, comme on dit, le reste appartient à l’histoire, qui figurerait probablement désormais dans les manuels scolaires.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)