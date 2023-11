The Hill’s Morning Report – Les démocrates voient rouge avec la retraite de Manchin

Note de l’éditeur : Le Hill’s Morning Report est notre bulletin d’information quotidien qui approfondit l’agenda de Washington. Pour vous abonner, cliquez ici ou remplissez la case ci-dessous. Fermer Merci de vous être inscrit! Abonnez-vous à plus de newsletters ici

Le sénateur Joe Manchinun démocrate conservateur de Virginie-Occidentale connu pour promouvoir une législation bipartite, défendre les combustibles fossiles et bloquer certaines politiques de dépenses importantes soutenues par les progressistes, a annoncé jeudi qu’il ne se représenterait pas.

Sa décision est un coup dur pour les démocrates qui considéraient Manchin, un ancien gouverneur qui a rejoint le Sénat en 2010, comme la meilleure chance du parti pour conserver sa majorité dans un État qui Président Trump capturé la dernière fois par 39 points.

The Hill : la retraite de Manchin est un buzzkill pour les espoirs des démocrates du Sénat pour 2024.

Gouverneur républicain populaire. Jim Justicequi était républicain avant de devenir démocrate, puis de devenir un allié conservateur de Trump, est en tête des sondages lors des primaires du Sénat républicain de Virginie-Occidentale.

VOTE DE MANCHIN l’année dernière pour Celui du président Biden Loi sur la réduction de l’inflation d’un billion de dollars – une législation largement critiquée par les conservateurs comme un ensemble de politiques de gauche en matière de climat et d’autres dépenses – n’a pas bien plu aux électeurs de Virginie-Occidentale.

Manchin a déclaré jeudi à ses électeurs : “Je crois au plus profond de mon cœur que j’ai accompli ce que j’avais prévu de faire pour la Virginie occidentale.” Il a déclaré vouloir explorer « un mouvement » pour unifier le pays.

“Ce que je vais faire, c’est parcourir le pays et m’exprimer pour voir s’il y a un intérêt à créer un mouvement pour mobiliser les intermédiaires et rassembler les Américains”, Manchin, 76 ans, a déclaré dans un vidéo et plus d’un article d’opinion.

Les collègues démocrates du sénateur se demandent depuis des mois s’il ne serait pas incité à briguer la Maison Blanche l’année prochaine sur une liste centriste du groupe politique No Labels. La Virginie occidentale est un État solidement républicain qui n’a pas soutenu un démocrate à la Maison Blanche depuis 1996. Le dernier candidat indépendant à être élu président était George Washington.

PAS D’ÉTIQUETTES a déclaré dans un communiqué que l’organisation déciderait d’aller de l’avant avec une candidature présidentielle et des candidats aux postes de président et de vice-président au début de 2024 et a félicité Manchin pour “s’être engagé pour mener une conversation nationale attendue depuis longtemps sur la résolution des plus grands défis de l’Amérique, y compris l’inflation, une frontière peu sûre, une dette incontrôlable et des menaces croissantes de l’étranger » (Le New York Times).

Axios: Ancien gouverneur républicain du Maryland. Larry Hogancritique de Trump et coprésident de No Labels, a publié cette semaine une publicité signalant à certains qu’il se dirigeait vers une course présidentielle avec un tiers.

LES ALLIÉS DE BIDEN insistent sur le fait que les candidats indépendants et tiers ne peuvent pas remporter la Maison Blanche l’année prochaine dans une compétition entre Biden et Trump, et ils soutiennent que de tels candidats risquent de détourner le soutien des électeurs dans des États clés qui pourraient cela coûterait la Maison Blanche aux démocrates et mettrait la démocratie en danger.

“Manchin adore être sous les projecteurs des médias, mais comme nous l’avons appris en 1996 [after defeat in the gubernatorial primary], il déteste vraiment perdre et je ne le vois pas participer à une course où ses chances de gagner sont presque inexistantes. journaliste politique Phil Kabler, un chroniqueur à temps partiel au Charleston Gazette-Mail qui couvre Manchin depuis plus de trois décennies, a déclaré à Morning Report.

Faisant référence à l’effort présidentiel No Labels, Kabler a ajouté : “J’ai juste le sentiment qu’il ne se retrouverait pas dans une position où il serait presque voué à l’échec.”

▪ Politique: Sénateur. Mitch McConnell (R-Ky.), dans une interview, dit que lui et ses collègues du GOP ont travaillé pendant plus d’un an pour créer les conditions qui ont conduit à la décision de Manchin de ne pas se présenter aux élections et pour augmenter les chances de victoire de la justice. « Je pense que c’est le meilleur travail de recrutement que j’ai jamais fait. » » dit McConnell.

▪ Niall Stanage de The Hill explore dans The Memo comment Manchin ajoute une nouvelle incertitude aux chances de Biden en 2024.

▪ La Colline : Voici les députés sortants qui ne se présenteront pas à la réélection l’année prochaine.

3 CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI

▪ Une nouvelle étude révèle l’état des États-Unis fait basculer le désordre.

▪ États-Unis les tranches d’imposition augmentent à cause de l’inflation. Cela signifie que certaines personnes devront moins d’impôts, a déclaré jeudi l’IRS.

▪ L’économie britannique est entrée dans ce qui devrait être une période prolongée de stagnation au bord de la récession.

DIRIGER LA JOURNÉE

CONGRÈS

Leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer (DN.Y.) a préparé jeudi un vote pour la semaine prochaine sur un projet de loi de financement gouvernemental provisoire alors que le Congrès est confronté à une date limite de fermeture du 17 novembre.

“Aujourd’hui, je franchis la première étape procédurale permettant au Sénat d’avancer sur un véhicule législatif que nous pouvons utiliser la semaine prochaine pour adopter une prolongation temporaire afin d’éviter une fermeture du gouvernement”, Schumer a déclaré, ajoutant que les deux parties poursuivraient les discussions sur une résolution continue à cet effet. La question de savoir à quoi ressemblera la législation du Sénat reste ouverte. Les principaux démocrates espèrent un plan de dépenses provisoire qui prolongerait le financement jusqu’à peu avant Noël, leur donnant ainsi une chance d’adopter un projet de loi budgétaire plus important pour 2024.

Conférencier Mike Johnson (R-La.) et les républicains de la Chambre préféreraient un projet de loi qui dure jusqu’en janvier afin de ne pas être pressés par le Sénat et son processus de crédits. Les membres du GOP dans les deux chambres ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas faire partie d’un projet de loi omnibus de dépenses comme celui qui a été adopté fin 2022 (The Hill).

LE DÉPLACEMENT DE SCHUMER VIENT APRÈS Les Républicains de la Chambre ont retiré jeudi leur projet de loi annuel sur les services financiers et le financement du gouvernement général, en raison de divisions sur les dispositions liées à l’avortement et le financement du FBI. C’était la deuxième fois en une semaine que les dirigeants du GOP choisissaient de voter sur un projet de loi de financement en raison des divisions au sein du parti. Les Républicains de la Chambre cherchent à définir ce qu’ils ont décrit comme le point de départ le plus conservateur avant que les négociations ne s’intensifient avec le Sénat dirigé par les Démocrates. Mais cette approche a également rendu difficile pour les Républicains de la Chambre des représentants d’adopter le projet de loi avec une faible majorité (The Hill).

“Les démocrates ne votent pas pour, car les projets de loi sont très conservateurs”, représentant Mario Diaz-Balart (R-Fla.), l’un des cardinaux dépensiers de la Chambre, a déclaré jeudi. Mais il a également évoqué le soutien insuffisant du Parti républicain derrière le plan. « Ils ont le droit de faire ça. Mais c’est dommage, car nous perdons alors tout simplement notre influence.»

▪ Yahoo Actualités: Sénateur. Mitt Romney (R-Utah) et Manchin appellent à une commission pour stabiliser la dette américaine.

▪ CNN: Ancien Président Kévin McCarthy (R-Calif.) s’en est pris à ses critiques du GOP et a déclaré que le représentant. Nancy Macé (S.R.) – qui a voté pour l’évincer – mérite de perdre sa candidature à la réélection.

LE DÉBAT TRÈS TENSIONNÉ La politique américaine en Israël a mis en lumière des frictions de longue date entre les démocrates de la Chambre. Mychael Schnell et Mike Lillis du Hill’s écrivent que les divisions sont apparues le mois dernier, lorsque 15 démocrates ont refusé de soutenir une résolution déclarant leur solidarité avec Israël suite à l’attaque terroriste meurtrière du Hamas plusieurs semaines plus tôt. Ils ont de nouveau bouillonné à propos d’une législation prévoyant une aide militaire américaine à Tel Aviv. Et ils ont été à nouveau mis sous les projecteurs mardi, lorsque 22 démocrates ont voté pour censurer le représentant. Rashida Tlaib (Démocrate du Michigan) pour ses critiques sévères de la réponse militaire israélienne à Gaza. Les affrontements émotionnels ont suscité des menaces d’évincer certains démocrates de leurs postes de direction et d’en expulser d’autres. Certains législateurs chevronnés ont déclaré qu’ils n’avaient jamais vu une rancœur aussi élevée.

“C’est l’enfer” a déclaré un législateur démocrate, qui s’est exprimé anonymement pour discuter d’un sujet sensible. “Je suis vraiment inquiet de la haine que je vois partout.”

Les défenseurs portoricains se tournent vers le sénat pour maintenir en vie un projet de loi de compromis sur le statut du territoire, rapporte Rafael Bernal de The Hill. Le sénateur Martin Henri (DN.M.) a présenté mercredi à la chambre haute la loi sur le statut de Porto Rico, à la tête de 21 co-parrains démocrates de la législation qui permettrait aux Portoricains de choisir entre le statut d’État, l’indépendance ou l’indépendance avec libre association avec les États-Unis.

Le projet de loi a été adopté par la Chambre lors du dernier Congrès, marquant la motion en avant la plus importante visant à modifier le statut territorial de l’histoire coloniale de Porto Rico. Mais la volonté de permettre aux Portoricains de choisir menace de perdre son élan au profit d’autres questions d’actualité nationale.

“Je pense que nous devrions tous convenir que les Américains vivant à Porto Rico méritent une réponse tardive, permanente et démocratique sur leur statut politique”, Heinrich a déclaré lors d’une conférence de presse à laquelle participaient des vétérans portoricains.

© Associated Press / Ramon Espinosa | San Juan, Porto Rico en 2019.

OÙ ET QUAND

La maison se réunit lundi à midi.

Le Sénat se réunit lundi à 15 heures.

Le président n’a aucun événement public prévu. Samedi, Biden et la première dame Jill Biden marquera le week-end de la Journée des anciens combattants avec une réception à la Maison Blanche le matin pour les anciens combattants et les membres de la communauté militaire. Ils participeront à une cérémonie de dépôt de couronnes à 11 heures au cimetière national d’Arlington à l’occasion du centenaire de la Tombe du Soldat inconnu. Biden prendra la parole à 11 h 15, puis retournera à la Maison Blanche avant que lui et la première dame ne partent pour New Castle, dans le Del., dans l’après-midi.

Vice-président Harris est à Washington et n’a pas d’événements publics. Samedi, elle assistera au discours du président au cimetière national d’Arlington avec le deuxième monsieur Doug Emhoff pour marquer la Journée des anciens combattants.

