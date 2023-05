« The Hill We Climb »: Pourquoi le poème d’inauguration d’Amanda Gorman a été restreint par une école de Floride

La décision d’une école de Floride de restreindre l’accès à un poème écrit et interprété lors de l’inauguration du président Joe Biden en 2021 a accru l’examen des interdictions de livres dans l’État et l’engagement croissant envers de tels efforts à travers le pays.

Les interdictions, dont certaines peuvent commencer par un parent célibataire signalant un livre comme répréhensible, ont inclus des livres comme L’oeil le plus bleu par Toni Morrison et Le monde de Charlie par Stephen Chbosky. Et comme le disent les experts en éducation à Vox, les interdictions peuvent avoir pour effet de supprimer des groupes et des thèmes entiers des expériences d’apprentissage des élèves, en particulier des histoires centrées sur les personnes de couleur et les personnes LGBTQ.

Le mois dernier, une école du comté de Miami-Dade a retiré le poème d’Amanda Gorman « The Hill We Climb » de sa collection d’école primaire à la suite d’une plainte déposée par un parent, selon un rapport du Miami Herald. Gorman, qui avait 22 ans lors de l’inauguration, était à l’époque le poète lauréat national de la jeunesse du pays. Son poème, qu’elle a écrit peu de temps après l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021, a présenté une vision optimiste de la façon dont le pays pourrait aller de l’avant et tenter de combler ses divisions.

Dans la plainte, le parent aurait signalé plusieurs livres traitant de l’histoire des Noirs et affirmé que le poème de Gorman comportait « indirectement » des « messages de haine ». Le poème est toujours disponible pour les collégiens de l’école, mais pas pour les jeunes lecteurs. La décision de modifier l’accès au poème est alarmante étant donné à la fois le message qu’il contient et l’important contexte historique qu’il fournit.

Le traitement du poème de Gorman, cependant, n’est qu’un exemple d’une résurgence plus large des interdictions de livres menées par les législateurs républicains dans plusieurs États. L’année dernière, la législature de Floride a approuvé une législation qui limitait les enseignements sur la race et les droits LGBTQ, ce qui a conduit au retrait de certains livres des étagères des écoles. Des districts d’États tels que le Texas, le Missouri, l’Utah et la Caroline du Sud ont également mis en place des restrictions similaires. Et selon un rapport de l’American Library Association, le nombre de tentatives d’interdiction de livres dans les écoles et les bibliothèques publiques a atteint un niveau record en 2022 et comprenait près du double du nombre de défis observés par le groupe en 2021.

Comme l’a expliqué Zack Beauchamp de Vox, les législateurs républicains se sont de plus en plus tournés vers les interdictions de livres comme moyen de promouvoir une « vision idéologiquement inclinée de ce que les enfants devraient apprendre sur la culture, la société et l’histoire américaines ». Dans de nombreux cas, comme les lois de Floride, ces interdictions se sont spécifiquement concentrées sur la limitation des informations sur le racisme systémique, l’identité LGBTQ et les contributions des groupes marginalisés à la société américaine. Les experts en éducation soulignent que ces interdictions signifient que les étudiants sont exposés à un éventail plus restreint d’idées et que beaucoup peuvent ne pas se voir représentés dans la littérature qu’ils lisent.

« Des interdictions de livres inutiles comme celles-ci sont en augmentation, et nous devons riposter », a écrit Gorman dans un message Facebook mardi en réponse à la décision de l’école de Floride. « Priver aux enfants la chance de trouver leur voix dans la littérature est une violation de leur droit à la liberté de pensée et d’expression. »

L’augmentation inquiétante et l’impact des interdictions de livres

Les limites imposées au poème de Gorman, comme de nombreuses autres interdictions de livres ces dernières années, mettent en évidence la façon dont certaines écoles et bibliothèques restreignent désormais le contenu auquel les élèves sont exposés en se basant simplement sur les objections parentales. En Floride, une nouvelle loi adoptée par la législature va jusqu’à exiger qu’un livre soit retiré pour examen dans les cinq jours suivant son signalement par un parent ou un enseignant.

La plainte concernant le poème de Gormanqui a été partagé par le Florida Freedom to Read Project, un groupe d’activistes voué à la lutte contre les restrictions de l’État, est venu d’un parent qui a également fait part de ses inquiétudes concernant d’autres livres axés sur l’histoire des Noirs et Cuba, y compris les titres L’ABC de l’histoire des Noirs, J’adore Langstonet Enfants cubains. Le parent a fait valoir que le poème de Gorman «semerait la confusion» et «endoctrinerait les élèves».

« Il a été déterminé à l’école que » The Hill We Climb « convenait mieux aux élèves du collège et il a été mis de côté dans la section collège du centre des médias », a déclaré à Axios le porte-parole des écoles publiques du comté de Miami-Dade, Elmo R. Lugo. « Le livre reste disponible dans la médiathèque. »

Les mesures qui réduisent l’accès aux livres pour les jeunes lecteurs limitent toujours la capacité des étudiants à apprendre certains matériaux, a déclaré Stephana Ferrell, directrice de la recherche et de la perspicacité au Florida Freedom to Read Project, au Miami Herald. Selon l’American Library Association, le tirage de livres et les plaintes à leur sujet se sont fortement concentrés sur des offres mettant en vedette des personnes de couleur et des personnes LGBTQ en tant que personnages principaux ou auteurs.

Les conservateurs qui ont présenté de tels projets de loi ont fait valoir qu’ils étaient nécessaires pour protéger les enfants contre l’exposition à des idées sur la race qui les font se sentir coupables ou à des idées sur la sexualité qu’ils sont trop jeunes pour comprendre. Les experts en éducation notent cependant que ces politiques visent à changer le récit de ce que les élèves apprennent et voient, et dont les contributions sont considérées comme précieuses aux États-Unis.

« Ils utilisent l’effacement d’élèves et l’effacement de groupes de personnes comme une violence éducative. Les enfants ont besoin de se voir dans ce qu’ils lisent et apprennent », déclare Jaci Urbani, professeur d’éducation à la Northeastern University. « Tous les enfants ont besoin de voir les contributions des personnes de couleur, des personnes queer, des personnes différentes d’eux-mêmes. »

La pression pour interdire les livres est venue alors que les républicains ont fait des écoles et des droits parentaux un objectif majeur de leurs guerres culturelles, une question sur laquelle ils ont insisté lors des récentes élections avec un certain succès dans des endroits comme la Virginie et la Floride. À plus long terme, c’est un moyen pour les législateurs d’élever les voix qui s’alignent le plus sur les groupes qu’ils aimeraient garder au pouvoir.

« En particulier dans [Florida]l’augmentation semble être une mesure réactionnaire, décidément pour empêcher les populations systémiquement marginalisées d’avoir une «place à la table» », a déclaré Kisha Daniels, professeur d’éducation à l’Université Duke, à Vox dans un e-mail.