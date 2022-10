The Herald-News demande la publication de documents dans l’affaire de l’ancien conseiller municipal de Joliet Donald ‘Duck’ Dickinson – Shaw Local

Jeudi, le bureau du procureur de l’État du comté de Will n’a offert aucune défense devant le tribunal pour son refus des dossiers concernant la poursuite de l’ancien membre du conseil municipal de Joliet, Donald “Duck” Dickinson.

Le Herald-News et le journaliste Felix Sarver ont demandé la publication des dossiers judiciaires concernant la nomination d’un procureur spécial dans l’affaire, qui n’est pas traitée par le bureau du procureur de l’État.

Dickinson fait face à une accusation de délit de tentative de conduite désordonnée liée à son allégation de menaces contre le maire Bob O’Dekirk en 2020. Dickinson a démissionné du conseil quelques semaines plus tard.

Les nominations de procureurs spéciaux dans le comté de Will ont parfois, mais pas toujours, lieu à huis clos, à l’abri des regards du public et sans la présence des accusés.

La juge du comté de Will, Victoria Breslan, a déclaré aux avocats de Sarver et du Herald-News qu’elle examinerait l’affaire et prendrait une décision le 1er novembre.

Le procureur spécial Bill Elward n’est pas venu à l’audience.

Jason Bradford, un avocat représentant le Herald-News, a déclaré au juge qu’il avait parlé avec Elward au téléphone.

“Sa position est qu’il n’a aucune position sur notre motion”, a déclaré Bradford à Breslan. “Nous comprenons que du bureau du procureur de l’État qu’ils ne prennent pas non plus position sur notre motion.”

Les avocats du bureau du procureur de l’État étaient présents à l’audience mais n’ont pas pris la parole.

L’avocat de Dickinson, Frank Andreano, était dans la salle d’audience et a déclaré qu’il n’avait aucune position sur la requête.

En avril, le bureau du procureur de l’État a répondu à une demande de Sarver en vertu de la loi sur la liberté d’information de l’État concernant des dossiers et des requêtes liés à la nomination du procureur spécial et a déclaré qu’il n’avait “localisé aucun dossier dont la publication n’est pas interdite en vertu de la loi de l’État”.