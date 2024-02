The Helical Pearl House / Projets A3 + Arch Cube

© David Yeow

© David Yeow

Description textuelle fournie par les architectes. Le bungalow contemporain est situé sur un terrain en pente dans un décor forestier pittoresque et surplombe un bassin de vallée au sein du complexe de golf de Meru Valley, Ipoh. Même si l’accent mis sur la promotion de relations familiales étroites a été défini dans le cadre du projet, le désir des propriétaires d’une résidence qui se démarquerait de l’habitation conventionnelle, avec un certain degré de variation de conception au fur et à mesure qu’ils parcouraient les espaces contenus dans la structure à deux étages. Sa forme physique présente des formes cuboïdes audacieuses, qui sont juxtaposées et décalées pour capitaliser sur sa topographie et y incorporer des éléments naturels. Une approche sur deux niveaux a été adoptée, associée à un retrait profond au niveau du sol, ce qui a permis au bâtiment d’être visuellement surélevé tout en permettant également à la verdure d’être transportée vers l’intérieur et partout. Étant une résidence conviviale multigénérationnelle, un accès par rampe et par ascenseur est également prévu pour faciliter l’accès aux personnes âgées.

© David Yeow

Section BB

© David Yeow

Un atrium se trouve à l’intérieur, qui abrite la cachette familiale, entourée d’un escalier proéminent bénéficiant de sa qualité sculpturale audacieuse. L’imposant escalier hélicoïdal s’étend sur trois étages et se termine verticalement par une lucarne circulaire qui semble perchée de manière précaire sur une surface mince comme un rasoir, conférant une réaction tendue qui se dissipe progressivement à mesure que l’étang réfléchissant contrecarre et transmet un sentiment apaisant, encore accentué par une île. de paysage organisé.

© David Yeow

Plan – Rez-de-chaussée supérieur

© David Yeow

Au-delà de ses prouesses visuelles, l’atrium sert à éclairer l’espace central, ce qui entraîne des caractéristiques de lumière variables tout au long de la journée. Il a été conçu avec des enceintes poreuses et légères grâce à l’introduction d’une grande fenestration encastrée, permettant un flux constant et ininterrompu de brise fraîche. dans tous les espaces intérieurs. En plus du puits de lumière central, une rangée continue de puits de lumière est également conçue avec un plafond profond dans lequel les surfaces murales verticales sont utilisées pour réfléchir et diffuser la lumière naturelle dans l’atrium. À juste titre, les espaces intérieurs sont finis avec du terrazzo in situ, donnant un aspect homogène qui complète l’espace volumineux. Au-delà de cela, des fentes de ventilation et des écrans en aluminium perforés sont introduits dans tout l’espace pour répondre aux problèmes d’intimité découlant de la voie extérieure le long de l’élévation avant.

© David Yeow

Plan – 1er étage

Les pièces du premier étage présentent chacune des expériences spatiales différentes grâce à l’introduction de cours privées individuelles facilitant la ventilation transversale et une abondance de lumière naturelle. Située sur une aile séparée à travers l’atrium, qui comprend des espaces de vie et de couchage dédiés, la chambre principale abrite les parents du propriétaire et dispose d’une généreuse terrasse de jardin avec de la verdure verticale ornant le mur de la salle de bain, séparée par un chemin rustique et une cloison en verre nervurée permettant flux ininterrompu de lumière du jour. Du côté opposé de l’aile et reliées par un pont, les chambres des propriétaires et de leur fille côtoient une salle de loisirs abritant du matériel musical et sont équipées d’un parquet en bois chaleureux pour réduire l’écho à l’intérieur. La variation spatiale est encore accentuée par un espace jardin confortable sur le toit, adapté aux rassemblements à petite échelle.

© David Yeow

Des fonctionnalités de récupération des eaux de pluie et des panneaux photovoltaïques sont également introduits pour réduire la dépendance au réseau électrique existant et compléter la philosophie de développement durable.