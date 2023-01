The HangOut: le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta sur la lutte contre les commentaires contre la communauté LGBTQ + | Nouvelles du football

Le capitaine de Chelsea, Cesar Azpilicueta, dit qu’il s’attaque aux commentaires “hors de propos” destinés aux amis homosexuels, ajoutant qu’il souhaite créer un “environnement sûr” à Chelsea pour que les joueurs LGBTQ+ se sentent les bienvenus à Stamford Bridge.

Dans une interview exclusive avec Pernille Harder et Magda Eriksson de Chelsea, Azpilicueta a parlé à The HangOut – une collaboration entre Sports du ciel et Ten Toes Media – sur l’inclusion LGBTQ+ chez les Blues.

Azpilicueta a déclaré: “J’ai des amis homosexuels et j’essaierais d’aider d’une manière qui me semble confortable. Si je vois ou entends des commentaires qui ne sont pas à leur place … à aborder immédiatement.

“La chose la plus importante pour moi est d’essayer de créer un environnement où tout le monde est en sécurité, non seulement en faisant les campagnes que nous menons, ce qui est incroyable, mais pour sensibiliser le monde.

“Nous savons à quel point le football est puissant, mais nous essayons aussi quotidiennement de créer l’environnement où que nous soyons.”

Magda Eriksson (au milieu) pense que la conversation contribue grandement à normaliser l’inclusion LGBTQ+ dans The Game





L’opinion et la vision d’Azpilicueta, si elles se concrétisent, pourraient être puissantes selon Eriksson et Harder.

Eriksson a déclaré: “Je peux imaginer que beaucoup de jeunes garçons de l’académie regardent cela et voient comment vous vous comportez, et je pense qu’ils se sentent peut-être” d’accord, peut-être qu’il y a une place pour moi dans le football après tout “.

“Et je pense qu’il est vraiment important que vous veniez ici aujourd’hui, et que vous en parliez si normalement, et que vous soyez si ouvert à ce sujet. Je pense que ce sont les conversations qui, en fin de compte, aideront beaucoup.”

Le fondateur de Sports Media LGBT + Jon Holmes discute de la réaction positive et de l’élan de soutien après que Jake Daniels de Blackpool se soit révélé publiquement gay.



L’année dernière, Jake Daniels de Blackpool est devenu le premier footballeur professionnel masculin actif du Royaume-Uni à se déclarer publiquement gay depuis Justin Fashanu en 1990, tandis qu’en 2021, Josh Cavallo d’Adélaïde United est également sorti.

Lorsqu’on lui a demandé si cela avait été évoqué dans le vestiaire de Chelsea, Azpilicueta a révélé : “Cela a été discuté parce que, bien sûr, c’était une grande nouvelle.

“Je pense que c’était un excellent exemple de bravoure, d’être lui-même dans ce cas. Mais, ce genre de choses, je pense que nous devrions normaliser quand cela se produit.”

Azpilicueta a également exploré les changements dans la conversation LGBTQ + au fil des ans et comment l’éducation autour de la question s’est améliorée.

“Je peux parler d’il y a environ 15 ans”, a-t-il déclaré. “Mais je pense que si nous remontons dans le temps, c’était différent.

“Le football, et aussi la société évolue, et je pense que peut-être que le football, il y a longtemps, était un peu plus difficile.

“C’est une façon dont maintenant vous essayez de rendre les gens libres et heureux de s’exprimer en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain.

“Je pense que maintenant, l’éducation, j’en suis sûr, est différente d’il y a 10 ans. Et maintenant, les enfants, je pense qu’ils sont plus conscients de la situation de la façon dont tout le monde peut être lui-même et ne pas avoir de problèmes.

Près d’un an après être devenu le premier joueur ouvertement gay du football professionnel masculin, le milieu de terrain d’Adélaïde United Josh Cavallo a parlé avec Tim Thornton de sa vie depuis l’annonce et de la façon dont sa décision a contribué à inspirer les autres.



“Je pense que c’est la voie à suivre, en essayant de créer cela – un endroit qui est pour tout le monde.

“Alors, pourquoi devraient-ils arrêter de jouer au football – parce qu’il ou elle ne pense pas que ce soit le bon endroit pour eux?”

L’international espagnol a rejoint Chelsea en 2012 en provenance de Marseille et a discuté avec Harder et Eriksson, qui ont également joué à travers le continent, de la possibilité d’aider de nouveaux coéquipiers à s’installer au club.

Le joueur de 33 ans a déclaré: “Ce que j’essaie de faire avant tout, lorsqu’ils arrivent dans les vestiaires, c’est de les accueillir, de leur montrer l’endroit pour qu’ils se sentent chez eux le plus rapidement possible.

“S’ils ont besoin d’aide, de maisons, d’écoles s’ils avaient des enfants, quelle que soit la situation, car certains jeunes joueurs viennent ici à Londres, ils viennent seuls.

“Je pense que la mentalité est très importante et que vous êtes honnête avec vous-même.”

Cesar Azpilicueta après la victoire de Chelsea en Ligue des champions 2021





Azpilicueta a une grande présence en ligne avec 3,5 millions Instagram abonnés et 2,7 millions Twitter suiveurs.

Mais en 2021, Azpilicueta a participé à un boycott des médias sociaux de trois jours, aux côtés d’autres joueurs, clubs et instances dirigeantes pour souligner que les entreprises de médias sociaux doivent faire plus pour éradiquer la haine.

En juin 2020, il a organisé une session de formation pour les jeunes joueurs et leurs parents dans son équipe eSports, Falcons, afin de prévenir la haine et proposer des solutions au harcèlement en ligne.

Cesar Azpilicueta a parlé de l’importance d’aider les nouveaux coéquipiers à s’installer





Lorsqu’on lui a demandé s’il lisait encore des commentaires haineux, il a répondu : “Maintenant que c’est un thème très important dans les médias sociaux, c’est très dangereux à gérer pour les gens.

“Parfois, vous n’avez pas besoin de lire ou de voir si vous avez bien joué ou non, vous savez si vous avez bien joué ou non.

“Je suis plus sur les réseaux sociaux de nos jours. Au début, quand j’ai rejoint, je ne l’avais pas et puis c’est comme si vous deviez le faire, car c’est un très bon moyen de se connecter avec les fans du monde entier.

“Mais c’est triste que des plateformes, alors que nous avions beaucoup d’exemples qui étaient vraiment mauvais, nous n’ayons pas non plus eu la réponse de leur part pour aider les gens à être en sécurité.

“Vous devriez vous sentir en sécurité dans l’environnement. Vous ne devriez pas avoir peur du moment où vous cliquez, et de ce qui va se passer, vous ne savez jamais que c’est vraiment mauvais. Donc, je pense que ces derniers temps, je l’ai laissé encore plus de côté.”