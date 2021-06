The Handmaid’s Tale saison 4 – Les lieux de tournage dévoilés

LA SAISON 4 de The Handmaid’s Tale est enfin arrivée.

Mais où la série a-t-elle été tournée ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Canal 4

La saison quatre de l’émission télévisée à succès peut maintenant être diffusée en streaming[/caption]

Où est filmé Le Conte de la servante ?

The Handmaid’s Tale est principalement tourné à Toronto, au Canada.

L’hôtel de ville de Toronto est utilisé pour le tournage.

Les rues de Hamilton, en Ontario, sont également utilisées.

La maison Waterford est filmée à Hamilton et est connue dans la vraie vie sous le nom de Grand Durand sur l’avenue Aberdeen.

Le parc Coronation à Oakville a été utilisé pour filmer des scènes où les servantes sont rassemblées à l’extérieur pour différentes cérémonies.

Toronto est une plaque tournante massive du tournage d’Hollywood – la ville étant régulièrement utilisée comme remplaçant d’autres villes comme New York.

The Handmaid’s Tale a été tourné à Toronto et dans les environs

Canal 4

Hamilton, Ontario est utilisé pour le tournage de la saison quatre[/caption]

Où se déroule le conte de la servante ?

The Handmaid’s Tale est basé sur le roman du même nom de 1985 de Margaret Atwood et se déroule dans une société dystopique appelée Gilead, qui faisait autrefois partie des États-Unis.

Les événements de la série se déroulent dans ce qui était autrefois Boston, Massachusetts.

Dans l’émission comme dans le livre, le gouvernement américain a été renversé par des intégristes chrétiens religieux des années après que l’infertilité se soit répandue à travers le monde.

Éclaboussure

L’émission télévisée se déroule à Boston[/caption]

Quand sort The Handmaid’s Tale et comment puis-je le regarder ?

Les fans aux États-Unis peuvent diffuser la saison quatre de Handmaid’s Tale sur Hulu depuis le 28 avril 2021.

Mais les fans au Royaume-Uni ont dû attendre pour regarder la dernière série de Handmaid’s Tale.

Le premier épisode de la saison quatre sera diffusé au Royaume-Uni le dimanche 20 juin à 21h sur Channel 4.

Elisabeth Moss a confirmé que le le programme reviendrait pour une cinquième saison.

Il a été annoncé le 27 avril 2021 que The Handmaid’s Tale obtiendrait un after show sur Hulu intitulé One Burning Question.





Le premier du genre sur Hulu, One Burning Question explorera la saison 4 du drame primé aux Emmy, chaque tranche approfondissant un thème central – ou «une question brûlante» – de chacun des 10 épisodes de la saison.

L’émission sera animée par la journaliste Stacey Wilson Hunt et sera diffusée chaque semaine aux côtés d’un nouvel épisode de Handmaid’s Tale.

Les épisodes mettront en vedette les stars de The Handmaid’s Tale Elisabeth Moss, Madeline Brewer, Ann Dowd et Max Minghella ainsi que des invités comme Rachel Lindsay de Bachelorette et la comédienne Whitney Cummings.