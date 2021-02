The Handmaid’s Tale obtient une bande-annonce de la saison 4 et une date de première

La rébellion commence le 28 avril.

C’est à ce moment que la quatrième saison de Le conte de la servante premières sur Hulu et juin (Elisabeth Moss) mène maintenant une guerre contre Galaad après son évasion. La bande-annonce promet une guerre intense à venir, et la description de la saison indique que le combat de juin devient extrêmement personnel.

« June riposte contre Gilead en tant que chef rebelle féroce, mais les risques qu’elle prend apportent de nouveaux défis inattendus et dangereux », lit-on dans la ligne de connexion de Hulu. « Sa quête de justice et de vengeance menace de la consumer et de détruire ses relations les plus chères. »

Jeudi, lors d’un panel virtuel de la TV Critics Association, Moss a taquiné que June et la méchante tante Lydia (Ann Dowd) recherchent tous deux le pouvoir «de manières très différentes et avec des objectifs différents». La saison explorera ce que signifie le «vrai pouvoir», selon qui en a.

Showrunner Bruce Miller a expliqué que Lydia est «obsédée» par June, et bien que ces deux femmes soient des ennemies, elles sont également «inextricablement liées», et cela se joue cette saison.