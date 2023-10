The Guardian a un problème avec le dessin animé hétéronormatif et patriotique pour enfants du Daily Wire – Twitchy

Comme vous le savez probablement, The Daily Wire s’est étendu à de nombreux domaines, y compris la télévision. Lundi, ils ont annoncé le lancement de leur réseau pour enfants, Bentkey. Mardi, l’écrivaine du Guardian et passionnée d’émissions pour enfants, Janine Israel, a publié un article critiquant l’émission pour enfants « de droite » « Chip Chilla ».

Le Guardian accuse Chip Chilla d’être une imitation flagrante de Bluey. Mais c’est différent ; pour commencer, ce sont des chinchillas, pas des chiens. Ils ont cependant raison de dire qu’il utilise une famille d’animaux parlants et des couleurs vives – des choses inventées par Bluey.https://t.co/pgMciCXpfO – Frank J. Fleming (@IMAO_) 17 octobre 2023

Je suis fan de Bluey, mais vous avez le problème que vous avez avec toutes les émissions modernes : êtes-vous sûr qu’ils ne vont pas céder à la pression pour parler aux petits enfants des « modes de vie alternatifs » ? Avec Bentkey, vous avez quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance pour dire à ces cinglés de faire une randonnée. – Frank J. Fleming (@IMAO_) 17 octobre 2023

De nos jours, de nombreuses émissions pour enfants ont le sentiment qu’une partie de leur public est constituée d’adultes de gauche, et c’est eux qu’ils doivent apaiser. Ce que nous essayons de créer ici chez Bentkey, c’est un nouveau studio axé uniquement sur les enfants sans agenda. Nous voulons gagner votre confiance. – Frank J. Fleming (@IMAO_) 17 octobre 2023

« Est-ce que je suis mort et me suis réveillé dans les années 1950 ? Pourquoi cela se produit-il maintenant ? » demande Steph Harmon, organisant l’attaque sur Disney+ réveillé et montrant où ils peuvent se faufiler dans l’homosexualité partout où ils le peuvent.

L’une des quatre séries originales de Bentkey est Chip Chilla : une émission d’animation sur une famille de chinchillas scolarisés à la maison par leurs parents, exprimée par l’ancienne actrice de Broadway en difficulté Laura Osnes et l’acteur et guerrier de la guerre culturelle Rob Schneider. La palette de couleurs pastel ressemble à une certaine série d’animation préscolaire australienne bien-aimée, et les trois enfants et parents de la série se lancent dans un jeu de rôle élaboré. Vous remarquerez que la musique du teaser sonne également des cloches Bluey distinctes. Eh bien, les chinchillas sont en réalité des rongeurs à fourrure originaires d’Amérique du Sud. Mais il n’y a rien de vaguement latino dans les personnages à l’accent américain de Chip Chilla, qui – dans les six épisodes que j’ai regardés – habitent une tranche très saine, hétéronormative et patriotique de la banlieue américaine.

Ça s’empire:

« Prenons par exemple les rôles de genre. Alors que Chilli, la mère de Bluey, travaille à l’extérieur de la maison, le père, Bandit, est un soignant actif et relativement égal envers les deux enfants. Les parents de Chip Chilla, quant à eux, incarnent rôles plus traditionnels : la mère, Chinny (exprimée par Osnes), s’occupe d’une grande partie de l’alimentation, de l’éducation et de l’affection, tandis que le père nettement alpha, Chum Chum (Schneider), mène la charge (tandis que Chinny assiste) dans l’enseignement de sujets tels que Frankenstein, les Trois Mousquetaires et le rôle héroïque de l’Amérique dans l’alunissage. »

Oh non! Un dessin animé pour enfants qui reflète les valeurs traditionnelles américaines.

J’ai grandi dans les années 1980. Chaque dessin animé ressemblait à tous les autres dessins animés, car ils provenaient tous des mêmes deux ou trois studios. – Fungusaure (@Fungusaur) 17 octobre 2023

Cela fonctionne en fait comme une sorte de publicité pour les lecteurs gardiens qui viennent de lire le titre et qui n’en auraient pas entendu parler autrement. De nombreux parents aiment le bluey et seraient intéressés à explorer un programme similaire. -Esther Smith (@EstherS20817270) 17 octobre 2023

Peu importe, si la contrefaçon est également géniale ? J’adore Bluey, mais je m’en fiche si quelqu’un d’autre fait quelque chose de similaire. J’ai éclaté de rire plusieurs fois lors des premiers épisodes de Chip Chilla. Est-ce une contrefaçon ? Peut-être, mais la question est à la fois ennuyeuse et hors de propos. – Mark Holt (sa majesté/sa majesté) (@madmardy) 17 octobre 2023

Bluey est déjà assez conservateur au départ. C’est une émission familiale nucléaire qui fait la promotion d’un travail acharné. Ragdoll, Magic Claw et Grumpy Grannies sont de purs épisodes capitalistes… – Dr D (@GottaBeDrD) 17 octobre 2023

Eh bien, The Guardian n’est qu’une imitation de dizaines d’autres journaux merdiques se faisant passer pour du journalisme. A peine original. — Super journaliste (à la retraite) – JOURN-L de Skrypton (@Magnum_CK) 17 octobre 2023

Ils sont jaloux. – Ryan Fouts (@Rybotec77) 17 octobre 2023

Ces gens ont-ils vu quelque chose qui est sorti des studios du Daily Wire ? Tout n’est pas « de droite », même si les valeurs conservatrices sont présentes. Bon à savoir Le Guardian est au top de cette campagne de propagande pour enfants.

