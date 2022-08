The Grey Man : Chris Evans rejoindra-t-il Ryan Gosling et Dhanush dans la suite de Russo Brothers ? Voici ce que nous savons [Exclusive]

Dhanush était là pendant 15 minutes dans L’homme grismais c’est l’impact qu’il a laissé à la fois en tant qu’acteur et la façon dont son personnage a été esquissé dans le Film Netflixdirigé par le Russo dérangequi comptait le plus, tenant à la fois sa présence à l’écran et son action avant Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas. Il est donc naturel de s’attendre Dhanush être de retour pour la suite, qui a été récemment annoncée par Joe Russo et Anthony Russo. Eh bien, si vous faites partie de ceux qui souhaitent voir notre Ami tamoul sexy alias Le loup solitaire Retour pour L’homme gris 2alors votre vœu vient d’être exaucé.

Dhanush confirme qu’il revient pour la suite de The Grey Man

Prenant à sa poignée Instagram officielle de nouvelles de divertissement; Dhanush a posté une note vocale disant : “Six (Chris Evans), c’est Lone Wolf, j’ai entendu dire que nous cherchions tous les deux le même homme. Je veux vous donner quelques conseils. Arrêtez de chercher, vous perdez votre temps. Parce que si Je le trouve d’abord, tu n’auras plus rien à chercher et si tu le trouves en premier, alors je te trouverai. Rien de personnel. Il a légendé son message : “L’univers de Grey Man s’agrandit et la suite arrive Lone Wolf est prêt, n’est-ce pas ? #TheGrayMan @agbofilms @netflix @therussobrothers .” Découvrez son message ci-dessous:

Le rôle de Dhanush dans la suite de The Grey Man

D’après son message, il est évident que Dhanush poursuivra à nouveau l’éponyme The Grey Man alias Ryan Gosling dans la suite du film Netflix. Cependant, on ne sait pas cette fois-ci s’il est de son côté ou contre lui, étant donné comment la trajectoire de son personnage s’est terminée dans le premier film et ce qu’il dit maintenant dans la voix non. De plus, il faut également noter qu’avec lui se référant à Six, y a-t-il une possibilité (SPOILER ALERT) que Chris Evans ait survécu à sa blessure par balle et soit de retour aussi, ou qu’un autre grand méchant assassin soit prêt à prendre son alias .